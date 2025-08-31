English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Monthly Numerology Prediction September 2025 : मंगळाच्या कृपेने या मूलांकाच्या लोकांसाठी सप्टेंबर महिना भाग्यशाली! सुख - समृद्धीनंतर धन वर्षाव

Monthly Numerology Prediction September 2025 : सप्टेंबर हा महिना वर्षाचा नववा महिन्याला सुरुवात होणार आहे. तसंच अंकशास्त्रानुसार, या महिन्याची संख्या 9 असल्याने, त्याचा अधिपती ग्रह मंगळ असणार आहे. अशा परिस्थितीत, मूलांक 1 ते मूलांक 9 पर्यंतच्या लोकांवर मंगळाचा प्रभाव दिसून येणार आहे. अंकशास्त्राच्या गणनेनुसार, सप्टेंबरचा हा महिना काही मूलांक लोकांसाठी खूप भाग्यवान ठरणार आहे. त्यांना व्यवसायात भरपूर नफ्यासोबत आर्थिक बाबतीत धनप्राप्तीचे शुभ संयोग असणार आहे. त्याच वेळी, काहींसाठी, हा महिना मिश्रित परिणाम राहणार आहे.

Neha Choudhary | Aug 31, 2025, 11:04 AM IST
1/9

मूलांक 1

हा महिना तुमच्यासाठी शुभ असणार असून तुमच्या क्षेत्रात प्रगती होणार आहे. तसंच, एखादा प्रकल्प यशाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहे. ज्यामुळे मन आनंदी राहणार आहे. तसंच, या महिन्यात, तुमच्या इच्छेनुसार प्रकल्पात बदल होणार आहे, सर्जनशील कार्याद्वारे देखील विशेष यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्ही आर्थिक बाबींमध्ये कठोर परिश्रम करून नफा मिळणार आहे. तुमची संपत्ती वाढणार आहे. या महिन्यात तुमच्यासाठी आर्थिक लाभ होणार आहे. प्रेम जीवनात एक नवीन विचार तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी आणणार आहे. त्याच वेळी, आठवड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही चांगली बातमी कानावर पडणार आहे. 

2/9

मूलांक 2

कामाच्या ठिकाणी प्रगती पाहिला मिळणार आहे. तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पात यश मिळणार आहे. यामुळे मन आनंदी राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या भविष्याबद्दल योजना आखणार आहेत. हा आठवडा तुमच्या प्रकल्पांसाठी खूप शुभ राहणार आहे. आर्थिक बाबतीत पैशाच्या वाढीची शुभ संकेत असणार आहे. ज्यामुळे तुम्हाला समाधान मिळणार आहे. त्याच वेळी, या महिन्याच्या सुरुवातीला, तुम्हाला कुठूनतरी पैशाशी संबंधित काही चांगली बातमी ऐकू येणार आहे. प्रेम जीवनाच्या बाबतीत काही बदल दिसून येणार आहे. जीवनात एक नवीन सुरुवात होणार आहे. तुम्ही तुमचे मत सर्वांसमोर उघडपणे मांडणार आहात. जीवनात आनंद आणि समृद्धी येणार आहे. 

3/9

मूलांक 3

या महिन्यात, तुम्ही तुमच्या क्षेत्रात प्रगती करणार आहात. तुमच्या दीर्घकाळाच्या मेहनतीचे चांगले परिणाम तुम्हाला पाहिला मिळणार आहे. यामुळे तुमचा ताणही कमी होणार आहे. व्यवसायाच्या बाबतीत, तुमचा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे, म्हणून तुम्ही आनंदी राहणार आहात. प्रेम जीवनाच्या बाबतीत, प्रणय हळूहळू वाढणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद येणार आहे. आर्थिक बाबतीत, एक नवीन सुरुवात तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी असणार आहे. आर्थिक लाभाची शक्यता निर्माण होणार आहे. महिन्याच्या शेवटी, तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीच्या शुभ असणार आहे. 

4/9

मूलांक 4

कामाच्या ठिकाणी तुम्ही प्रगतीच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करत आहे. तुमच्या प्रकल्पाबाबत वेळेवर निर्णय घेतल्याने तुम्हाला फायदा होणार आहे. यातून तुम्हाला अधिक यश मिळणार आहे. परंतु आर्थिक बाबींमध्ये खर्च या महिन्यात वाढणार आहे. गुंतवणुकीच्या बाबतीत तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. घाईघाईने निर्णय घेतल्याने नुकसान होण्याची शक्यता असणार आहे. प्रेम जीवनाच्या बाबतीत, या महिन्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला अशा बातम्या कळणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला निराशा होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या मुलांकडूनही तुम्हाला निराशाजनक बातम्या मिळेल. परंतु हळूहळू परिस्थिती सुधारणार आहे.

