Marathi News
सावंतवाडीत नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार श्रद्धा भोसले का होतायत ट्रोल?

Shraddha Raje Bhonsle : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी नगरपरिषद नगराध्यक्ष पदासाठी राजघराण्याच्या सौ. श्रद्धा भोसले यांना भाजपकडून उमेदवारी दिली आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून श्रद्धा भोसले सोशल मीडियावर ट्रोल होत आहे. 

Dakshata Thasale | Nov 18, 2025, 05:46 PM IST
2 डिसेंबर रोजी राज्यातील नगर परिषद आणि नगरपंचायतीसाठी निवडणुका होणार आहेत. यानिमित्ताने सगळीकडे उमेदवार आपला अर्ज भरत आहेत. यावेळी अनेक ठिकाणी प्रस्थापित आणि नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जात आहे.     

सध्या सगळीकडे निवडणुकांचे वारे वाहत आहे. असं असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी नगरपरिषदेमध्ये भाजपने यावेळी नगराध्यक्षपदासाठी युवराज्ञी सौ श्रद्धा भोसले यांच्या रुपात नवा चेहरा समोर आणला आहे.   

उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना श्रद्धा भोसले आपल्या सुमार मराठीवरुन ट्रोल झाल्या आहेत.           View this post on Instagram                       A post shared by Parivartan New (@parivartan_news)

सावंतवाडी नगर परिषदेत यावेळी नगराध्यक्षपद महिलांच्या खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला आहे. येथील नगराध्यक्षपदासाठी भाजपाकडून श्रद्धाराजे भोसले यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.   

शिवसेना शिंदे गटाच्या नीता सावंत कविटकर आणि काँग्रेसच्या साक्षी वंजारी यांचं प्रमुख आव्हान श्रद्धा भोसले यांना आहे.   

उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर श्रद्धा भोसले यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी अस्खलित मराठी बोलता येत नसल्याने त्या वारंवार अडखळत होत्या. यामुळे सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोल करण्यात आलं.   

श्रद्धा राजे भोसले या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सावंतवाडी येथे सत्ता असलेल्या सावंत-भोसले या राजघराण्यातील आहेत.   

सावंतवाडीचे अखेरचे राजे आणि माजी आमदार शिवरामराजे भोसले यांच्या त्या नातसून आहेत. तसेच लखमराजे भोसले यांच्या पत्नी आहेत.   

श्रद्धा भोसले या राजवाड्याच्या माध्यमातून विविध सामाजिक उपक्रमात सहभागी असतता. तसेच लाकडी खेळणी आणि गांजिफा या खेळाच्या संवर्धनासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत. 

