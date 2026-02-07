तळकोकणातील सिक्रेट समुद्र किनारा! अनटच बीचवर साजरा करा व्हॅलेंटाईन डे
कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असलेल्या या सिक्रेट समुद्र किनाऱ्याबाबत फार लोकांना माहित नाही.
Mithbav Tambaldeg Beach : सध्या व्हॅलेंटाईन विकची धूम सुरु आहे. अनेकजण व्हॅलेंटाईन डे निमित्ताने टूरचा प्लान करत आहेत. महाराष्ट्रात एक असा Hidden Beach आहे ज्याबद्दल फार कुणाला माहित नाही. कोकणातील या सुंदर समुद्र किनाऱ्याचे लोकेशन फॉरेनपेक्षा भारी आहे. या सुंदर समुद्र किनाऱ्यावर अनेक चित्रपटांचे शुटींग झाले आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा समुद्र किनारा आहे.