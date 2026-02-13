मुंबईजवळ आहे सेम टू सेम लोणवळ्यासारखं सिक्रेट हिल स्टेशन! CSMT वरुन ट्रेन पकडा आणि 45 मिनिटांत स्पॉटवर पोहचा, एका दिवसात 'व्हॅलेंटाईन डे' सेलिब्रेशन
मुंबईपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेलं मिनी लोणवळा.
Valentine's Day 2026 Mumbai Hidden Hill Station Yeoor Hills : 'व्हॅलेंटाईन डे' ला कुठे तरी लांब फिरायला जाण्याचा प्लान अनेक जण करतात. लोणावळा हे मुंबई जवळचं सर्वात सुंदर आणि लोकप्रिय हिलस्टेशन आहे. मुंबई पुणे महामार्गावर सतत होणाऱ्या ट्रॅकजॅममुळे अनेकजण लोणावळ्याला फिरायला जाण्याचा बेत रद्द करत आहेत. पण तुम्हाला माहित आहे आपल्या मुंबईजवळ सेम टू सेम लोणवळ्यासारखं सिक्रेट हिल स्टेशन आहे. लोकल ट्रेन पकडून इथं तुम्ही अगदी तासाभरात पोहचू शकता.