English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांच्या निधनानंतर डॉक्टरनंच चोरला मेंदू; 240 तुकडे करून...

Albert Einstein Brain Stolen : शास्त्रज्ञाचा मेंदू चोरण्यामागे नेमका काय हेतू होता? कैक वर्षांपूर्वीच्या घटनेसंदर्भातील अनपेक्षित माहिती समोर. अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. 

Sayali Patil | Dec 17, 2025, 11:35 AM IST
twitter
1/8

महत्त्वाकांक्षी

Science news Albert Einstein brain was stolen by doctor Thomas Harvey

Albert Einstein Brain Stolen : जागतिक स्तरावर प्रचंड महत्त्वाकांक्षी आणि या जगाला काही महत्त्वाच्या संशोधनांच्या रुपात मोठा ठेवा देणाऱ्या शास्त्रज्ञांमध्ये येणारं एक नाव म्हणजे, महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांचं. 18 एप्रिल 1955 मध्ये आईनस्टाईन यांनी वयाच्या 76 व्या वर्षी या जगाता निरोप घेतला. मात्र त्यांच्या निधनाशी संबंधित एक अतिशय अनपेक्षित वास्तव कायमच अनेकांच्या भुवया उंचावून जातं. 

twitter
2/8

काय आहे आईनस्टाईन यांच्या निधनानंतरचं गूढ?

Science news Albert Einstein brain was stolen by doctor Thomas Harvey

मृत्युपूर्वी खुद्द आईनस्टाईन यांनीच आपल्या शरीरावर दाहसंस्कार केले जावेत अशी इच्छा व्यक्त केली होती. ज्यानंतर उरणारी राख अतिशय गोपनीयरित्या विविध ठिकाणी पसरवावी, जेणेकरून आपलं स्मारक बनणार नाही, ती राख पूजनीय नसेल अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती.   

twitter
3/8

प्रतिभावान शास्त्रज्ञ

Science news Albert Einstein brain was stolen by doctor Thomas Harvey

या प्रतिभावान शास्त्रज्ञानं जगाचा निरोप घेतला, ज्यानंतर रुग्णालयात डॉ. थॉमस स्टॉल्ट्ज हार्वे यांनी त्यांचं शवविच्छेदन केलं. यादरम्यान या डॉक्टरांनी आईनस्टाईन यांनी असं काही काम केलं, ज्यामुळं सारं जग चक्रावलं. कारण, या डॉक्टरनं अल्बर्ट आईनस्टाईन यांचा मेंदू चोरला होता. 

twitter
4/8

एक मोठी चोरी आणि एक अट, काय आहे सत्य?

Science news Albert Einstein brain was stolen by doctor Thomas Harvey

शास्त्रज्ञाचा मेंदू काढण्यापूर्वी डॉक्टरांनी आईनस्टाईन यांच्या कुटुंबीयांची परवानगी घेतली नव्हती. मात्र नंतर आईनस्टाईन यांच्या थोरल्या मुलाचा होकार यासाठी मिळवण्यात आला. हँन्स अल्बर्ट आईनस्टाईननं एका अटीवर या मागणीस परवानगी दिली. आईनस्टाईन यांच्या मेंदूवर होणारं संशोधन हे पूर्णत: शास्त्रीय, वैज्ञानिक हिताच्या दिशेनं व्हावं आणि त्याचे निष्कर्ष जाहीररित्या प्रसिद्ध करण्यात यावेत हीच ती अट!   

twitter
5/8

आईनस्टाईन यांच्या मेंदूपाई डॉक्टरनं नोकरीही गमावली?

Science news Albert Einstein brain was stolen by doctor Thomas Harvey

आईनस्टाईन यांच्या मृत शरीरातून त्यांचा मेंदू वेगळा केल्यानंतर काही महिन्यांनीच प्रिंसटन रुग्णालयातून डॉ. हार्वे यांना नोकरीवरून तडकाफडकी काढण्यात आलं. मेंदू रुग्णालयाकडे सुपूर्द न करण्याच्या हट्टापायी त्यांनी नोकरी गमावली होती. अखेर हार्वे हा मेंदू आपल्यासमवेत घेऊन गेले. एका बाटलीत त्यांनी तो मेंदू ठेवला, त्याचे 240 तुकडे केले, जे त्यांच्यासमवेत दशकानुदशकं राहिले. ते कधी प्रयोगशाळेत, तर कधी बिअर कूलमध्ये ठेवणअयात आले.   

twitter
6/8

पण, त्या संशोधनातून हाती काय लागलं?

