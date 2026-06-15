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मुलाच्या शाळेच्या पहिल्या दिवसाची तयारी झाली का? पालकांसाठी कसा ठरेल खास आणि संस्मरणीय?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 15, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:06 AM IST
मुलाला शाळा म्हणजे शिक्षेचे ठिकाण नसून नवीन मित्र, खेळ आणि शिकण्याची संधी आहे हे समजावून सांगणे गरजेचे आहे.

School 1st Day:मुलाला शाळा म्हणजे शिक्षेचे ठिकाण नसून नवीन मित्र, खेळ आणि शिकण्याची संधी आहे हे समजावून सांगणे गरजेचे आहे.

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मुलाच्या शाळेच्या पहिल्या दिवसाची तयारी झाली का? पालकांसाठी कसा ठरेल खास आणि संस्मरणीय?

School First Day Preparation: नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होताच अनेक पालक आपल्या मुलांच्या शाळेच्या पहिल्या दिवसासाठी उत्सुक असतात. मात्र, शाळेचा पहिला दिवस हा मुलांसाठी आनंदासोबतच थोडा तणाव आणि भीती निर्माण करणारा अनुभव असू शकतो. 

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पहिला दिवस अधिक आनंददायी

अशावेळी पालकांनी योग्य तयारी केल्यास मुलांचा शाळेतील पहिला दिवस अधिक आनंददायी आणि आत्मविश्वासपूर्ण ठरू शकतो.

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शाळेबद्दल सकारात्मक वातावरण तयार करा

 

मुलाला शाळा म्हणजे शिक्षेचे ठिकाण नसून नवीन मित्र, खेळ आणि शिकण्याची संधी आहे हे समजावून सांगणे गरजेचे आहे. शाळेबद्दल चांगल्या गोष्टी सांगितल्यास मुलाच्या मनातील भीती कमी होण्यास मदत होते.

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शाळेची दिनचर्या आधीपासून सुरू करा

 

शाळा सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी मुलाच्या झोपण्याच्या आणि उठण्याच्या वेळा निश्चित कराव्यात. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी अचानक बदल जाणवत नाही आणि मुलाला नवीन वेळापत्रकाशी जुळवून घेणे सोपे जाते.

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शाळेच्या साहित्याची तयारी मुलासोबत करा

 

बॅग, पुस्तके, वह्या, डबा आणि पाण्याची बाटली यांची तयारी मुलासोबत केल्यास त्याची शाळेबद्दलची उत्सुकता वाढते. स्वतःच्या वस्तू ओळखण्याची आणि त्यांची जबाबदारी घेण्याची सवयही लागते.

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भावनिक आधार देणे महत्त्वाचे

 

पहिल्या दिवशी काही मुले रडतात किंवा पालकांपासून दूर जाण्यास घाबरतात. अशावेळी पालकांनी शांत राहून मुलाला धीर द्यावा. ‘मी तुला घ्यायला येणार आहे’ असा विश्वास दिल्यास मुलाची चिंता कमी होते.

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पहिला दिवस खास बनवा

 

शाळेतून परतल्यानंतर मुलाशी त्याच्या अनुभवांबद्दल संवाद साधा. त्याने काय शिकले, कोणते मित्र भेटले याबद्दल विचारपूस करा. त्याच्या छोट्या यशाचे कौतुक केल्यास शाळेबद्दल सकारात्मक भावना निर्माण होतात.

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अविस्मरणीय आणि आनंददायी दिवस

मुलाच्या आयुष्यातील शाळेचा पहिला दिवस हा महत्त्वाचा टप्पा असतो. पालकांनी योग्य नियोजन, संयम आणि भावनिक पाठबळ दिल्यास हा दिवस मुलासाठी अविस्मरणीय आणि आनंददायी ठरू शकतो.

TAGS:
school first day
Parenting Tips
child education
school life
back to school

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