Marathi News
Saturday box office collection: 'हे' चित्रपट घालतायेत बॉक्स ऑफिसवर धुमाकुळ, आघाडीचा चित्रपट कोणता?

Movies box office collection: आजकाल चाहत्यांना फक्त  बॉलिवूड नाही तर दक्षिण भारतीय चित्रपट आणि हॉलिवूड चित्रपटांची देखली मनोरंजक मेजवानी मिळतेय. 'हक'  पासून 'जटाधारा' पर्यंत सगळ्या चित्रपटांमध्ये काट्याची टक्कर आहे. पण बॉक्स ऑफिसवरील आघाडीचा चित्रपट कोणता?  

Nov 09, 2025, 12:56 PM IST
काही जुन्या चित्रपटांसोबतच, या आठवड्यात नवीन चित्रपट देखील प्रदर्शित झाले आहेत. बॉलिवूडपासून ते दक्षिण भारतीय चित्रपटांपर्यंत आणि अगदी हॉलिवूड चित्रपट देखील चित्रपटगृहात प्रदर्शित आहेत आणि बॉक्स ऑफिसवर राज्य करण्यचाी तयारी करत आहेत.

यामी गौतमच्या 'हक' आणि रश्मिका मंदानाच्या 'द गर्लफ्रेंड' या चित्रपटांच्या कमाईत किंचीत वाढ झाली, तर सोनाक्षी सिन्हाच्या चित्रपटाच्या कमाईत घट झालेली दिसतेय त्याशिवाय 'द ताज स्टोरी' आणि 'डाइज एरा' सारख्या धमाकेदार चित्रपटांचं शनिवारचं (8 नोव्हेंबर 2025)  बॉक्स ऑफिसवरील कलेक्शन जाणून घ्या आणि  सुट्टीच्या दिवशी कोणता चित्रपट पाहयला जायचं हे नक्की करा. 

हक

'हक' या चित्रपटाचे दुसऱ्या दिवसाचे लक्षणीय कलेक्शन समोर आले असून. 'हक' ने आतापर्यंत 3.35 कोटींची कमाई केली आहे. यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी यांच्या दमदार अभिनयाने नटलेल्या या चित्रपटाचे देशांतर्गत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता 5.10  कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

जटाधरा

सोनाक्षी सिन्हा स्टारर 'जटाधारा' हा हॉरर चित्रपट 7 नोव्हेंबर रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. तमिळ आणि तेलगूमध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी 1.07 कोटी रुपये कमावले.

आता, दुसऱ्या दिवशी, 'जटाधारा' च्या कमाईत लक्षणीय घट झाली आहे. सोशल मीडियावरही चित्रपटाला नकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून  या चित्रपटात सोनाक्षी सिन्हासोबत सुधीर बाबू, दिव्या खोसला आणि शिल्पा शिरोडकर यांच्याही भूमिका आहेत.

द गर्लफ्रेंड

हक आणि जटाधरासोबतच रश्मिका मंधानाचा 'द गर्लफ्रेंड' हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट 7 नोव्हेंबरलाच चाहत्यांच्या भेटीला आला. रश्मिका मंदान्ना आणि दीक्षित शेट्टी स्टारर या चित्रपटाचे दोन दिवसांत एकूण 3.80  कोटींच कलेक्शन केले आहे.

डाइस एरा

आजकाल मल्याळम चित्रपटदेखील चाहत्यांना चांगलेच पसंत पडत आहेत. अशातच 'डाइज एरा' या मल्याळम चित्रपटने पहिल्या आठवड्यात तब्बल 26.46 कोटी रुपयांचा दमदार कलेक्शन केला. तर आठव्या दिवशीही 'डाइस एरा'ने 2 कोटी रुपयांची कमाई केली असून नवव्या दिवशी देखील हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकुळ घालत आहे.  

द ताज स्टोरी

जेष्ठ अभिनेते परेश रावल यांचा 'द ताज स्टोरी' हा चित्रपट वादविवादांमधून पळवाट काढत चित्रपटगृहांपर्यंत पोहोचला. या चित्रपटाने पहिल्या आठवड्यात 11 कोटी रुपयांचं कलेक्शन केलं तर आठव्या दिवशी 90 लाख रुपये कमावले होते आणि नवव्या दिवशी 1.74 कोटींची जोरदार कमाई केली.

