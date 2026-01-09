बाssssपरे! मुंईहून दुप्पट मोठा हिमखंड नष्ट होतोय; अवकाशातून Photo टीपत NASA कडून धोक्याचा इशारा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Antarctica Icebreg Iceberg A-23A : जग संकटात? नासानं थेट अवकाशातून टीपलेले फोटो दाखवत वेधलं साऱ्यांचच लक्ष. तुमच्याआमच्यापासून कैक मैल दूर घडणाऱ्या या घटनेचा नेमका कसा परिणाम होणार?   

Sayali Patil | Jan 09, 2026, 12:09 PM IST
1/9

पृथ्वी

science news antarctica biggest iceberg a 23a melting and could break bigger than mumbai

Antarctica Icebreg Iceberg A-23A : पृथ्वी... सजीवसृष्टीचं अस्तित्वं असणारा एकमेव ग्रह. या पृथ्वीचा 71 टक्के भाग हा महासागर आणि जलस्त्रोतांनी व्यापला असून, 29 टक्के भाग जमिनीचा आहे. अशा या पृथ्वीच्या उत्पत्तीपासून ते अगदी आताच्या क्षणापर्यंत तिच्यात दरम्यानच्या कोट्यवधी वर्षांमध्ये असंख्य बदल झाले. 

2/9

असंख्य बदल

science news antarctica biggest iceberg a 23a melting and could break bigger than mumbai

विचारही करता येणार नाही, अशा प्रक्रियांमधून गेलेल्या या ग्रहांवर महाप्रचंड भूकंप, पूर आले, डोंगररांगा, भूपृष्ठाचे थर सरकले आणि त्यांची मूळ स्थानं कोट्यववधी वर्षांपूर्वी बदलली. अशी ही भारावणारी पृथ्वी आतासुद्धा असंख्य बदलांमधून जात असून एक काहीसं चिंताजनक वृत्त नुकतच समोर आलं आहे.   

3/9

अंटार्क्टिका

science news antarctica biggest iceberg a 23a melting and could break bigger than mumbai

अंटार्क्टिकाहून वेगळा झालेला एक अतिशय मोठ्या आकाराचा Iceberg A-23A नावाचा हिमखंड आता हळुहळू नष्ट होत आहे. 1986 मध्ये हा हिमखंड अंटार्क्टिकापासून वेगळा झाला आणि तेव्हापासून संशोधकांसह अवकाशातूनही या हिमखंडाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात आलं. 

4/9

हिमखंड

science news antarctica biggest iceberg a 23a melting and could break bigger than mumbai

कधीकाळी हा हिमखंड मुंबईच्या दुप्पट आकाराचा अर्था साधारण 4000 चौरस किमी इतक्या प्रचंज आकाराचा होता. जो आता फक्त 1182 चौरस किमी आकाराचाच उरला आहे. दशकानुदशकं समुद्रात तरंगणारा हा हिमखंड सध्या दक्षिण अमेरिकेनजीक असून काहीशा उष्ण पाण्याच्या संपर्कात येण्यानं त्याच्या विघटनाची प्रक्रिया अतिशय वेगानं सुरू असून तो नष्ट होण्याच्याच मार्गावर असल्याचं तज्ज्ञांचं मत.   

5/9

नासा

science news antarctica biggest iceberg a 23a melting and could break bigger than mumbai

नासा, या अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेकडून डिसेंबर 2025 मध्ये या हिमखंडाचे काही फोटो उपग्रहाच्या माध्यमातून टीपण्यात आले. ज्यामध्ये त्याचा घटता आकार लक्ष वेधून गेला. उपग्रहांच्या छायाचित्रांमध्ये हिमखंडावर निळ्याशार पाण्याचे खाचखळगे दिसत असून, आधीच्या तुलनेत त्याचा आकारही प्रचंड लहान असल्याचं लक्षात येत आहे. ज्यामुशळं हा हिमखंड अखेरच्या घटका मोजत असल्याचं निरीक्षणकर्त्यांचं म्हणणं आहे. 

6/9

हिमखंडाचा आकार

science news antarctica biggest iceberg a 23a melting and could break bigger than mumbai

हिमखंडाचा आकार लहान झाला असला तरीही तो मुंबईहून आकारानं मोठाच आहे हे नाकारता येत नाही. राहिला मुद्दा, हिमखंड निळसर रंगाचा का दिसत आहे? तर, या हिमखंडावर तयार झालेल्या भेगांमध्ये बर्फाचं पाणी साचलं असून, त्यामुळं ते निळसर दिसत आहे. 

7/9

महाकाय डोंगर

science news antarctica biggest iceberg a 23a melting and could break bigger than mumbai

टेड स्कॅम्बोस या शास्त्रज्ञांच्या निरीक्षणानुसार जेव्हा या भेगांमध्ये पाणी साचतं तेव्हा पाण्याच्या वजनामुळं त्या आणखी रुंद होतात आणि बर्फाचा हा महाकाय डोंगर आतून पोकळ होत जातो, ज्यामुळं त्याचं आयुर्मानही कमी होतं. दरम्यान, डिसेंबर महिन्यात नासाकडून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ तळ अर्थात आयएसएस इथून ही छायाचित्र टीपण्यात आली. ज्यामध्ये हिमखंडावरच तलाव साचल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

8/9

science news antarctica biggest iceberg a 23a melting and could break bigger than mumbai

दरम्यान या हिमखंडामध्ये तयार होणाऱ्या भेगा आणि जागतिक तापमानवाढीमुळं त्यामध्ये साचणारं वितळलेल्या बर्फाचं पाणी यामुळं, हिमखंडात पोकळी तयार होत असून तो वितळून समुद्रात मिसळण्याचा वेग वाढला आहे. परिणामी सागरी पातळीत वाढ होण्याचा धोकावजा इशारा नासा आणि संशोधकांनी जारी केला आहे.   

9/9

हिमखंड नष्ट होतोय

science nasa antarctica iceberg a 23a melting could break bigger than mumbai

4000 चौरस किमी अंतरावरून कैक हजार चौरस किमी फरकानं आकार बदललेल्या या हिमखंडात येत्या काळात नेमके कोणते आणि कसे बदल होतात याकडेच आता नासा आणि संशोधक लक्ष ठेवून असल्याचं स्पष्ट होत आहे.   

