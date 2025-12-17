महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांच्या निधनानंतर डॉक्टरनंच चोरला मेंदू; 240 तुकडे करून...
Albert Einstein Brain Stolen : शास्त्रज्ञाचा मेंदू चोरण्यामागे नेमका काय हेतू होता? कैक वर्षांपूर्वीच्या घटनेसंदर्भातील अनपेक्षित माहिती समोर. अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
Sayali Patil | Dec 17, 2025, 11:35 AM IST
महत्त्वाकांक्षी
Albert Einstein Brain Stolen : जागतिक स्तरावर प्रचंड महत्त्वाकांक्षी आणि या जगाला काही महत्त्वाच्या संशोधनांच्या रुपात मोठा ठेवा देणाऱ्या शास्त्रज्ञांमध्ये येणारं एक नाव म्हणजे, महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांचं. 18 एप्रिल 1955 मध्ये आईनस्टाईन यांनी वयाच्या 76 व्या वर्षी या जगाता निरोप घेतला. मात्र त्यांच्या निधनाशी संबंधित एक अतिशय अनपेक्षित वास्तव कायमच अनेकांच्या भुवया उंचावून जातं.
काय आहे आईनस्टाईन यांच्या निधनानंतरचं गूढ?
प्रतिभावान शास्त्रज्ञ
एक मोठी चोरी आणि एक अट, काय आहे सत्य?
शास्त्रज्ञाचा मेंदू काढण्यापूर्वी डॉक्टरांनी आईनस्टाईन यांच्या कुटुंबीयांची परवानगी घेतली नव्हती. मात्र नंतर आईनस्टाईन यांच्या थोरल्या मुलाचा होकार यासाठी मिळवण्यात आला. हँन्स अल्बर्ट आईनस्टाईननं एका अटीवर या मागणीस परवानगी दिली. आईनस्टाईन यांच्या मेंदूवर होणारं संशोधन हे पूर्णत: शास्त्रीय, वैज्ञानिक हिताच्या दिशेनं व्हावं आणि त्याचे निष्कर्ष जाहीररित्या प्रसिद्ध करण्यात यावेत हीच ती अट!
आईनस्टाईन यांच्या मेंदूपाई डॉक्टरनं नोकरीही गमावली?
आईनस्टाईन यांच्या मृत शरीरातून त्यांचा मेंदू वेगळा केल्यानंतर काही महिन्यांनीच प्रिंसटन रुग्णालयातून डॉ. हार्वे यांना नोकरीवरून तडकाफडकी काढण्यात आलं. मेंदू रुग्णालयाकडे सुपूर्द न करण्याच्या हट्टापायी त्यांनी नोकरी गमावली होती. अखेर हार्वे हा मेंदू आपल्यासमवेत घेऊन गेले. एका बाटलीत त्यांनी तो मेंदू ठेवला, त्याचे 240 तुकडे केले, जे त्यांच्यासमवेत दशकानुदशकं राहिले. ते कधी प्रयोगशाळेत, तर कधी बिअर कूलमध्ये ठेवणअयात आले.
पण, त्या संशोधनातून हाती काय लागलं?
2013 मध्ये दुसरा अहवाल
2013 मध्ये पुन्हा याबाबतचा दुसरा अहवाल आला, ज्यामध्ये नव्यानं करण्यात आलेल्या निरीक्षणात अशी बाब समोर आली की आईनस्टाईन यांच्या मेंदूच्या 2 भागांना जोडणारा कॉर्पस कॅलोसम नावाचा भाग सामान्याहून अधिक मोठा असल्यानं त्यामुळं Communication ची प्रक्रिया उत्तमरित्या होत होती. परिणामी त्यांच्या मेंदूच्या इतर भागांमध्ये वेगळ्या संरचना आढळल्या. मात्र संशोधकांनी या गोष्टींचा आणि मेंदूच्या वैशिष्ट्यांचा शेट संबंध जोडला जाऊ शकत नाही असंही ठाम मत मांडलं.
