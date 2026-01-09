बाssssपरे! मुंईहून दुप्पट मोठा हिमखंड नष्ट होतोय; अवकाशातून Photo टीपत NASA कडून धोक्याचा इशारा
Antarctica Icebreg Iceberg A-23A : जग संकटात? नासानं थेट अवकाशातून टीपलेले फोटो दाखवत वेधलं साऱ्यांचच लक्ष. तुमच्याआमच्यापासून कैक मैल दूर घडणाऱ्या या घटनेचा नेमका कसा परिणाम होणार?
Sayali Patil | Jan 09, 2026, 12:09 PM IST
1/9
पृथ्वी
2/9
असंख्य बदल
3/9
अंटार्क्टिका
4/9
हिमखंड
कधीकाळी हा हिमखंड मुंबईच्या दुप्पट आकाराचा अर्था साधारण 4000 चौरस किमी इतक्या प्रचंज आकाराचा होता. जो आता फक्त 1182 चौरस किमी आकाराचाच उरला आहे. दशकानुदशकं समुद्रात तरंगणारा हा हिमखंड सध्या दक्षिण अमेरिकेनजीक असून काहीशा उष्ण पाण्याच्या संपर्कात येण्यानं त्याच्या विघटनाची प्रक्रिया अतिशय वेगानं सुरू असून तो नष्ट होण्याच्याच मार्गावर असल्याचं तज्ज्ञांचं मत.
5/9
नासा
नासा, या अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेकडून डिसेंबर 2025 मध्ये या हिमखंडाचे काही फोटो उपग्रहाच्या माध्यमातून टीपण्यात आले. ज्यामध्ये त्याचा घटता आकार लक्ष वेधून गेला. उपग्रहांच्या छायाचित्रांमध्ये हिमखंडावर निळ्याशार पाण्याचे खाचखळगे दिसत असून, आधीच्या तुलनेत त्याचा आकारही प्रचंड लहान असल्याचं लक्षात येत आहे. ज्यामुशळं हा हिमखंड अखेरच्या घटका मोजत असल्याचं निरीक्षणकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
6/9
हिमखंडाचा आकार
7/9
महाकाय डोंगर
टेड स्कॅम्बोस या शास्त्रज्ञांच्या निरीक्षणानुसार जेव्हा या भेगांमध्ये पाणी साचतं तेव्हा पाण्याच्या वजनामुळं त्या आणखी रुंद होतात आणि बर्फाचा हा महाकाय डोंगर आतून पोकळ होत जातो, ज्यामुळं त्याचं आयुर्मानही कमी होतं. दरम्यान, डिसेंबर महिन्यात नासाकडून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ तळ अर्थात आयएसएस इथून ही छायाचित्र टीपण्यात आली. ज्यामध्ये हिमखंडावरच तलाव साचल्याचं पाहायला मिळत आहे.
8/9
9/9