318 वर्षांपासून शांत असलेल्या ज्वालामुखी अचानक फुटणार! भयानक विध्वंस होणार; सरकारने व्हायरल केला धडकी भरवणारा व्हिडिओ
जपानच्या माउंट फुजीमध्ये मोठा स्फोट झाला तर काय होईल?
Vanita Kamble | Aug 30, 2025, 07:32 PM IST
Japan Mount Fuji Eruption : जपान सरकारने एक व्हिडिओ जारी केला आहे. या व्हिडिओने लोकांना हादरवून टाकले आहे. राजधानी टोकियोजवळ माउंट फुजी नावाचा एक प्रचंड ज्वालामुखी पर्वत आहे. 318 वर्षांपूर्वी याचा उद्रेक झाला होता, ज्याला होई म्हणतात. त्यानंतर, त्यात अद्याप कोणताही स्फोट झालेला नाही, परंतु तो पुन्हा एक सक्रिय झाला आहे.
व्हिडिओमध्ये स्फोटानंतरचा विध्वंस दिसतोय. माउंट फुजीच्या उद्रेकाबद्दल बनवलेल्या या व्हिडिओमध्ये स्फोटानंतरचा विध्वंस दाखवण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये असे दिसून येते की ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर संपूर्ण टोकियो प्रभावित होईल. हा व्हिडिओ जारी करण्यामागील सरकारचा उद्देश टोकियोच्या लोकांना माउंट फुजीच्या उद्रेकाच्या संभाव्य परिणामांबद्दल सावध करणे आहे.
