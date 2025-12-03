English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
श्वेता तिवारीच्या सौंदर्यामागे दडलंय मुघलांचं 'ते' रहस्य; चाळीशी ओलांडल्यानंतरही दिसते 20 वर्षांची तरुणी

Shweta Tiwari Fitness Secret : अभिनेत्री श्वेता तिवारी आपल्या अभिनयापेक्षाही जास्त सौंदर्य आणि फिटनेसमुळे जास्त चर्चेत असते. तिच्या फिटनेसचं आणि तारुण्याचं नेमकं रहस्य काय आहे? जाणून घ्या  

Shivraj Yadav | Dec 03, 2025, 10:34 PM IST
Secret of Shweta Tiwari Fitness and diet plan

श्वेता तिवारीच्या तारुण्याचं रहस्य

Secret of Shweta Tiwari Fitness and diet plan

अभिनेत्री श्वेता तिवारीच्या फिटनेसची नेहमीच चर्चा असते. लोक तिच्या कामाने तसेच तिच्या फिटनेसने प्रभावित होतात. आज आम्ही तुम्हाला श्वेताच्या फिटनेसचे रहस्य सांगणार आहोत.  

श्वेता तिवारी किती वर्षांची आहे?

Secret of Shweta Tiwari Fitness and diet plan

श्वेता तिवारी 45 वर्षांची आहे, पण ती आजही 25 वर्षांच्या तरुणींइतकी फिट आणि तंदरुस्त दिसते.   

मुघलांच्या खाण्याच्या सवयी!

Secret of Shweta Tiwari Fitness and diet plan

श्वेता तिवारीला खिचडी आवडते, जी मुघल राजांचा आवडता पदार्थ होता. आइन-ए-अकबरीमध्ये अकबराला खिचडी खायला खूप आवडायची असा उल्लेख आहे.   

फिटनेसचे रहस्य काय?

Secret of Shweta Tiwari Fitness and diet plan

श्वेता तिवारी तिचा फिटनेस राखण्यासाठी रात्रीच्या जेवणात खिचडी खाते. खिचडी हा हलका आणि सहज पचणारा पदार्थ आहे.  

पौष्टिकदृष्ट्या समृद्ध

Secret of Shweta Tiwari Fitness and diet plan

खिचडीमध्ये फायबर, प्रथिने आणि इतर अनेक पोषक घटक असतात, जे तुमच्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतात.  

वजन कमी करण्यास मदत करते

Secret of Shweta Tiwari Fitness and diet plan

खिचडी हा फायबरने समृद्ध, सहज पचणारा अन्न आहे. दररोज त्याचे सेवन केल्याने तुमची पचनसंस्था सुधारते आणि वजन कमी होण्यास मदत होते.  

फिटनेस रूटीन

Secret of Shweta Tiwari Fitness and diet plan

श्वेता तिवारी दररोज व्यायाम करते आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी निरोगी आहार करते. यामुळे तिला तिची फिगर टिकवून ठेवण्यास मदत होते.  

