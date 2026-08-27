/Monthly Numerology : पैसा..नोकरी..इक्रीमेंट..प्रेम..? गणेशोत्सवाचा सप्टेंबर महिना तुमच्यासाठी कसा?

Monthly Numerology Prediction September 2026 in Marathi : सप्टेंबर महिन्याची सर्व अतिशय आतुरतेने वाट पाहत आहे. कारण सप्टेंबर महिन्यासोबत गणेशाचं आगमन सोबत गौरी येणार असल्याने हा महिना अतिशय खास असणार आहे. कृष्ण जन्माष्टमीसोबत गणरायचे आगमन एक उत्साही वातावरण असणार आहे. पण अंकशास्त्रानुसार सप्टेंबर महिना तुमच्यासाठी कसा असेल तेही जाणून घ्या. अकंशास्त्रानुसार करिअर, आर्थिक, कुटुंब अन् प्रेमासाठी सप्टेंबरचा महिना तुमच्यासाठी जन्मतारखेनुसार मूलांक 1 ते 9 असलेल्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या डॉ. कविता ओझा यांच्याकडून
सप्टेंबर महिना हा करिअर आणि आर्थिक बाबतीत नवीन काम सुरु करण्यापेक्षा जुनी कामं मार्गी लावा. कोणतीही जुनी प्रकरणे किंवा जबाबदाऱ्या तुम्हाला सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. या महिन्यात हट्टीपणा कमी करा. तुमच्या प्रियजनांच्या गरजच्या आणि त्यांचं म्हणणे ऐकून घ्या. जे एकटे आहे त्यांच्या एकटेपणा दूर होऊन एखाद्या व्यक्तीची तुमच्या आयुष्यात एन्ट्री होणार आहे. या महिन्यात तुमची धावपळ होणार आहे. त्यामुळे थकवा जाणवणार आहे.
सप्टेंबर महिन्यात भागीदारी किंवा आर्थिक बाबींमध्ये जुने प्रश्न सोडण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या महिन्यात काही गैरसमज दूर होणार आहे. नात्यामध्ये प्रामाणिकपणा आणि जिव्हाळ्या असणार आहे. एखादी गोष्ट मनात अनेक दिवसांपासून घर करुन असेल तर ती आता मोकळी करा. तुमची संवेदनशीलता वाढणार आहे. संध्याकाळी शांत वातावरणात वेळ घालवणार आहात. प्रियजनांशी मनमोकळेपणाने बोलणे तुम्हाला खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे. एखाद्या जुन्या ओळखीच्या व्यक्तीसोबतच्या सुंदर संभाषणामुळे तुमचे विचार पुन्हा जागृत होणार आहे.
तुमच्यासाठी सप्टेंबर महिना प्रलंबित सर्जनशील प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. यशाचा आनंद आपल्या प्रियजनांसोबत शेअर करा. या काळात तुमचा आनंदी स्वभाव अधिक प्रभावी ठरणार आहे. या महिन्यात तुमच्या कुटुंबाला तुमच्या भावनिक आधाराची गरज जाणवणार आहे. लेखन, वाचन किंवा तुमच्या आवडीच्या कौशल्यातून तुमच्या भावना व्यक्त करणे हिताचे ठरणार आहे. तुमची कला आणि विचार नेहमी सकारात्मक दिशेने ठेवा. या महिन्यात प्रत्येकजण तुमच्या सकारात्मक विचारांनी प्रेरित होणार आहे.
सप्टेंबर महिना तुमच्यासाठी सकारात्मक ठरणार आहे. आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करावी लागणार आहेत. पण हे करत असताना घाई करु नका आणि पूर्ण तपासून गोष्टी पुढे न्या. नाहीतर काही गोष्टी तुमच्या अंगाशी येऊ शकतात. या महिन्यात कुटुंबातील कोणताही दिवसांपासून सुरु असणारा तणाव दूर होणार आहे. या महिन्यात तुमच्या मनावरील तणाव कमी होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी असलेले अडथळे नाहीसे होणार आहे. तुम्हाला भविष्यात कोणत्याही समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. तुमच्या जीवनात स्थिरता राहणार आहे.
हा महिना तुमच्यासाठी शांत आणि निवांत असणार आहे. जुने वाद किंवा काम आता आपोआप सुटणार आहेत. तुमचे आवडीचे काम करण्याची संधी मिळणार आहे. काही मतभेद असेल तर या महिन्यात ते दूर होणार आहेत. नात्यांमध्ये सौम्यता आणि प्रामाणिकपणा खूप उपयुक्त ठरणार आहे. सततच्या कामातून एक दिवसाची सुट्टी घेऊन स्वत:ला वेळ देणे गरजेचे असणार आहे. शरीर आणि मनासाठी ही गरजे भासणार आहे. जुनी मार्गाने वाटचाल करताना मागील प्रेम प्रकरण संपवा. मनःशांती टिकवण्यासाठी योग्य दिशेने पाऊल तुम्ही उचलणार आहात.
