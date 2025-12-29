Secret SIP Formula: 'पगार खूपच कमी मग कसे मिळतील 1 कोटी?' नव्या वर्षात श्रीमंत होण्याचं रहस्य!
कमी कालावधीत मोठी रक्कम गोळा करण्यासाठी एसआयपी हा बेस्ट फॉर्मुला आहे. पण माझा पगार खूपच कमी आहे मग मोठी रक्कम कशी गोळा होईल? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. अशावेळी काय करायला हवं? याबद्दलचा एक फॉर्मुला जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Dec 29, 2025, 03:23 PM IST
मोठ्या भांडवलाची गरज नाही
कंपाउंडिंगची जादू
योग्य फंड निवडणे आवश्यक
10 वर्षांत करोड़पती
15 वर्षांच्या कालावधीत योजना
20 वर्षांत कमी गुंतवणुकीने लक्ष्य
30 वर्षांच्या गुंतवणुकीची ताकद
