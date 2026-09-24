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भारताची प्रतीक्षा संपली... 16 वर्षानंतर 10,000 मीटर धावणे स्पर्धेत सीमाची ऐतिहासिक कामगिरी!

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 24, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:33 PM IST

भारतीय लांब पल्ल्याची धावपटू सीमा कुमारीने एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. तिने २०२६ च्या आशियाई खेळांमध्ये महिलांच्या १०,००० मीटर शर्यतीत कांस्य पदक जिंकले.

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भारतीय खेळाडू सीमा कुमारीने आशियाई खेळ २०२६ मध्ये इतिहास रचला आहे. सीमाने महिलांच्या १०,००० मीटर शर्यतीत ३२ मिनिटे ४१.५४ सेकंदांची वेळ नोंदवत कांस्य पदक जिंकले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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आशियाई खेळांमधील हे तिचे पहिले पदक आहे. या पदकामुळे सीमाने महिलांच्या १०,००० मीटर शर्यतीतील भारताचा १६ वर्षांचा पदकांचा दुष्काळही संपवला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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सीमाचे हे ऐतिहासिक पदक केवळ ट्रॅकवरील तिच्या वेगवान गतीचा परिणाम नाही, तर हिमाचल प्रदेशच्या डोंगरांमध्ये अनवाणी पायांनी सुरू झालेल्या धैर्य, गरिबी आणि संघर्षाचा हा विजय आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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१० जानेवारी २००१ रोजी जन्मलेली सीमा, हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यातील एका लहानशा गावात राहते. तिचे बालपण अनेक संघर्षांमध्ये गेले. सीमा अवघी १२ वर्षांची असताना तिच्या वडिलांचे निधन झाले. त्याचबरोबर भारताच्या संघाने 4 X 400 मीटर रिलेमध्ये सिल्वर मेडल नावावर केले आहे. 

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कुटुंबावर अचानक संकट कोसळले, ज्यामुळे उदरनिर्वाह करण्यासाठी आणि कुटुंबाला आधार देण्यासाठी तिला शेती आणि पशुपालन यांसारखी कामे करण्यास भाग पडले. 

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सुरुवातीला, साधनसामग्रीची कमतरता होती. तिच्याकडे धावण्याचे बूट विकत घेण्यासाठीसुद्धा पैसे नव्हते. पण दृढनिश्चयी सीमाने हार मानण्यास नकार दिला आणि पायवाटांवर अनवाणी धावण्याचा व सराव करण्याचा सराव सुरू केला.

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सीमाने २०१७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदार्पण केले. तिने बँकॉक येथे झालेल्या २०१७-१८ आशियाई अंडर-१८ चॅम्पियनशिपमध्ये ३००० मीटर शर्यतीत १०:०५.२७ अशी वेळ नोंदवून कांस्य पदक जिंकले. 

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यानंतर तिने नासाऊ कॉमनवेल्थ युथ गेम्समध्ये नववे स्थान, गिफू येथील आशियाई ज्युनियर चॅम्पियनशिपमध्ये पाचवे स्थान, तसेच ब्युनोस आयर्स युथ ऑलिम्पिक्समध्येही यश मिळवले.

TAGS:
Asian Games 2026
Seema Kumari

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