हा महिना तुमच्यासाठी सकारात्मक असणार आहे. कौटुंबिक किंवा आर्थिक समस्या ज्या तुम्ही एकट्याने हाताळत होत्या त्या या महिन्यात तुम्ही सोडवू शकणार आहात. एकट्याने पेलत असलेल्या जबाबदारी इतरांना या महिन्यात दुसऱ्यांना देणे योग्य ठरणार आहे. थोडा आधार तुम्ही प्रियजनांकडून मागणार त्यापेक्षा अधिक मिळणार आहे. तुमच्या नात्यांमध्ये प्रेम आणि गोडवा असणार आहे. अगदी काही तक्रारी असतील तर त्या दूर करण्याची उत्तम संधी तुम्हाला मिळणार आहे. इतरांची काळजी घेताना स्वत:कडे दुर्लक्ष करु नका. प्रियजनांसोबत घालवलेला प्रत्येक क्षण तुमच्यासाठी नवीन आनंद घेऊन येणार आहे. तुमची सर्व नाती कायमस्वरूपी अधिक घट्ट आणि दृढ होणार आहेत.
ऑगस्ट महिन्यात रखडलेली कामं सप्टेंबर महिन्यात मार्गी लागणार आहे. तुमच्या विचारांवर कायम राहा. तुम्ही घातलेल्या चांगल्या पायावर तुम्ही विश्वास ठेवा. जे आधीच ठरले आहे, त्यावर जास्त विचार करण्याची गरज नसणार आहे. प्रिय व्यक्तीसोबतचे सखोल, मनमोकळे संभाषण तुमचे नातं अधिक घट्ट करणार आहे. या महिन्यात मानसिक थकवा थोडा जास्त जाणवणार आहे. या महिन्यात एकटे शांत वेळ घालवणे तुम्हाला सर्वाधिक शांती देणारं ठरणार आहे. तुमच्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकणे तुमच्यासाठी हिताचे ठरणार आहे. तो आवाज तुम्हाला जीवनात नेहमी योग्य दिशा दाखवणार आहे.
सप्टेंबर महिना जे मिळालं आहे ते जपण्याचे प्रयत्न करा. शिवाय कामाच्या ठिकाणी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करा. जेवढी मेहनत कराल तेवढं यश तुम्हाला मिळणार आहे. नवीन प्रकल्पांमध्ये अनावश्यकपणे घाई तुमच्यासाठी नकारात्मक ठरेल. कुटुंबातील सदस्यांवर तुमची इच्छा लादण्याऐवजी, अधिक सौम्य आणि प्रेमळ दृष्टिकोन तू केल्यास तुम्हाला फायदा होईल. कठीण काळात ज्यांनी तुम्हाला साथ दिली, त्यांना धन्यवाद द्यायला विसरू नका. तुमचे भविष्य अधिक परिपूर्ण आणि आनंददायी बनवण्यासाठी सर्व जबाबदाऱ्या समजूतदारपणाने आणि संयमाने पार पाडल्यास सर्वात सुंदर हा महिना काय आयुष्य ठरेल.
हा महिना पूर्णपणे म्हणजे गणेशाचा आशीर्वादाचा आहे. तुम्हाला नशीबाची साथ मिळणार आहे. सप्टेंबर महिन्याची ऊर्जा तुमच्या सरळ स्वभावाशी अगदी जुळणारा असणार आहे. त्यामुळे तुमचे लक्ष लोकांना मदत करणे, चांगली कामे करणे आणि प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यावर हा महिना अतिशय योग्य ठरणार आहे. तुम्हाला समाजकल्याण, शिक्षण किंवा इतर उदात्त कार्यांमध्ये मोठे यश मिळणार आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होणार आहेत. या महिन्यात तुम्ही इतरांना खूप काही द्याल, पण तुमच्या ऊर्जेची आणि आरोग्याची पूर्ण काळजी घेणेही तेवढंच महत्त्वाचे असणार आहे. तुमच्या आयुष्यातील या सुंदर वेळे पूर्णपणे जगा. प्रत्येक क्षण पूर्ण प्रामाणिकपणाने आणि खऱ्या समर्पणाने जगून आयुष्यभरासाठी सुंदर आठवणी तयार करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती अंक शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)