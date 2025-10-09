English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जगाची झोप उडवणारं रहस्य अखेर समोर; 117000000 वर्षांपूर्वीचं 'टाइम मशीन' सापडल्यानं संशोधकही अवाक्

World News : जगाची उत्पत्ती होण्यापासून ते अगदी सध्याच्या क्षणापर्यंत अनेक कुतूहलांपोटी मानवानं नवनवी संशोधनं केलं. त्यातच आता आणखी एका अद्भूत संशोधनाची भर...

Sayali Patil | Oct 09, 2025, 10:52 AM IST
संशोधनं

Giant Structures Discovered under the Atlantic Ocean

World News : जगभरात नवनवीन संशोधनं झाली आणि त्या प्रत्येक संशोधनातून एक नवी उकल झाली. अशाच संशोधनांमध्ये आता एक नवा उलगडा झाला असून, त्यामध्ये महासागराच्या उदरात दडलेलं एक असं रहस्य जगासमोर आलं आहे हे पाहून संशोधकसुद्धा हैराण झाल्याचं म्हटलं जात आहे.   

नेमकी कोणत्या संशोधनानं उडवली जगाची झोप?

Giant Structures Discovered under the Atlantic Ocean

नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका संशोधनाच्या माध्यमातून अटलांटिक महासागराच्या उदरात अतिशय खोलवर असणाऱ्या काही रहस्यमयी गोष्टी कैक प्रश्न उपस्थित करून गेल्या आहेत. महासागरांची उत्पत्ती नेमकी कशी झाली, या प्रश्नाचा गुंता आता सोडवला जाणार आहे. Heriot-Watt University & ScienceDirect report च्या अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार सदर संशोधनामुळं दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेचं नेमकं विभाजन कसं झालं आणि अटलांटिक महासागराचा त्यापूर्वीच झाला होता, यासंदर्भातील संकेत देत आहे.   

चिखलाचे तरंग

Giant Structures Discovered under the Atlantic Ocean

या अतिशय कमाल अशा संशोधनासाठी आफ्रिकेच्या गिनी बिसाऊ इथून 250 मैल दूर 45 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1975 मध्ये खोदकाम करुन मिळवण्यात आलेल्या मातीच्या काही कणांचं परिक्षण केलं. ज्यामध्ये चिखलाचे तरंग दिसले. हा तोच चिखल होता, जो अटलांटिक महासागराच्या निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान तयार झाला होता. चिखलाचे हे तरंग अतिशय खास असून, दक्षिण अमेरिका विभाजित होण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी सुरू झाली होती, याचंच विश्षेषण या संशोधनातून होत आहे. 

अध्ययन

Giant Structures Discovered under the Atlantic Ocean

अध्ययन आणि निरीक्षणानुसार अटलांटिक महासागरातील पाणी प्रचंड क्षारयुक्त असून, उत्तरी अटलांटिक महासागरातील पाणी कमी क्षारयुक्त असल्यानं हे पाणी मोठ्या प्रमाणात एकमेकांमध्ये मिसळलं. ज्यामुळं मोठ्या जलधारा तयार होऊन त्यातून चिखलांच्या लाटा तयार झाल्या आणि त्या सागरी तळाशी जाऊन बसल्या. 

Atlantic Ocean

Giant Structures Discovered under the Atlantic Ocean

मुळात Atlantic Ocean तयार होणं ही अचानक घडलेली प्रक्रिया नसून, Tectonic Plates मुळं निर्माण झालेली ही एक प्रदीर्घ काळासाठी चाललेली प्रक्रिया ठरली. ज्यामुळं दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिका एकमेकांपासून वेगळे झाले आणि त्यांच्यातील दरी वाढत गेली.   

अटलांटिक महासागर

Giant Structures Discovered under the Atlantic Ocean

ही दरी पाण्यानं भरली आणि अटलांटिक महासागराचा जन्म झाला. असं म्हणतात की, चिखलाच्या या लाटा तयार होणं या प्रक्रियेतील अखेरचा टप्पा होता जेव्हा हे दोन्ही खंड एकमेकांशी जोडले जाण्याची शक्यता अतिशय कमी होती. 

उत्पत्ती

Giant Structures Discovered under the Atlantic Ocean

आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेची उत्पत्ती होत असताना कार्बन शोषण्याच्या प्रमाणात घट झाली आणि त्यामुळं 11 कोटी वर्षांपूर्वी जगभरात तापमानवाढीचं सत्र अर्थात 'ग्लोबल वॉर्मिंग'ला सुरुवात झाली. कार्बन उत्सर्जनात वाढ झाल्यानं ही वेळ ओढावली असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. 

महासागराचा जन्म

Giant Structures Discovered under the Atlantic Ocean

अटलांटिक महासागरातील या चिखलाच्या लाटा एक बाब सिद्ध करतात की, महासागराचा जन्म होत असताना मोठ्या प्रमाणात भूगर्भीय शक्ती काम करत होती. ज्यामुळं येथील अवशेष, चिखलाच्या लाटा या भागात झालेल्या अंतर्गत हाचलाली अन् उलथापालथीचंही प्रमाण देतात ज्या समुद्राच्या उदरात विलिन झाल्या.   

