Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • मुंबईजवळ आहे सेम टू सेम लोणवळ्यासारखं सिक्रेट हिल स्टेशन! CSMT वरुन ट्रेन पकडा आणि 45 मिनिटांत स्पॉटवर पोहचा, एका दिवसात व्हॅलेंटाईन डे सेलिब्रेशन

मुंबईजवळ आहे सेम टू सेम लोणवळ्यासारखं सिक्रेट हिल स्टेशन! CSMT वरुन ट्रेन पकडा आणि 45 मिनिटांत स्पॉटवर पोहचा, एका दिवसात 'व्हॅलेंटाईन डे' सेलिब्रेशन

मुंबईपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेलं मिनी लोणवळा.  

Vanita Kamble | Feb 14, 2026, 12:10 AM IST
Valentine's Day 2026 Mumbai Hidden Hill Station Yeoor Hills : 'व्हॅलेंटाईन डे' ला कुठे तरी लांब फिरायला जाण्याचा प्लान अनेक जण करतात. लोणावळा हे मुंबई जवळचं सर्वात सुंदर आणि लोकप्रिय हिलस्टेशन आहे. मुंबई पुणे महामार्गावर सतत होणाऱ्या ट्रॅकजॅममुळे अनेकजण लोणावळ्याला फिरायला जाण्याचा बेत रद्द करत आहेत.  पण तुम्हाला माहित आहे आपल्या मुंबईजवळ  सेम टू सेम लोणवळ्यासारखं सिक्रेट हिल स्टेशन आहे. लोकल ट्रेन पकडून  इथं तुम्ही अगदी तासाभरात पोहचू शकता.  

व्हॅलेंटाईन डे ला लोणावळ्याला जाण्याचा प्लान अनक जण करत आहे. मात्र, ट्रॅफिकजॅममुळे अनेकजण  लोणावळ्याला जाण्याचा प्लान रद्द करत आहे. मुंबईजवळ सेम टू सेम लोणवळ्यासारखं सिक्रेट हिल स्टेशन आहे. CSMT वरुन ट्रेन पकडून 45 मिनिटातं तुम्ही येथे पोहचू शकता.   

मुंबईपासून फक्त 39 KM अंतरावर असलेले हे हिल स्टेशन लोणाळल्या टक्कर देते. बाय रोड गेल्यास येथे पोहचण्यासाठी तुम्हाला फक्त 53 मिनिटे लागतील.        

मुंबईचे हे सिक्रेट हिल स्टेशन आहे येऊर हिल्स (Yeoor Hills).... येऊर हे मुंबईजवळचे सर्वात लहान पण तितकेच लोकप्रिय हिलस्टेशन आहे.   

 येऊरमध्ये सात आदिवासी पाडे आहेत. सुमारे साडेतीन हजार इतके आदिवासी नागरिक येथे राहतात. येऊलमध्ये अनेक खाजगी बंगले तसेच रिसॉर्ट आहेत. अनेक पर्यटक येथे मोठ्या संख्येने येतात आणि निसर्ग पर्यटनाचा आनंद लुटतात.   

येऊरच्या जंगलात विविध प्रकारच्या वनस्पती देखील पहायला मिळतात.  येऊरच्या जंगलात वन्य प्राण्यांचा देखील वावर आहे.  संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असलेले येऊरचे जंगल हे सध्या चांगलेच लोकप्रिय होत आहे.  

थेट मुंबईतून प्रवेस नसल्यामुळेच येऊर हिल्स हे मुंबईच्या गर्दीपासून अलिप्त झाले आहे. यामुळे ठाणे महापालिका परिसरात येणारे निसर्गरम्य येऊर हे पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहे.   

 येऊरचे जंगल हे मंबईच्या  नॅशनल पार्क पासून ठाण्याच्या येऊर पर्यंत पसरलेले आहे. मात्र, येऊरला जाण्यासाठी बोरीवली नाही तर ठाण्यातून प्रवेश दिला जातो.  

येऊर हिल्स हे मुंबईचे मिनी महाबळेश्वर आणि मिनी माथेरान म्हणून ओळखले जाते. मुंबईच्या गर्दीपासून हे ठिकाण अलिप्त आहे.   

 येऊर हिल्स हे मुंबईचे मिनी महाबळेश्वर आणि मिनी माथेरान म्हणून ओळखले जाते. मुंबईच्या गर्दीपासून हे ठिकाण अलिप्त आहे.   

 मुंबईच्या या सिक्रेट हिल स्टेशनपर्यंत पोहचायचे असेल तर मुंबईच्या बाहेर जावे लागते. मुंबईलगत असलेल्या या हिलस्टेशनला ठाण्यातून प्रवेश दिला जातो.   

मुंबईतील हे छुप हिल स्टेशन मुंबईच्या बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नॅशनल पार्कचाच भाग आहे. मात्र, या हिलस्टेशनला जायचे असले तर इथे जाण्यासाठी मुंबईतून प्रवेश नाही. 

