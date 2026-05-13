Science News: बाबांनो संभाळा! समुद्रात 40000 वर्षांपासून झोपी गेलेल्या 'सैतानाला' जाग; संशोधकांचा संपूर्ण जगाला इशारा

Written BySayali Patil Updated bySayali Patil
Published: May 13, 2026, 10:57 AM IST|Updated: May 13, 2026, 06:38 PM IST

World News Virus Alert : संशोधकांना लागली एका मोठ्या धोक्याची कुणकुण; कोणाला आलीय जाग अन् काय आहे हा धोका? भयपटाची कथा नव्हे, ही आहे प्रत्यक्षात घडणारी घटना. 

World News Virus Alert : एखादा भयपट किंवा विज्ञान, संशोधनावर आधारित चित्रपट पाहताना त्यात अशी काही वळणं येतात जेव्हा अक्षरश: थरकाप उडतो. असंच काहीसं प्रत्यक्षात घडलं आहे, ज्यानं संशोधकांनाही धडकी भरलीय. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

कारण ठरलं आहे ते म्हणजे पृथ्वीवरील जीवसृष्टीच्या विनाशास कारणीभूत ठरणारा एक व्हायरस. कोरोना आणि हंता व्हायरसनं जगभरात थैमान घातल्यानंतर हे पर्व अद्यापही शांत झालं नसून, आता जगापुढं भलतंच संकट येऊ शकतं याची भीती संशोधकांना भेडसावत आहे. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

 

शास्त्रज्ञांनीच एका अशा विषाणूला गाढ झोपेतून जागं केलं असून, त्याचमुळं एक महामारी ओढावू शकते. पण, त्यांनी असं का केलं? माहितीये? (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

 

अलास्काच्या बर्फाच्छादित प्रदेशामध्ये जवळपास 40000 वर्षांपासून एक व्हायरस प्रचंड थंड वातावरणात गाढ निद्रावस्थेत आहे. त्याचबाबत माहिती मिळवण्यासाठी  कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालयातील काही संशोधकांनी पर्फाफ्रॉस्ट असणारी माती, बर्फाचं मिश्रण घेत ते वितळून त्याचं परीक्षण केलं. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

 

समोर आलेली माहिती हादरवणारी होती. कारण या मिश्राणातून पुन्हा एकदा गाढ झोपेत असणारे काही विषाणी पुन्हा हालचाल करु लागले. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

 

'डेलीमेल'च्या वृत्तानुसार प्रारंभी या अतिसूक्ष्मजीवांमध्ये कोणतेही बदल झाले नाहीत, मात्र काही महिन्यांनी ते वेगानं पसरले आणि चिंतेनं डोकं वर काढलं. (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

 

सध्याची जागतिक तापमानवाढ आणि आर्क्टिकमधील बर्फ वितळण्याच्या प्रक्रियेला मिळणारा वेग पाहता हे विषाणू, अतिसूक्ष्मजीव जगभरात पसरण्यास फारसा वेळ लागणार नाही. हे विषाणू थेट मानवाला संक्रमित करत नसले तरीही त्यांच्यापासून निर्माण होणाऱ्या समस्या मात्र गंभीर रुप धारण करु शकतात.  (छाया सौजन्य- वृत्तसंस्था)

 

बर्फाखाली जवळपास गोठलेल्या या विषाणू आणि अतिसूक्ष्मजीवांवरील बर्फ वितळल्यास ते पुन्हा सक्रिय होतील आणि त्यातून प्रचंड प्रमाणात कार्बन डायॉक्साईड, मिथेनचं उत्सर्जन होईल. ज्याचा जागतिक हवामान बदलांवर परिणाम होऊन आर्क्टिकमधील बर्फाचं अस्तित्वं धोक्यात आल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम जीवसृष्टीवर दिसून येतील. (छाया सौजन्य- Aberystwyth University)

 