5/9

मूलांक 5

या महिन्यात काळजीपूर्वक विचार करून कोणताही निर्णय घेणे चांगले राहणार आहे. यामुळे तुमच्या आयुष्यात शांती नांदणार आहे. परंतु कामाच्या ठिकाणी अचानक नुकसान पाहिला मिळेल. कोणत्याही प्रकल्पात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. यावेळी विचारपूर्वक आणि काळजीपूर्वक निर्णय घेणे तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे राहणार आहे. तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. आर्थिक बाबतीत पैसे मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे. तरच संपत्तीत वाढण्यास मदत मिळणार आहे. प्रेम जीवनाच्या दृष्टीने महिना चांगला राहणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबत परस्पर प्रेम दृढ होणार आहे. यामुळे तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि शांती राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत आवश्यक घरगुती वस्तू खरेदी करण्यासाठी देखील जाणार आहेत. सप्टेंबरच्या शेवटी परिस्थिती चांगली राहणार आहे.

6/9

मूलांक 6

हा संपूर्ण महिना तुमच्यासाठी शुभ सिद्ध होणार आहे. व्यवसायाच्या दृष्टीने तुम्ही प्रकल्पांमध्ये नवीन विचारसरणीने पुढे वाटचाल करणार आहात. यामुळे जीवनात निश्चितच यश मिळणार आहे. नवीन प्रकल्पाकडे तुमचे आकर्षण देखील वाढणार आहे. तुम्हाला क्षेत्रात प्रगती मिळणार आहे, पण आर्थिक बाबतीत कोणत्याही कागदपत्रावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी ते पूर्णपणे वाचा, अन्यथा तुमचे नुकसान होण्याची शक्यता असेल. कोणाशीही बोलताना काळजी घेणे देखील महत्त्वाचे असणार आहे. प्रेम जीवनात परस्पर प्रेम अधिक दृढ होणार आहे. तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि शांती येणार आहे. वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद मिळाल्याने जीवन अनुकूल राहणार आहे. पण मन एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ असेल. 

7/9

मूलांक 7

या महिन्यात तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी उत्कृष्ट परिणाम मिळणार आहे. आयुष्यात आनंद आणि समृद्धीची शक्यता वाढ होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी आदर वाढणार आहे. तुमचे महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणार आहे. जर तुम्ही कोणत्याही न्यायालयीन किंवा कायदेशीर प्रकरणात अडकला असाल तर आता तुम्हाला त्यातही यश मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये संपत्ती वाढणार आहे. गुंतवणुकीतून चांगला नफा मिळणार आहे पण प्रेम जीवनाच्या बाबतीत, तुमचे मन एखाद्या गोष्टीबद्दल चिंतेत असणार आहे. पण महिन्याच्या शेवटी परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. 

8/9

मूलांक 8

या महिन्यात तुमच्या आयुष्यात गोड- कडू अनुभव येणार आहे. प्रेमाच्या बाबतीत, तुमच्या जोडीदारासोबत परस्पर प्रेम वाढणार आहे. जीवनात आनंद आणि शांतीची भावना निर्माण होणार आहे. तसंच, तुम्हाला काही चांगली बातमी कानावर पडणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होणार आहे. परंतु कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा टाळा, अन्यथा तुम्हाला नुकसान सहन करावे लागणार आहे. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. कारण, यावेळी जास्त पैसे खर्च करण्याची परिस्थिती असणार आहे. गुंतवणुकीतून नुकसान पाहिला मिळणार आहे. परंतु सप्टेंबरच्या शेवटी, परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. तुम्हाला आयुष्यात कोणाची तरी साथ मिळणार आहे. 

9/9

मूलांक 9

आर्थिक बाबतीत हा आठवडा तुमच्यासाठी खूप शुभ सिद्ध होणार असून संपत्तीत वाढ होणार आहे. व्यवसायाच्या बाबतीत, तुम्ही तुमच्या जुन्या गुंतवणूक पद्धतींकडे पाहणार आहात. भविष्यासाठी योजना देखील बनवणार आहेत. तुम्हाला अनेक क्षेत्रांमधून आर्थिक लाभ मिळणार आहे. ज्यामुळे मन आनंदी राहणार आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडणार आहे. प्रेम जीवनाच्या बाबतीत, तुमच्या मनाचे ऐकणे तुमच्यासाठी चांगले राहणार आहे. असे केल्याने तुम्हाला जीवनात शांती मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही संयम आणि व्यवहार्यतेने कोणतीही समस्या सोडवू शकणार आहात. (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.) 

