School Holiday: 23 जानेवारीला शाळांना सुट्टी आहे की नाही? या शाळा राहणार बंद? शाळा प्रशासनाने केलं जाहीर
Shivraj Yadav | Jan 22, 2026, 03:23 PM IST
Basant Panchami 2026 School Holiday: उद्या, 23 जानेवारी 2026 रोजी देशभरात वसंत पंचमीचा सण साजरा केला जाईल. सरस्वती पूजा म्हणूनही ओळखल्या जाणाऱ्या या सणासाठी अनेक राज्यांमध्ये शाळा बंद आहेत.
Basant Panchami 2026 School Holiday: देशभरात वसंत पंचमीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हिंदू कॅलेंडरनुसार, माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या (चंद्र पंधरवड्या) पाचव्या दिवशी विद्याची देवी सरस्वतीची पूजा केली जाते. 2026 मध्ये, वसंत पंचमी 23 जानेवारी रोजी येत आहे. यानिमित्ताने देशभरातील विविध राज्यांमध्ये शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सुट्टीची स्थिती
उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये वसंत पंचमी हा एक प्रमुख सण म्हणून साजरा केला जातो. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि बिहार शिक्षण विभागाच्या कॅलेंडरनुसार, 23 जानेवारी 2026 रोजी राज्यातील सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये सार्वजनिक सुट्टी असेल. सरस्वती पूजा उत्सवानंतर अनेक खाजगी शाळांनी अर्धा दिवस किंवा पूर्ण सुट्टी जाहीर केली आहे. विद्यार्थी या दिवशी पिवळे कपडे घालतात आणि देवी सरस्वतीची पूजा करतात.
पश्चिम बंगालमध्ये दोन दिवसांचा विशेष उत्सव
सरस्वती पूजा (वसंत पंचमी) ही पश्चिम बंगालमध्ये एक प्रमुख दिवस आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी सलग दोन सरकारी सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. बंगालमध्ये सरस्वती पूजा हा "विद्यार्थी उत्सव" मानला जातो. त्यामुळे, या दिवशी शैक्षणिक संस्था पूर्णपणे बंद राहतात. कोलकाता आणि इतर शहरांमध्ये, भव्य मंडप सजवले जातात, जिथे विद्यार्थी सामूहिक प्रार्थना करतात. शिवाय, सरस्वती पूजा लक्षात घेऊन राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (एनटीए) पश्चिम बंगालमध्ये उद्याची जेईई मुख्य परीक्षा पुढे ढकलली आहे.
हरियाणा आणि पंजाब: पतंग उडवणे आणि सुट्ट्या
हरियाणा आणि पंजाबमध्ये वसंत पंचमीला पतंग उडवणे ही एक जुनी परंपरा आहे. हरियाणा सरकारने या दिवसाला शैक्षणिक दिनदर्शिकेत अधिकृत सुट्टी म्हणून समाविष्ट केले आहे. सरकारी शाळा आणि खासगी संस्थांनी सरस्वती पूजेनिमित्त सुट्टी जाहीर केली आहे. पंजाबमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक सुट्ट्या देखील जाहीर करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे शाळकरी मुले कोणत्याही अडचणीशिवाय या सांस्कृतिक उत्सवाचा आनंद घेऊ शकतील.
