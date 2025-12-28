English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  2026 मध्ये या राशीवर असणार शनिची टांगती तलवार, जाणून घ्या काय होतील परिणाम

2026 मध्ये 'या' राशीवर असणार शनिची टांगती तलवार, जाणून घ्या काय होतील परिणाम

2026 Kumbh Rashi Horoscope: ज्योतिष शास्त्रानुसार येणारे नववर्ष काही राशींसाठी अनेक संकटे घेऊन येणार आहे. ही राशी कोणती आणि येणारी संकटे काय असणार आहेत, त्यावरील उपाय काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सदर लेखातून जाणून घ्या. 

Dec 28, 2025, 05:07 PM IST
2026 Kumbh Rashi Horoscope: ज्योतिष शास्त्रानुसार येणारे नववर्ष काही राशींसाठी अनेक संकटे घेऊन येणार आहे. ही राशी कोणती आणि येणारी संकटे काय असणार आहेत, त्यावरील उपाय काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सदर लेखातून जाणून घ्या

कुंभ राशी 2026 भविष्य

Kumbha Rashi Horoscope 2026

कुंभ राशी 2026 भविष्य

Kumbha Rashi Horoscope 2026

नववर्षाचे स्वागत व्हायला आता केवळ काही दिवसच बाकी आहेत. ज्योतिष शास्त्रानुसार येणारे नववर्ष अनेकांच्या जीवनात चांगले-वाईट बदल घडवणार आहे. तसेच काही राशीच्या जातकांच्या जीवनावर विशेष परिणाम होणार आहेत. त्यातीलच एक रास म्हणजे कुंभ रास. 

कुंभ राशी 2026 भविष्य

Kumbha Rashi Horoscope 2026

कुंभ राशीच्या जातकांना वर्षभर अनेक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. ज्योतिष शास्त्रानुसार 2026 या वर्षात कुंभ राशी असणार्‍या व्यक्तींवर शनिच्या साडेसातीचा तिसरा आणि अंतिम प्रभाव असणार आहे. याशिवाय पूर्ण वर्षभर पाप ग्रह राहुचा देखील प्रभाव राहणार आहे. 

कुंभ राशी 2026 भविष्य

Kumbha Rashi Horoscope 2026

यानंतर 2026च्या शेवटच्या महिन्याच्या 5 तारखेला जेव्हा कुंभकडून मकर राशीचे गोचर होईल तेव्हा कुंभ राशीवरील शनिचा प्रभाव हळूहळू कमी होण्यास सुरूवात होईल. 

कुंभ राशी 2026 भविष्य

Kumbha Rashi Horoscope 2026

2026 मधील शनिची पिडा आणि राहुचा प्रभाव कुंभ राशीच्या जातकांसाठी आर्थिक अडचणींचे कारण बनू शकते. खर्चाचे प्रमाण वाढू शकते. वाडवडीलांच्या संपत्तीसंबंधी देखील चिंता वाढण्याची शक्यता आहे. डोक्यावर कर्ज होण्याचीही शक्यता आहे.

कुंभ राशी 2026 भविष्य

Kumbha Rashi Horoscope 2026

शनि आणि राहुचा संयोग मानसिक थकवा आणि अस्वस्थतेचे कारण बनू शकतो. तसेच कामाच्या ठिकाणीही अशांतता आणि दबाव जाणविण्याची शक्यता आहे. इतर लोक तुमच्या बद्दल काय बोलतात किंवा काय विचार करतात याच्या अविचारामुळे मानसिक ताण जाणवू शकतो. 

कुंभ राशी 2026 भविष्य

Kumbha Rashi Horoscope 2026

आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कोणताही जुना आजार पुन्हा बळावण्याची शक्यता आहे. तसेच त्वचा किंवा पोटाच्या समस्याही उद्भवू शकतात. ज्यामुळे औषधोपचारांवर अधिक खर्च होण्याची शक्यता आहे. आई-वडीलांच्या आरोग्याची अधिक काळजी घ्या. 

कुंभ राशी 2026 भविष्य

Kumbha Rashi Horoscope 2026

2026 मधील शनि आणि राहुचा नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी दर महिन्याला सावली दान करणे फायदेशीर ठरेल. यासाठी एका पसरट भांड्यात मोहरीचे तेल घेऊन त्यात चेहरा पहून ते तेल गरीब किंवा गरजू व्यक्तीला दान करा. असे दर आठवड्याच्या शनिवारी करावे. याचसोबत काळे चणे, तीळ, गूळ किंवा तूप दान करा. 

कुंभ राशी 2026 भविष्य

Kumbha Rashi Horoscope 2026

 (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

