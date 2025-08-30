English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
318 वर्षांपासून शांत असलेल्या ज्वालामुखी अचानक फुटणार! भयानक विध्वंस होणार; सरकारने व्हायरल केला धडकी भरवणारा व्हिडिओ

जपानच्या माउंट फुजीमध्ये  मोठा स्फोट झाला तर काय होईल? 

Vanita Kamble | Aug 30, 2025, 07:32 PM IST
 Japan Mount Fuji Eruption :  जपान सरकारने एक व्हिडिओ जारी केला आहे. या व्हिडिओने लोकांना हादरवून टाकले आहे. राजधानी टोकियोजवळ माउंट फुजी नावाचा एक प्रचंड ज्वालामुखी पर्वत आहे. 318 वर्षांपूर्वी याचा उद्रेक झाला होता, ज्याला होई म्हणतात. त्यानंतर, त्यात अद्याप कोणताही स्फोट झालेला नाही, परंतु तो पुन्हा एक सक्रिय झाला आहे. 

जपान भूकंपाच्या दृष्टीने सक्रिय रिंग ऑफ फायरवर वसलेले आहे. येथे मोठे भूकंप आणि ज्वालामुखी क्रियाकलाप नियमितपणे घडतात. जानेवारीमध्ये, सरकारने इशारा दिला होता की दक्षिण नानकाई ट्रफमध्ये 30 वर्षांच्या आत तीव्र भूकंप होण्याची 80 टक्के शक्यता आहे.

माउंट फुजी ज्वालामुखीच्या उद्रेकाचा एआय व्हिडिओ प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये दहशत पसरली आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल होत आहे. काही वापरकर्त्यांनी सोशल मीडियावर चिंता व्यक्त केली आहे आणि लिहिले आहे की ज्वालामुखीच्या राखेमुळे टोकियोमध्ये वाहतूक विस्कळीत होण्याची कल्पना भयावह आहे.

जपानच्या ज्वालामुखी आपत्ती निवारण दिनानिमित्त प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका वेगळ्या सरकारी व्हिडिओमध्ये रहिवाशांना चांगली तयारी करण्यासाठी विशिष्ट परिस्थितींची कल्पना करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

व्हिडिओमध्ये असा इशारा देखील देण्यात आला आहे की ज्वालामुखीची राख दोन तासांत टोकियोपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते आणि वीज, वाहतूक आणि अन्न वितरणात व्यत्यय येऊ शकतो.  

या भयानक व्हिडिओमध्ये ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानंतर काही तासांतच राजधानीत राख पसरताना दिसते. त्याची सुरुवात एका महिलेला तिच्या मोबाईलवर अलर्ट मिळण्यापासून होते. त्यानंतर, असा इशारा दिला जातो की हा क्षण कोणत्याही चेतावणीशिवाय येऊ शकतो.

संपूर्ण टोकियो त्याच्या विळख्यात अडकेल याची भीती दाखवली आहे. हा व्हिडिओ जारी करण्यामागील सरकारचा उद्देश टोकियोच्या रहिवाशांना माउंट फुजीच्या उद्रेकाच्या संभाव्य परिणामांबद्दल सावध करणे आहे.

न्यू यॉर्क पोस्टच्या वृत्तानुसार, जपानमधील सरकारने माउंट फुजीच्या उद्रेकाचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. तथापि, हा व्हिडिओ एआय जनरेटेड आहे. अशा आपत्कालीन परिस्थितीसाठी लोकांना नेहमीच सतर्क राहण्यासाठी हा व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.   

व्हिडिओमध्ये स्फोटानंतरचा विध्वंस दिसतोय. माउंट फुजीच्या उद्रेकाबद्दल बनवलेल्या या व्हिडिओमध्ये स्फोटानंतरचा विध्वंस दाखवण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये असे दिसून येते की ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर संपूर्ण टोकियो प्रभावित होईल. हा व्हिडिओ जारी करण्यामागील सरकारचा उद्देश टोकियोच्या लोकांना माउंट फुजीच्या उद्रेकाच्या संभाव्य परिणामांबद्दल सावध करणे आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जपान सरकारने माउंट फुजीच्या उद्रेकाचा व्हिडिओ जारी केला आहे, परंतु हा व्हिडिओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) वापरून तयार करण्यात आला आहे. म्हणूनच, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी लोकांनी नेहमीच तयार राहावे हे दाखवण्यासाठी हा व्हिडिओ जारी करण्यात आला आहे. 