Science news Albert Einstein brain was stolen by doctor Thomas Harvey

1985 मध्ये आईनस्टाईन यांच्या मेंदूवरील निरीक्षणाचा पहिला अहवाल प्रसिद्ध झाला. ज्यामधील माहितीनुसार मेंदूच्या काही भागांमध्ये न्यूरॉन आणि ग्लियल पेशींचं (Glial Cells) सरासरी प्रमाण हे असामान्य होतं. काही संशोधकांनी ही बाब त्यांच्या वैचारिक शक्तीशी जोडली, तर काहींनी मात्र हा संबंध नाकारला.   

twitter
7/8

2013 मध्ये दुसरा अहवाल

Science news Albert Einstein brain was stolen by doctor Thomas Harvey

2013 मध्ये पुन्हा याबाबतचा दुसरा अहवाल आला, ज्यामध्ये नव्यानं करण्यात आलेल्या निरीक्षणात अशी बाब समोर आली की आईनस्टाईन यांच्या मेंदूच्या 2 भागांना जोडणारा कॉर्पस कॅलोसम नावाचा भाग सामान्याहून अधिक मोठा असल्यानं त्यामुळं Communication ची प्रक्रिया उत्तमरित्या होत होती. परिणामी त्यांच्या मेंदूच्या इतर भागांमध्ये वेगळ्या संरचना आढळल्या. मात्र संशोधकांनी या गोष्टींचा आणि मेंदूच्या वैशिष्ट्यांचा शेट संबंध जोडला जाऊ शकत नाही असंही ठाम मत मांडलं. 

twitter
8/8

पुढे आईनस्टाईन यांच्या मेंदूचं काय झालं?

Science news Albert Einstein brain was stolen by doctor Thomas Harvey

1978 मध्ये एका पत्रकारानं डॉ. हार्वे यांचा थांगपत्ता मिळवल्याचं म्हटलं जातं. ज्यानंतर हार्वे यांनी त्यांना उती असणारी एक बरणी असणारी शीतपेटी दाखवली. ज्यानं पुन्हा सामान्यांमध्ये या मुद्य्यावरून उत्सुकता वाढली होती. 2007 मध्ये हार्वे यांच्या मृत्यूनंतर आईनस्टाईन यांच्या मेंदूच्या तुकड्यांचे काही अवशेष हे संग्रहालयांकडे सोपवण्यात आले. फिलाडेल्फियाचं म्यूटर संग्रहालय आणि राष्ट्रीय स्वास्थ्य, चिकित्सा संग्रहालयाला हे तुकडे मिळाले. मात्र अखेरीस डॉ. हार्वेनं ज्या मनसुब्यानं हा मेंदू चोरला होता तो मात्र साध्यच होऊ शकता नाही हे वास्तव!  

twitter
पुढील
अल्बम

अमावस्या, पौर्णिमेला रंग बदलणारा महाराष्ट्रातील रहस्यमयी समुद्र किनारा; गडद निळे पाणी, लाल भडक वाळू आणि...

पुढील अल्बम

अमावस्या, पौर्णिमेला रंग बदलणारा महाराष्ट्रातील रहस्यमयी समुद्र किनारा; गडद निळे पाणी, लाल भडक वाळू आणि...

अमावस्या, पौर्णिमेला रंग बदलणारा महाराष्ट्रातील रहस्यमयी समुद्र किनारा; गडद निळे पाणी, लाल भडक वाळू आणि...

अमावस्या, पौर्णिमेला रंग बदलणारा महाराष्ट्रातील रहस्यमयी समुद्र किनारा; गडद निळे पाणी, लाल भडक वाळू आणि... 8
1 जानेवारीपासून स्वस्त होणार CNG आणि PNG,लागू होणार नवा नियम; सरकारची योजना काय?

1 जानेवारीपासून स्वस्त होणार CNG आणि PNG,लागू होणार नवा नियम; सरकारची योजना काय?

1 जानेवारीपासून स्वस्त होणार CNG आणि PNG,लागू होणार नवा नियम; सरकारची योजना काय? 10
राज कपूर नरगिसच्या लग्नानंतर इतके तुटले! सिगरेटने स्वताला चटके दिले !

राज कपूर नरगिसच्या लग्नानंतर इतके तुटले! सिगरेटने स्वताला चटके दिले !

राज कपूर नरगिसच्या लग्नानंतर इतके तुटले! सिगरेटने स्वताला चटके दिले ! 9
Weekly Numerology : डिसेंबरचा तिसरा आठवडा मूलांक 1 असलेल्या लोकांसाठी पैशांचा; तर या लोकांनी वाद टाळावा, कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Numerology : डिसेंबरचा तिसरा आठवडा मूलांक 1 असलेल्या लोकांसाठी पैशांचा; तर या लोकांनी वाद टाळावा, कसा आहे हा आठवडा?

Weekly Numerology : डिसेंबरचा तिसरा आठवडा मूलांक 1 असलेल्या लोकांसाठी पैशांचा; तर या लोकांनी वाद टाळावा, कसा आहे हा आठवडा? 9