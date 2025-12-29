English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Secret SIP Formula: पगार खूपच कमी मग कसे मिळतील 1 कोटी? नव्या वर्षात श्रीमंत होण्याचं रहस्य!

Secret SIP Formula: 'पगार खूपच कमी मग कसे मिळतील 1 कोटी?' नव्या वर्षात श्रीमंत होण्याचं रहस्य!

कमी कालावधीत मोठी रक्कम गोळा करण्यासाठी एसआयपी हा बेस्ट फॉर्मुला आहे. पण माझा पगार खूपच कमी आहे मग मोठी रक्कम कशी गोळा होईल? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. अशावेळी काय करायला हवं? याबद्दलचा एक फॉर्मुला जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Dec 29, 2025, 03:23 PM IST
SIP Investment: कमी कालावधीत मोठी रक्कम गोळा करण्यासाठी एसआयपी हा बेस्ट फॉर्मुला आहे. पण माझा पगार खूपच कमी आहे मग मोठी रक्कम कशी गोळा होईल? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. अशावेळी काय करायला हवं? याबद्दलचा एक फॉर्मुला जाणून घेऊया.

Secret SIP Formula: 'पगार खूपच कमी मग कसे मिळतील 1 कोटी?' नव्या वर्षात श्रीमंत होण्याचं रहस्य!

Secret SIP Formula become crorepati long term investment

SIP Investment: कमी कालावधीत मोठी रक्कम गोळा करण्यासाठी एसआयपी हा बेस्ट फॉर्मुला आहे. पण माझा पगार खूपच कमी आहे मग मोठी रक्कम कशी गोळा होईल? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. अशावेळी काय करायला हवं? याबद्दलचा एक फॉर्मुला जाणून घेऊया.

मोठ्या भांडवलाची गरज नाही

Secret SIP Formula become crorepati long term investment

म्यूचुअल फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज नाही. तुम्ही अगदी कमी रक्कमेने दरमहा SIP म्हणजे सिस्टेमॅटिक इन्वेस्टमेंट प्लॅन सुरू करू शकता. महत्वाचे आहे ते नियमितपणे आणि दीर्घकाळ चालू ठेवणे. जितक्या लवकर तुम्ही सुरुवात कराल, तितके तुमचे एक कोटी रुपये जमवण्याचे स्वप्न सोपे होईल.

कंपाउंडिंगची जादू

Secret SIP Formula become crorepati long term investment

SIP चा खरा फायदा हा व्याजावर व्याज मिळण्यात आहे. तुमची गुंतवणूक आणि त्यावर मिळणारा नफा दोन्ही पुढे गुंतवले जातात, ज्यामुळे वेळेनुसार पैसा वेगाने वाढतो. लवकर सुरुवात आणि सातत्य यामुळे छोटी रक्कमही प्रचंड मोठी होऊ शकते.

योग्य फंड निवडणे आवश्यक

Secret SIP Formula become crorepati long term investment

म्यूचुअल फंडात यशस्वी होण्यासाठी चांगल्या ट्रॅक रेकॉर्ड असलेला आणि तुमच्या जोखमीची क्षमता सांभाळणारा फंड निवडा. बाजाराचा अभ्यास करा किंवा तज्ज्ञांची मदत घ्या कारण चुकीचा फंड निवडल्यास अपेक्षित परतावा मिळणार नाही.

10 वर्षांत करोड़पती

Secret SIP Formula become crorepati long term investment

जर तुम्ही दरमहा सुमारे 36 हजार रुपये SIP मध्ये गुंतवले आणि 15 टक्के वार्षिक परतावा मिळाला, तर 10 वर्षांत तुमची एकूण गुंतवणूक सुमारे 43 लाख रुपये होईल. पण कंपाउंडिंगच्या जादूने तुमचा फंड 1 कोटींहून थोडा जास्त, म्हणजे अंदाजे 1 कोटी 31 हजार रुपये होऊ शकतो.

15 वर्षांच्या कालावधीत योजना

Secret SIP Formula become crorepati long term investment

येथे दरमहा 15 हजार रुपये 15 टक्के परताव्यावर किंवा 20 हजार रुपये 12 टक्के परताव्यावर गुंतवले तर 15 वर्षांत तुम्ही सहजपणे एक कोटी रुपये जमवू शकता. दीर्घकाळामुळे कमी रक्कमेतही चांगला नफा मिळतो आणि बाजाराच्या उतार-चढावाचा प्रभाव कमी होतो.

20 वर्षांत कमी गुंतवणुकीने लक्ष्य

Secret SIP Formula become crorepati long term investment

फक्त दरमहा 6600 रुपये 15 टक्के परताव्यावर किंवा 9000 रुपये 12 टक्के परताव्यावर गुंतवले तरी 20 वर्षांत तुमचा फंड 1 कोटींहून अधिक होईल. उदाहरणार्थ, 15 टक्क्यावर तुमची एकूण रक्कम अंदाजे 1 कोटी 5 हजार रुपयेपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यात नफा मोठा वाटा असेल.

30 वर्षांच्या गुंतवणुकीची ताकद

Secret SIP Formula become crorepati long term investment

अगदी दरमहा फक्त 1500 रुपये गुंतवूनही 15 टक्के सरासरी परताव्यावर 30 वर्षांत तुमचा फंड 1 कोटी 5 लाख रुपयांहून जास्त होऊ शकतो. हा कालावधी जितका जास्त, तितकी कमी मासिक गुंतवणूक पुरते आणि कंपाउंडिंगचा खरा फायदा दिसतो.

जोखीम काय?

Secret SIP Formula become crorepati long term investment

म्यूचुअल फंड हे बाजाराशी जोडलेले असल्याने जोखीम असते आणि भूतकाळातील परतावा भविष्यात हमी नसतो. गुंतवणूक करण्यापूर्वी प्रमाणित आर्थिक सल्लागाराशी नक्की चर्चा करा. नववर्षात नियमित SIP सुरू करून तुम्हीही श्रीमंत होण्याच्या दिशेने मजबूत पाऊल टाकू शकता!

डिस्क्लेमर

Secret SIP Formula become crorepati long term investment

हा लेख माहितीसाठी देण्यात आलाय. म्युच्यूअल फंड गुंतवणूक ही बाजार जोखमीच्या अधिन असते. कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या.

