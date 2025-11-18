सावंतवाडीत नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार श्रद्धा भोसले का होतायत ट्रोल?
Shraddha Raje Bhonsle : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी नगरपरिषद नगराध्यक्ष पदासाठी राजघराण्याच्या सौ. श्रद्धा भोसले यांना भाजपकडून उमेदवारी दिली आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून श्रद्धा भोसले सोशल मीडियावर ट्रोल होत आहे.
Dakshata Thasale | Nov 18, 2025, 05:46 PM IST
उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना श्रद्धा भोसले आपल्या सुमार मराठीवरुन ट्रोल झाल्या आहेत. View this post on Instagram A post shared by Parivartan New (@parivartan_news)
