English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

2026 मध्ये शनीचा कोप! नातेसंबंधात दुरावा, मानसिक ताण अन आर्थिक संकट? 4 राशींवर काय परिणाम?

Saturns wrath in 2026: २०२६ मध्ये शनी राशी बदलणार नाही.शनी मीन राशीतच राहील आणि संपूर्ण वर्षभर तेथूनच आपला प्रभाव टाकेल. ही स्थिती राशीपरिवर्तनापेक्षा मानसिक व भावनिक परिवर्तन घडवणारी असेल.

Pravin Dabholkar | Nov 22, 2025, 06:45 PM IST
twitter
1/12

2026 मध्ये शनीचा कोप! नातेसंबंधात दुरावा, मानसिक ताण अन आर्थिक संकट? 4 राशींवर काय परिणाम?

Saturns wrath in 2026 on the 4 zodiac signs Relationship mental stress financial crisis

२०२६ मध्ये शनी राशी बदलणार नाही.शनी मीन राशीतच राहील आणि संपूर्ण वर्षभर तेथूनच आपला प्रभाव टाकेल. ही स्थिती राशीपरिवर्तनापेक्षा मानसिक व भावनिक परिवर्तन घडवणारी असेल. नवीन वर्ष 2026 मध्ये शनि काही लोकांच्या आयुष्यात काही गोष्टींची सुरुवात करणार आहे, ज्याचे प्रतिध्वनी बराच काळ ऐकू येतील. कोणत्या राशींवर काय परिणाम होईल? जाणून घेऊया.

twitter
2/12

लोक कमी बोलतील

Saturns wrath in 2026 on the 4 zodiac signs Relationship mental stress

विश्वास कमी होईल, शंका वाढतील, प्रेम कमी होईल आणि नातेसंबंधांत अंतर निर्माण होईल. संवाद कमी होऊन अंतर्मनात विचारांचा भोवरा वाढेल.

twitter
3/12

भावनांचा प्रवाह

Saturns wrath in 2026 on the 4 zodiac signs Relationship mental stress

शनी जलतत्त्वावर (विशेषतः चंद्रावर) दबाव टाकेल, त्यामुळे संवेदनशीलता तीव्र होईल पण भावना दाबल्या जातील. छोट्या गोष्टींवर गप्प बसणे, भावना आत दडपणे आणि हळूहळू मानसिक ओझे वाढणे हे सामान्य होईल.

twitter
4/12

घरात असूनही एकटेपणा वाढेल

Saturns wrath in 2026 on the 4 zodiac signs Relationship mental stress

एकाच छताखाली राहणारे कुटुंबीय वेगवेगळ्या डिजिटल जगात बुडतील. संवाद वरवरचा व औपचारिक होईल. घरात शांतता नांदेल पण ती नातेसंबंधांना तोडणारी असेल.

twitter
5/12

पती-पत्नीमध्ये तणाव

Saturns wrath in 2026 on the 4 zodiac signs Relationship mental stress

मोबाईल स्क्रीनमुळे जोडीदारांत अंतर वाढेल, तर पालक-मुलांमध्ये भावनिक दरी निर्माण होईल. वडीलधाऱ्यांना स्वतःच्याच घरात परके वाटेल.

twitter
6/12

नातेसंबंधांची कसोटी

Saturns wrath in 2026 on the 4 zodiac signs Relationship mental stress

उबदार नाते थंडावेल, सतत “काहीतरी बरोबर नाही” अशी अस्वस्थ भावना राहील. छोट्या गोष्टींवरून मोठे भांडण होऊ शकतील. गैरसमज वाढतील, समज कमी होईल.

twitter
7/12

ब्रेकअप आणि घटस्फोटाचे प्रमाण

Saturns wrath in 2026 on the 4 zodiac signs Relationship mental stress

शुक्र ग्रह शनीच्या सावलीत कमकुवत होईल, त्यामुळे प्रेम, जवळीक आणि आकर्षण कमी होईल. अनेक नातेसंबंध हळूहळू संपुष्टात येतील किंवा अचानक तुटतील.

twitter
8/12

डिजिटल जगात फसवणूक

Saturns wrath in 2026 on the 4 zodiac signs Relationship mental stress

इतरांचे आयुष्य सोशल मीडियावर सुंदर दिसेल तर स्वतःचे आयुष्य फिके वाटेल. ही तुलना नातेसंबंधांत आणखी तणाव निर्माण करेल. लोक डिजिटल जगात भावनिक आधार शोधतील.

