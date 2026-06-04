/विमानतळावर सेल्फी काढला तर फोन होणार जप्त; रील्स करण्यावरही बंदी

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनायाने नवा नियम जाहीर केला आहे. या नियमानुसार तुम्ही विमानतळावरील संवदेनशील ठिकाणी सेल्फी काढू शकत नाही तसेच कोणतेही ब्लॉग शूट करु शकत नाही. असे केल्यास संबंधित प्रवाशाचा मोबाईल जप्त केला जाणार आहे.
यापुढे विमानतळावर सेल्फी घेणे, रिल बनवणे किंवा ट्रॅव्हल ब्लॉग शूट केल्यास संबंधित प्रवाशाचा मोबाईल जप्त करण्यात येणार आहे.
'नो-फ्लाय लिस्ट'मध्येही टाकले जाऊ शकते. अलीकडच्या काळात विमानतळांवर रिल्स, व्हिडिओ ब्लॉग्स, लाइव्ह स्ट्रीमिंग आणि सोशल मीडिया कंटेंट तयार करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
यामुळे अनेकदा सुरक्षा यंत्रणा, विमानतळ संचालन आणि संवेदनशील पायाभूत सुविधांशी संबंधित माहिती नकळतपणे सार्वजनिक होत असल्याची चिंता सुरक्षा यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे विमान सुरक्षा महत्त्वाची राहणार आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सुरक्षा तपासणी केंद्रे, बोर्डिंग गेट्स, रनवे बस, विमान हाताळणी क्षेत्रे, टॅक्सीवे आणि विमानतळातील इतर प्रतिबंधित विभागांमध्ये फोटो किंवा व्हिडिओ शूट करण्यास परवानगी नसेल.
डीजीसीएने सांगितले की, विमानतळातील सर्वच भागांमध्ये फोटोग्राफीवर बंदी नाही. टर्मिनल्स, लाउंज व सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये काही प्रमाणात छायाचित्रण करता येईल. मात्र, कोणता भाग प्रतिबंधित आहे याची माहिती असावी. जेणे करुन नियम पाळले जातील.
व्यावसायिक जाहिराती, चित्रिकरण किंवा इन्फ्लुएन्सर कंटेंट निर्मितीसाठी संबंधित विमानतळ प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार आहे. अधिकृत मंजुरीशिवाय त्रीकरण करता येणार नाही.
अनेकदा एअरपोर्टला गेल्यावर पहिल्यांदा सेल्फी काढण्याचा मोह कुणालाच आवरत नाही. मात्र आता या सगळ्यावर बंदी आल्यामुळे नेटीझन्स नाराज झाल्याच दिसत आहे.
बोर्डिंग एरिया, सुरक्षा तपासणी क्षेत्र (Security Checkpoints), टॅक्सीवे आणि विमान हाताळणी क्षेत्रात शूटिंग करण्यास सक्त मनाई आहे. जर तुम्हाला व्यावसायिक चित्रीकरण, जाहिरात किंवा माहितीपट (Documentary) शूट करायचा असेल, तर त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
संवेदनशील भागांत विनापरवानगी शूटिंग करताना आढळल्यास सुरक्षा कर्मचारी जागेवरच मोबाईल जप्त करू शकतात. सुरक्षेला बाधा पोहोचवणाऱ्यांवर आर्थिक दंडाची तरतूद आहे.