Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • तळकोकणातील सिक्रेट समुद्र किनारा! अनटच बीचवर साजरा करा व्हॅलेंटाईन डे

तळकोकणातील सिक्रेट समुद्र किनारा! अनटच बीचवर साजरा करा व्हॅलेंटाईन डे

 कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असलेल्या या सिक्रेट समुद्र किनाऱ्याबाबत फार लोकांना माहित नाही. 

Vanita Kamble | Feb 07, 2026, 11:55 PM IST
Mithbav Tambaldeg Beach : सध्या व्हॅलेंटाईन विकची धूम सुरु आहे. अनेकजण व्हॅलेंटाईन डे निमित्ताने टूरचा प्लान करत आहेत.  महाराष्ट्रात एक असा Hidden Beach आहे ज्याबद्दल फार कुणाला माहित नाही. कोकणातील या सुंदर समुद्र किनाऱ्याचे लोकेशन फॉरेनपेक्षा भारी आहे. या सुंदर समुद्र किनाऱ्यावर अनेक चित्रपटांचे शुटींग झाले आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा समुद्र किनारा आहे. 

1/11

सध्या कोकणातील जवळपास सर्वच समुद्र किनाऱ्यांवर पर्यटकांची गर्दी पहायला मिळते. तळकोकणात एक सिक्रेट समुद्र किनारा आहे. या अनटच बीचवर तुम्ही व्हॅलेंटाईन डे सेलिब्रेट करु शकता.   

2/11

क्षितिजाचा विस्तारित लँडस्केप आणि काही अंतरावर विलीन होणारा समुद्र  हे मिठबाव समुद्रकिनाऱ्याचे प्रमुख आकर्षण आहे. 

3/11

 मिठबाव-तांबळडेगचा समुद्र किनारा हा देवगड तालुक्यातील सर्वात सुंदर आणि स्वच्छ समुद्र किनारा म्हणून ओळखला जातो.  

4/11

 देवगडपासून सुमारे 25 किमी अंतरावर असलेला हा समुद्रकिनारा एक अतिशय आकर्षक ठिकाण आहे. 

5/11

मऊ चमकणारी वाळू आणि निळाशार समुद्र असा अद्भूत नजारा पहायला मिळतो.

6/11

इथे पर्यटकांची गर्दी फार कमी असते. हा कोकणातील अनटच समुद्र किनारा आहे.   

7/11

मिठबावचे रामेश्वर मंदिर खूप सुंदर आहे. त्याशिवाय समुद्र काठावर गजबादेवी मंदिर आहे. 

8/11

पुणे ते मिठबाव अंतर 370 किमी आहे.  मुंबई ते मिठबाव 450 किमी इतके आहे. कोल्हापूर - गगनबावडा मार्गे येथे जाता येते. 

9/11

मिठबाव- तांबळडेग समुद्र किनाऱ्यावर अनेक  चित्रपटांचे शुटींग झाले आहे.  

10/11

तांबळडेगच्या समुद्र किनाऱ्याच्या एका बाजूला डोंगराच्या पायथ्याशी प्रसिद्ध असे गजबा देवीचे मंदिर आहे.  

11/11

शिरगावला उगम पावणारी अन्नपूर्णा नदी अनेक गावाची तहान भागवून मिठबाव गावातून वाहत जाऊन पुढे तांबळडेगच्या समुद्र किनाऱ्यावर आरबी समुद्राला येऊन मिळते.   

