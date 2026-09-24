/भारताची प्रतीक्षा संपली... 16 वर्षानंतर 10,000 मीटर धावणे स्पर्धेत सीमाची ऐतिहासिक कामगिरी!

भारतीय लांब पल्ल्याची धावपटू सीमा कुमारीने एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. तिने २०२६ च्या आशियाई खेळांमध्ये महिलांच्या १०,००० मीटर शर्यतीत कांस्य पदक जिंकले.
भारतीय खेळाडू सीमा कुमारीने आशियाई खेळ २०२६ मध्ये इतिहास रचला आहे. सीमाने महिलांच्या १०,००० मीटर शर्यतीत ३२ मिनिटे ४१.५४ सेकंदांची वेळ नोंदवत कांस्य पदक जिंकले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आशियाई खेळांमधील हे तिचे पहिले पदक आहे. या पदकामुळे सीमाने महिलांच्या १०,००० मीटर शर्यतीतील भारताचा १६ वर्षांचा पदकांचा दुष्काळही संपवला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
सीमाचे हे ऐतिहासिक पदक केवळ ट्रॅकवरील तिच्या वेगवान गतीचा परिणाम नाही, तर हिमाचल प्रदेशच्या डोंगरांमध्ये अनवाणी पायांनी सुरू झालेल्या धैर्य, गरिबी आणि संघर्षाचा हा विजय आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
१० जानेवारी २००१ रोजी जन्मलेली सीमा, हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यातील एका लहानशा गावात राहते. तिचे बालपण अनेक संघर्षांमध्ये गेले. सीमा अवघी १२ वर्षांची असताना तिच्या वडिलांचे निधन झाले. त्याचबरोबर भारताच्या संघाने 4 X 400 मीटर रिलेमध्ये सिल्वर मेडल नावावर केले आहे.
कुटुंबावर अचानक संकट कोसळले, ज्यामुळे उदरनिर्वाह करण्यासाठी आणि कुटुंबाला आधार देण्यासाठी तिला शेती आणि पशुपालन यांसारखी कामे करण्यास भाग पडले.
सुरुवातीला, साधनसामग्रीची कमतरता होती. तिच्याकडे धावण्याचे बूट विकत घेण्यासाठीसुद्धा पैसे नव्हते. पण दृढनिश्चयी सीमाने हार मानण्यास नकार दिला आणि पायवाटांवर अनवाणी धावण्याचा व सराव करण्याचा सराव सुरू केला.
सीमाने २०१७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदार्पण केले. तिने बँकॉक येथे झालेल्या २०१७-१८ आशियाई अंडर-१८ चॅम्पियनशिपमध्ये ३००० मीटर शर्यतीत १०:०५.२७ अशी वेळ नोंदवून कांस्य पदक जिंकले.
यानंतर तिने नासाऊ कॉमनवेल्थ युथ गेम्समध्ये नववे स्थान, गिफू येथील आशियाई ज्युनियर चॅम्पियनशिपमध्ये पाचवे स्थान, तसेच ब्युनोस आयर्स युथ ऑलिम्पिक्समध्येही यश मिळवले.