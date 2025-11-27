नखांवर येणारी पांढरी खुण खरंच शनीच्या प्रकोपाचा संकेत असते का? खरे कारण ऐकून थक्क व्हाल
White Spot on Nails: नखांवरील पांढरे ठिपके हे शनीच्या प्रकोपाचे नव्हे, तर ‘ल्यूकोनायकिया’मुळे येतात – याची कारणे झिंक-कॅल्शियमची कमतरता किंवा नखाला छोटी जखम असतात.
