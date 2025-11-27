English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नखांवर येणारी पांढरी खुण खरंच शनीच्या प्रकोपाचा संकेत असते का? खरे कारण ऐकून थक्क व्हाल

White Spot on Nails: नखांवरील पांढरे ठिपके हे शनीच्या प्रकोपाचे नव्हे, तर 'ल्यूकोनायकिया'मुळे येतात – याची कारणे झिंक-कॅल्शियमची कमतरता किंवा नखाला छोटी जखम असतात.  

Nov 27, 2025, 04:19 PM IST
White Spot on Nails: नखांवरील पांढरे ठिपके हे शनीच्या प्रकोपाचे नव्हे, तर ‘ल्यूकोनायकिया’मुळे येतात – याची कारणे झिंक-कॅल्शियमची कमतरता किंवा नखाला छोटी जखम असतात.

 

नखांवरील पांढरे ठिपके

White Spots on Nails

नखांवरील पांढरे ठिपके

White Spots on Nails

तुम्ही कधी निरीक्षण केले असेल तर, बऱ्याचदा नखांवर पांढरी खूण किंवा ठिपके दिसतात. ही खूण येणे म्हणजे शनि देवाच्या प्रकोपाचा प्रभाव आहे अशी मान्यता आहे.   

नखांवरील पांढरे ठिपके

White Spots on Nails

तुम्ही घरातील मोठ्यांकडून हे ऐकले असेल की, शनिवारी नखे कापल्याने असे होते. अनेकजण यावर विश्वास ठेवतात आणि लगेचच उपाय शोधू लागतात.  

नखांवरील पांढरे ठिपके

White Spots on Nails

पण खरं तर यामागे एक वैज्ञानिक कारण आहे. नखांवरील पांढर्‍या खुणा या 'ल्यूकोनायकिया' या अगदी साध्या स्थितीमुळे येतात.   

नखांवरील पांढरे ठिपके

White Spots on Nails

हे पांढरे ठिपके नख तयार होताना थोडी जखम झाल्यास येतात. तसेच झिंक, कॅल्शियम  यांसारख्या पोषक तत्त्वांची कमतरता झाल्यासही अशा खुणा दिसतात.   

नखांवरील पांढरे ठिपके

White Spots on Nails

जसजसे नख वाढत जाते तसतसे हे ठिपते वर येतात आणि शेवटी वाढलेल्या नखासह कापले जातात. म्हणजे पूर्ण नख वाढले की हे ठिपके आपोआप नाहीसे होतात.  

नखांवरील पांढरे ठिपके

White Spots on Nails

पण बऱ्याचदा या खुणा गंभीर आजारांचे लक्षण असू शकतात. यकृत, किडनीचे आजार, हृदयाचे विकार अशा आजारांचे संकेत असू शकतात. अशावेळी फक्त एक-दोन नखे नाही तर, सर्व नखे पूर्ण पांढरी कंवा ठिसूळ दिसू लागतात.   

नखांवरील पांढरे ठिपके

White Spots on Nails

जर तुमच्याही नखांवर असे पांढरे ठिपके किंवा खुणा दिसत असतील तर, शनि देवाला दोष देऊ नका. याऐवजी तुमच्या आहारात पालक, बदाम, डाळी, अंडी, मासे यांचा समावेश करा.  

नखांवरील पांढरे ठिपके

White Spots on Nails

पुरेसे पाणी प्या. नखे कापताना कोणतीही इजा होणार नाही याची काळजी घ्या. तसेच नखांवर जास्त ठिपके किंवा पांढरा रंग दिसत असेल तर त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.   