twitter
9/12

मानसिक आरोग्यावर परिणाम

Saturns wrath in 2026 on the 4 zodiac signs Relationship mental stress

शनी-चंद्र यांचा संघर्षामुळे निद्रानाश, अतिविचार, आंतरिक अशांतता वाढेल. “मी ठीक आहे” हे खोटे वारंवार बोलले जाईल. मानसिक थकवा प्रचंड वाढेल.

twitter
10/12

जबाबदाऱ्यांमुळे कौटुंबिक कलह

Saturns wrath in 2026 on the 4 zodiac signs Relationship mental stress

आर्थिक अनिश्चितता आणि वाढलेल्या जबाबदाऱ्या यामुळे घरात राग, तणाव आणि संघर्ष वाढतील. बऱ्याच घटस्फोटांचे मूळ कारण पैसे नसून त्यामुळे येणारा मानसिक थकवा असेल.

twitter
11/12

शनीची परीक्षा आणि संधी

Saturns wrath in 2026 on the 4 zodiac signs Relationship mental stress

2026 हे केवळ कठीण वर्ष नव्हे तर हृदयाची, नातेसंबंधांची आणि प्राधान्यक्रमांची खरी कसोटी असेल. जे धैर्य, संवाद आणि भावनिक संयम ठेवतील त्यांना शनी बळ देईल; दुबळे मात्र खचतील. शनी दुबळ्यांचा नाश करतो आणि बलवानांना शेवटपर्यंत टिकवतो.

twitter
12/12

कोणत्या 4 राशींवर परिणाम?

Saturns wrath in 2026 on the 4 zodiac signs Relationship mental stress

2026 मध्ये कर्क, मीन, तूळ आणि धनु या चार राशी सर्वात जास्त प्रभावित होतील. कर्क आणि मीन राशींना भावनिक बिघाड होण्याचा धोका आहे. तूळ राशीला नातेसंबंधांमध्ये मोठी परीक्षा येऊ शकते. धनु राशीला कौटुंबिक तणाव आणि जबाबदाऱ्यांचा दबाव येईल. 2026 मध्ये या राशींनी स्वतःकडे जास्त लक्ष दिले पाहिजे.

twitter
पुढील
अल्बम

मराठमोळा रितेश देशमुख ठरतोय महागडा अभिनेता! 'या' चित्रपटासाठी घेतलं सर्वांपेक्षा जास्त मानधन

पुढील अल्बम

मराठमोळा रितेश देशमुख ठरतोय महागडा अभिनेता! &#039;या&#039; चित्रपटासाठी घेतलं सर्वांपेक्षा जास्त मानधन

मराठमोळा रितेश देशमुख ठरतोय महागडा अभिनेता! 'या' चित्रपटासाठी घेतलं सर्वांपेक्षा जास्त मानधन

मराठमोळा रितेश देशमुख ठरतोय महागडा अभिनेता! 'या' चित्रपटासाठी घेतलं सर्वांपेक्षा जास्त मानधन 8
&#039;जेव्हा तुमचा Ex पती...&#039;, आमीर खानच्या पहिल्या पत्नीच्या पोस्टची चर्चा, &#039;आमीर तुझ्या सततच्या...&#039;

'जेव्हा तुमचा Ex पती...', आमीर खानच्या पहिल्या पत्नीच्या पोस्टची चर्चा, 'आमीर तुझ्या सततच्या...'

'जेव्हा तुमचा Ex पती...', आमीर खानच्या पहिल्या पत्नीच्या पोस्टची चर्चा, 'आमीर तुझ्या सततच्या...' 7
तुमच्या बॉयफ्रेंडचे तुमच्यावरील प्रेम कमी होत चाललंय, याला तुम्हीच तर कारणीभूत नाहीत ना?

तुमच्या बॉयफ्रेंडचे तुमच्यावरील प्रेम कमी होत चाललंय, याला तुम्हीच तर कारणीभूत नाहीत ना?

तुमच्या बॉयफ्रेंडचे तुमच्यावरील प्रेम कमी होत चाललंय, याला तुम्हीच तर कारणीभूत नाहीत ना? 9
तुम्ही खात असलेली काळी मिरी शुद्ध की भेसळयुक्त, कसे ओळखाल?

तुम्ही खात असलेली काळी मिरी शुद्ध की भेसळयुक्त, कसे ओळखाल?

तुम्ही खात असलेली काळी मिरी शुद्ध की भेसळयुक्त, कसे ओळखाल? 9