पारंपरिक स्पर्श असलेलं झहीर खान आणि सागरिका घाटगेचं घर बघितलं का? बघा घराची खास झलक
Zaheer Khan and Sagarika Ghatge House: झहीर खान आणि त्याची पत्नी सागरिका घाटगे मुंबईतील एका आलिशान घरात राहतात. त्याच्या घरातील प्रत्येक खोलीमध्ये पारंपरिक स्पर्श दिसतो. चला या जोडीचं घर कसं आहे हे बघुयात...
Tejashree Gaikwad | Mar 20, 2026, 09:18 PM IST
मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरातही काही घरं अशी असतात जी फक्त राहण्यासाठी नसतात, तर त्या घरांमध्ये आठवणी, परंपरा आणि भावना जिवंत असतात. माजी भारतीय क्रिकेटपटू जहीर खान आणि अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांचं घर हे याचं उत्तम उदाहरण आहे. अलीकडे सागरिकाने गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने काही फोटो शेअर केले आणि त्यातून त्यांच्या आलिशान घराची झलक चाहत्यांना पाहायला मिळाली. हे घर केवळ लक्झरीसाठी ओळखलं जात नाही, तर त्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यामागे एक खास कथा दडलेली आहे.
भावना आणि स्टाइलचा अनोखा संगम
जहीर आणि सागरिका यांनी आपलं घर सजवताना कोणत्याही ठराविक इंटीरियर ट्रेंड्सचा पाठपुरावा केलेला नाही. त्याऐवजी त्यांनी स्वतःच्या आवडी, आठवणी आणि भावनांनुसार घराची रचना केली आहे. त्यांच्या घरात पारंपरिक शैली आणि आधुनिक सुविधांचा सुंदर मिलाफ दिसून येतो. प्रत्येक खोलीत वेगवेगळा मूड आणि वेगळी कथा जाणवते, त्यामुळे घराला एक जिवंतपणा प्राप्त झाला आहे.
कोल्हापूर ते मुंबई – थीममागची कहाणी
मूळ घराची ओळख
खास फर्निचर आणि कलाकृती
या घरातील फर्निचरही तितकंच खास आहे. सागवान लाकडाचे दरवाजे, हाताने बनवलेल्या कपाट्या आणि पारंपरिक नक्षीकाम यामुळे घराला एक राजेशाही लुक मिळतो. विशेष म्हणजे, त्यांनी घर सजवण्यासाठी कोणतीही घाई केली नाही. विविध प्रवासांदरम्यान त्यांनी हळूहळू फर्निचर, कलाकृती आणि सजावटीच्या वस्तू जमा केल्या. त्यामुळे प्रत्येक वस्तूमागे एक आठवण आणि अनुभव जोडलेला आहे.
घरातील सुंदर मंदिर
या आलिशान घरात एक अत्यंत आकर्षक मंदिरही आहे. क्रिस्टल झुंबर, चांदीच्या सजावटीच्या वस्तू यांसोबतच हे मंदिर घराला एक आध्यात्मिक स्पर्श देते. घरातील बेडरूम शांत आणि आरामदायक ठेवण्यासाठी हलक्या रंगांचा वापर करण्यात आला आहे. सागवान लाकडाचा चार खांबांचा पलंग आणि भिंतींवर पक्ष्यांच्या चित्रांमुळे वातावरण अधिक प्रसन्न वाटतं.
