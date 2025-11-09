Saturday box office collection: 'हे' चित्रपट घालतायेत बॉक्स ऑफिसवर धुमाकुळ, आघाडीचा चित्रपट कोणता?
Movies box office collection: आजकाल चाहत्यांना फक्त बॉलिवूड नाही तर दक्षिण भारतीय चित्रपट आणि हॉलिवूड चित्रपटांची देखली मनोरंजक मेजवानी मिळतेय. 'हक' पासून 'जटाधारा' पर्यंत सगळ्या चित्रपटांमध्ये काट्याची टक्कर आहे. पण बॉक्स ऑफिसवरील आघाडीचा चित्रपट कोणता?
1/8
2/8
यामी गौतमच्या 'हक' आणि रश्मिका मंदानाच्या 'द गर्लफ्रेंड' या चित्रपटांच्या कमाईत किंचीत वाढ झाली, तर सोनाक्षी सिन्हाच्या चित्रपटाच्या कमाईत घट झालेली दिसतेय त्याशिवाय 'द ताज स्टोरी' आणि 'डाइज एरा' सारख्या धमाकेदार चित्रपटांचं शनिवारचं (8 नोव्हेंबर 2025) बॉक्स ऑफिसवरील कलेक्शन जाणून घ्या आणि सुट्टीच्या दिवशी कोणता चित्रपट पाहयला जायचं हे नक्की करा.
3/8
हक
4/8
जटाधरा
5/8
6/8
द गर्लफ्रेंड
7/8