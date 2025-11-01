English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पृथ्वीवर निर्माण होतोय एक नवीन महासागर; स्पष्टपणे दिसतेय 6000 KM लांबीची दरी

लवकरच जगाला नकाशा बदलणार आहे. पृथ्वीवर नवीन महासागर निर्माण होणार आहे. 

Vanita Kamble | Nov 01, 2025, 09:17 PM IST
African Continent Is Splitting In Two Parts : आफ्रिकन खंडात मोठी भूगर्भीय घटना घडत आहे. या घटनेमुळे जगभरातील भूगर्भशास्त्रज्ञ अचंबित झाले आहेत. टेक्टोनिक प्लेटचे विभाजन होत असून आफ्रिकन भूभागाचे तुकड्यात विभाजन होणार आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आता हे स्पष्ट होत आहे की खंडाचे तुकडे होताना एक नवीन महासागर तयार होत आहे. हे पूर्व आफ्रिकेत घडत आहे, जिथे तीन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स एकत्र येतात आणि हळूहळू वेगळे होतात.

आफ्रिकन खंडाचे विभाजन होऊन एक नवीन महासागर निर्माण होत आहे. यामुळे जगाचा भूगोल बदलणार असून, अनेक नविन प्रांत निर्माण होणार आहेत. 

हा नवीन महासागर अफार प्रदेशापासून केनिया आणि टांझानियाच्या सीमेपर्यंत पसरेल आणि आफ्रिकेच्या हॉर्नला एका विशाल बेटात रूपांतरित करेल. 2005 मध्ये इथिओपियामध्ये झालेल्या भूकंपाने शास्त्रज्ञांना धक्का दिला जेव्हा काही मिनिटांतच 60 किलोमीटर लांबीची भेगा निर्माण झाली, ज्यामुळे जमीन सुमारे दोन मीटरने वेगळी झाली. 

शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की या प्रक्रियेला सध्या अनेक शंभर वर्षे लागतील, परंतु जेव्हा ती वेगवान होईल तेव्हा तिला फक्त काही सेकंद किंवा मिनिटे लागतील.  

ही प्रक्रिया सध्या मंद असली तरी पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर टेक्टोनिक प्लेट सरकत आहेत.  दिवसेंदिवस यात लक्षणीयरीत्या वाढ होत आहे.   

शास्त्रज्ञांच्या मते, सोमाली प्लेट दरवर्षी काही मिलिमीटर वेगाने पूर्वेकडे सरकत आहे, हळूहळू पृथ्वीच्या कवचाला ताणत आहे. उपग्रह आणि जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून देखरेख केल्याने हे सिद्ध झाले आहे.  

 पूर्व आफ्रिकेचा हा प्रदेश तीन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्सच्या संगमावर आहे. सोमाली प्लेट, आफ्रिकन प्लेट आणि अरबी प्लेट.   

या प्रदेशात, पृथ्वीचा पृष्ठभाग हळूहळू भेगा पडत आहे आणि खालून येणारा गरम मॅग्मा या प्रक्रियेला गती देत ​​आहे.  किलिमांजारोसारखे प्रचंड ज्वालामुखी पर्वत या भूगर्भीय कथेचे साक्षीदार आहेत. सुमारे 25 दशलक्ष वर्षांपासून सुरु असलेल्या खंडीय बदलाचे हे साक्षीदार आहे.  

उत्तरेकडून दक्षिणेकडे सुमारे 6,000 किलोमीटर अंतरावर ही प्रचंड मोठी भेग दिसत आहे.

पूर्व आफ्रिकेत खंडाचे विभाजन होण्याच्या खुणा  स्पष्टपणे दिसत आहेत. एक दरी स्पष्टपणे दिसत आबे. "ग्रेट रिफ्ट व्हॅली" असे नाव दिण्या आले आहे.

संशोधन शास्त्रज्ञ डॉ. रोसालिया नेव्ह यांनी एव्हिडन्स नेटवर्कमधील एका लेखात याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.   

