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SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! बँकेने बदलला महत्त्वाचा नियम; 1 ऑक्टोबरपासून होणार लागू

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 20, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:57 PM IST

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) शाखांमार्फत उघडण्यात आलेल्या 'बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट' (BSBD) खात्यांच्या ग्राहकांसाठी रोख रक्कम काढण्याबाबतच्या शुल्कात सुधारणा केली आहे. 

 

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स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) शाखांमार्फत उघडण्यात आलेल्या 'बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट' (BSBD) खात्यांच्या ग्राहकांसाठी रोख रक्कम काढण्याबाबतच्या शुल्कात सुधारणा केली आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून हे बदल लागू होणार आहेत. बँकेच्या जाहीर सूचनेनुसार, ग्राहकांना दरमहा चार वेळा मोफत रोख रक्कम काढण्याची सुविधा मिळत राहील. मात्र, एकाच महिन्यात चार वेळा मोफत मर्यादा संपल्यानंतर रोख रक्कम काढल्यास, प्रत्येक व्यवहारासाठी 15 रुपये अधिक वस्तू आणि सेवा कर (GST) इतके शुल्क आकारले जाईल.

 

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याचा अर्थ, जे ग्राहक त्यांच्या BSBD खात्यांमधून वारंवार रोख रक्कम काढतात, त्यांना महिन्याला चार वेळा मोफत रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा ओलांडल्यास अधिक शुल्क भरावे लागू शकते.

 

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एसबीआयच्या (SBI) जाहीर सूचनेनुसार, "शाखेच्या माध्यमातून उघडण्यात आलेल्या 'बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट' (BSBD) खात्यांसाठी रोख रक्कम काढण्याच्या शुल्कात बदल करण्यात आले आहेत आणि हे बदल 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होतील. महिन्याला चार वेळा रोख रक्कम काढण्याची सुविधा मोफतच राहील; मात्र, चारपेक्षा जास्त वेळा व्यवहार केल्यास प्रत्येक व्यवहारासाठी 15 रुपये अधिक जीएसटी (GST) इतके शुल्क आकारले जाईल. ग्राहकांनी कृपया याची नोंद घ्यावी की, सर्व डिजिटल व्यवहार कोणत्याही निर्बंधाशिवाय मोफतच राहतील."

 

SBI च्या BSBD खातेधारकांसाठी काय बदल होत आहेत?4/9

SBI च्या BSBD खातेधारकांसाठी काय बदल होत आहेत?

सुधारित नियमांनुसार, एका महिन्यात रोख रक्कम काढण्याचे पहिले चार व्यवहार मोफत राहतील. पाचव्या व्यवहारापासून पुढे, SBI प्रत्येक व्यवहारासाठी 15 रुपये अधिक 18 टक्के GST आकारेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ग्राहकाने एका महिन्यात पाच वेळा रोख रक्कम काढली, तर पहिल्या चार व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही; मात्र पाचव्या व्यवहारासाठी 15 रुपये अधिक GST इतके शुल्क लागेल.

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जर ग्राहकाने सहा वेळा रोख रक्कम काढली, तर पाचव्या आणि सहाव्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे शुल्क महिन्याभरात केलेल्या रोख रक्कम काढण्याच्या व्यवहारांच्या संख्येवर आधारित आहे.

 

डिजिटल व्यवहार मोफतच राहणार6/9

डिजिटल व्यवहार मोफतच राहणार

बँकेने (BI) हे देखील स्पष्ट केले आहे की, रोख रक्कम काढण्याबाबतच्या सुधारित शुल्काचा डिजिटल व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. जाहीर सूचनेनुसार, सर्व डिजिटल व्यवहार कोणत्याही निर्बंधाशिवाय मोफतच राहतील.

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याचा अर्थ असा की, जे ग्राहक रोख रक्कम काढण्याऐवजी डिजिटल माध्यमांचा वापर करतात, त्यांना केवळ अधिक डिजिटल व्यवहार केल्यामुळे 15 रुपये अधिक जीएसटी (GST) या नवीन शुल्काचा सामना करावा लागणार नाही. त्यामुळे, जे ग्राहक प्रामुख्याने यूपीआय (UPI), इंटरनेट बँकिंग आणि इतर डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा वापर करतात, त्यांच्यावर या बदलाचा फारसा किंवा कोणताही थेट परिणाम होणार नाही.

 

BSBD खाते म्हणजे काय?8/9

BSBD खाते म्हणजे काय?

'बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट' (BSBD) खाते हे एक मूलभूत बँक खाते आहे, जे ग्राहकांना किमान शिल्लक रक्कम (minimum balance) राखण्याच्या अटीशिवाय आवश्यक बँकिंग सुविधा पुरवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. ज्या ग्राहकांना सामान्य बचत खात्यांशी संबंधित अनेक अटींशिवाय केवळ मूलभूत बचत आणि पेमेंट सुविधा हव्या असतात, त्यांच्यासाठी अशी खाती विशेषतः उपयुक्त ठरतात.

 

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BSBD खात्यांची सुविधा देणाऱ्या बँकांमध्ये SBI चाही समावेश आहे; या खात्यांतर्गत लागू नियम व अटींच्या अधीन राहून मूलभूत बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.

 

TAGS:
sbi

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