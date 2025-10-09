जगाची झोप उडवणारं रहस्य अखेर समोर; 117000000 वर्षांपूर्वीचं 'टाइम मशीन' सापडल्यानं संशोधकही अवाक्
World News : जगाची उत्पत्ती होण्यापासून ते अगदी सध्याच्या क्षणापर्यंत अनेक कुतूहलांपोटी मानवानं नवनवी संशोधनं केलं. त्यातच आता आणखी एका अद्भूत संशोधनाची भर...
Sayali Patil | Oct 09, 2025, 10:52 AM IST
नेमकी कोणत्या संशोधनानं उडवली जगाची झोप?
नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका संशोधनाच्या माध्यमातून अटलांटिक महासागराच्या उदरात अतिशय खोलवर असणाऱ्या काही रहस्यमयी गोष्टी कैक प्रश्न उपस्थित करून गेल्या आहेत. महासागरांची उत्पत्ती नेमकी कशी झाली, या प्रश्नाचा गुंता आता सोडवला जाणार आहे. Heriot-Watt University & ScienceDirect report च्या अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार सदर संशोधनामुळं दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेचं नेमकं विभाजन कसं झालं आणि अटलांटिक महासागराचा त्यापूर्वीच झाला होता, यासंदर्भातील संकेत देत आहे.
या अतिशय कमाल अशा संशोधनासाठी आफ्रिकेच्या गिनी बिसाऊ इथून 250 मैल दूर 45 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1975 मध्ये खोदकाम करुन मिळवण्यात आलेल्या मातीच्या काही कणांचं परिक्षण केलं. ज्यामध्ये चिखलाचे तरंग दिसले. हा तोच चिखल होता, जो अटलांटिक महासागराच्या निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान तयार झाला होता. चिखलाचे हे तरंग अतिशय खास असून, दक्षिण अमेरिका विभाजित होण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी सुरू झाली होती, याचंच विश्षेषण या संशोधनातून होत आहे.
