चहुबाजूंनी 50 मजली बिल्डींग एवढ्या उंच डोंगराच्या आत खोल दडलेलं महाराष्ट्रातील गुप्त गाव! रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांना जोडणारा...

Vanita Kamble | Apr 20, 2026, 09:54 PM IST
Kudpan Khd Village  Poladpur :  गुगनचुंबी इमारतींमुळे मुंबई शहर प्रत्येकाला आकर्षित करते. मुंबई शहर मात्र, गोंगाटात हरवले आहे. महाराष्ट्रात एक असं गाव आहे जे   गुगनचुंबी इमारत नाही तर  गुगनचुंबी डोंगराच्या आत वसलेले आहे. चहुबाजूंनी 50 मजली बिल्डींग एवढ्या उंच डोंगराच्या आत हे गाव दडलेले आहे. या गावात विलक्षण शांतेता अनुभव येईल. हे गाव जितकं शांत आहे त्यापेक्षा जास्त सुंदर आहे.  रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा या 3 जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या गावात फिरताना एखादं निसर्ग चित्र पाहत असल्याचा अनुभव येईल.  

चहुबाजूंनी 50 मजली बिल्डींग एवढ्या उंच डोंगराच्या आत खोल दडलेलं एक गुप्त गाव आपल्या महाराष्ट्रात आहे. उंच डोंगरावर वसलेलं, दाट जंगलांनी वेढलेलं हे गाव महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर गाव आहे.

चहुबाजूंनी डोंगरांनी वेढलेल्या या गावाचे नाव आहे कुडपण. हे गाव कोकणात असले तरी हे गाव पश्चिम महाराष्ट्राशी देखील जोडलेले आहे. 

कुडपण हे रायगड जिल्ह्यातील शेवटचं गाव आहे. पाेलादपूरपासून अवघ्या 27-28 किमी अंतरावर डोंगराआड हे गाव दडलेले आहे.  

रायगड जिल्ह्यासह रत्नागिरी आणि सातारा या दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमाही या गावाला स्पर्श करतात. यामुळेच हे गाव रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांना जोडणारे आहे. 

 कुडपण गाव आहे पोलादपूर तालुक्यात, सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये वसलेले एक निसर्गरम्य गाव आहे. 

गावाच्या कडेने असणाऱ्या खोल दरीत निसर्गाचा एक अलौकिक चमत्कार  दडलेला आहे. 

कुडपण ट्रेल्स (Kudpan Trails) खूप प्रसिद्ध आहेत. प्रतापगड किल्ला आणि कोयना वन्यजीव अभयारण्य जवळ असल्यामुळे ट्रेकिंगसाठी हे एक उत्तम ठिकाण आहे.

या गावात शेलार मामांची समाधी आहे. तसेच येथे शिवकालीन शस्त्रे पाहायला मिळतात. यामुळे या गावाला ऐतिहासिक महत्त्व देखील आहे.

 ट्रेकर्ससाठी हे एक जबरदस्त ठिकाण आहे. वरून खाली कोसळणारे पाणी, धुक्याने वेढलेले डोंगर आणि मन हरवून जाईल इतकी निरव शांतता. या गावात आल्यावर पर्यटक इथले निसर्गसौंदर्य पाहून मंत्रमुग्ध होतात. 

सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेलं हे गाव कोकणातील  मिनि काश्मीर म्हणून ओळखले जाते. अद्याप हे गाव पर्यटकांपासून अलिप्त आहे. यामुळेच हे गाव हिडन स्पॉट म्हणून चर्चेत येत आहे. 

IPL vs PSL : पाकिस्तान संतप्त... दसुन शनाकाने PSL ला डच्चू दिल्यानंतर स्पर्धेतून केले दोन बर्ष बॅन!

