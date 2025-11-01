पृथ्वीवर निर्माण होतोय एक नवीन महासागर; स्पष्टपणे दिसतेय 6000 KM लांबीची दरी
लवकरच जगाला नकाशा बदलणार आहे. पृथ्वीवर नवीन महासागर निर्माण होणार आहे.
African Continent Is Splitting In Two Parts : आफ्रिकन खंडात मोठी भूगर्भीय घटना घडत आहे. या घटनेमुळे जगभरातील भूगर्भशास्त्रज्ञ अचंबित झाले आहेत. टेक्टोनिक प्लेटचे विभाजन होत असून आफ्रिकन भूभागाचे तुकड्यात विभाजन होणार आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आता हे स्पष्ट होत आहे की खंडाचे तुकडे होताना एक नवीन महासागर तयार होत आहे. हे पूर्व आफ्रिकेत घडत आहे, जिथे तीन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स एकत्र येतात आणि हळूहळू वेगळे होतात.