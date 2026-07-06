/School Holiday: शाळांना सुट्टी जाहीर! उद्या कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये शाळा राहणार बंद? मुंबईचं काय?

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाने झोडपलं असून, याच पार्श्वभूमीवर सतर्कता म्हणून शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंद राहणार आहेत? जाणून घ्या.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाने झोडपलं असून, पुढील काही दिवस परिस्थिती अशीच कायम राहण्याची शक्यता आहे. अनेक जिल्ह्यांना हवामान विभागाने अलर्ट दिला आहे. दरम्यान पूर्वकाळजी म्हणून काही जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंद राहणार आहेत? जाणून घ्या.
पालघर, पुणे घाट, रायगड, नाशिक येथे 7 जुलैसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, धुळे, अमरावती,अकोला, रत्नागिरी नाशिक येथे ऑरेज अलर्ट असून नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, पुणे, सिंधुदुर्ग, सातारा, बुलढाणा, वाशीम, वर्धा, यवतमाळ येथे येलो अलर्ट आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. उद्या शाळा महाविद्यालय बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांना तसेच महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
पालघरला रेड अलर्ट असल्याने शाळा अंगणवाड्या महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यालाही उद्या रेड अलर्ट असून, मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व शाळा, महाविद्यालयांना मंगळवारी सुट्टी जाहीर केली. अंगणवाड्या, शाळा, महाविद्यालये, प्रशिक्षण संस्था बंद राहणार आहे. नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे प्रशासनाचे आवाहन आहे.
पुण्याला ऑरेंज अलर्ट असून, पश्चिम घाट परिसरातील शाळा बंद राहणार आहेत. मात्र पुणे शहरातील शाळा सुरू राहणार आहेत.
नाशिकमध्येही शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. नाशिक शहर वगळून ग्रामीण भागात त्र्यंबक आणि इगतपुरी भागात शाळा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. पाच तालुक्यात शाळा बंद राहणार असून, यात दिंडोरी, नाशिक, त्र्यंबक, इगतपुरी, पेठ यांचा समावेश आहे.
रायगड जिल्हा प्रशासनाने रायगड जिल्ह्यातील सर्व शाळा, अंगणवाड्या आणि महाविद्यालये उद्या बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केलाय. जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये तसेच अंगणवाड्याना उद्या 7 जुलै रोजी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.
मुंबईतीलही सर्व शासकीय, खासगी, महानगरपालिका शाळा व महाविद्यालयांना मंगळवार, दिनांक ७ जुलै २०२६ रोजी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.
भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई महानगराला मंगळवार, दिनांक ७ जुलै २०२६ रोजी मुसळधार पावसाचा (Orange Alert) तसेच सोसाट्याचे वारे वाहतील, असा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता मुंबईतील शासकीय, खासगी, महानगरपालिका शाळा आणि महाविद्यालयांना उद्या, मंगळवार, दिनांक ७ जुलै २०२६ रोजी सुटी जाहीर करण्यात येत आहे.
तथापि, आवश्यकता असेल तरच नागरिकांनी घराबाहेर पडावे. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या १९१६ या मदतसेवा क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच, प्रशासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.