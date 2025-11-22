2026 मध्ये शनीचा कोप! नातेसंबंधात दुरावा, मानसिक ताण अन आर्थिक संकट? 4 राशींवर काय परिणाम?
Saturns wrath in 2026: २०२६ मध्ये शनी राशी बदलणार नाही.शनी मीन राशीतच राहील आणि संपूर्ण वर्षभर तेथूनच आपला प्रभाव टाकेल. ही स्थिती राशीपरिवर्तनापेक्षा मानसिक व भावनिक परिवर्तन घडवणारी असेल.
Pravin Dabholkar | Nov 22, 2025, 06:45 PM IST
२०२६ मध्ये शनी राशी बदलणार नाही.शनी मीन राशीतच राहील आणि संपूर्ण वर्षभर तेथूनच आपला प्रभाव टाकेल. ही स्थिती राशीपरिवर्तनापेक्षा मानसिक व भावनिक परिवर्तन घडवणारी असेल. नवीन वर्ष 2026 मध्ये शनि काही लोकांच्या आयुष्यात काही गोष्टींची सुरुवात करणार आहे, ज्याचे प्रतिध्वनी बराच काळ ऐकू येतील. कोणत्या राशींवर काय परिणाम होईल? जाणून घेऊया.
लोक कमी बोलतील
भावनांचा प्रवाह
घरात असूनही एकटेपणा वाढेल
पती-पत्नीमध्ये तणाव
नातेसंबंधांची कसोटी
ब्रेकअप आणि घटस्फोटाचे प्रमाण
डिजिटल जगात फसवणूक
मानसिक आरोग्यावर परिणाम
जबाबदाऱ्यांमुळे कौटुंबिक कलह
शनीची परीक्षा आणि संधी
