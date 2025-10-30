English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Upcoming OTT release: नोव्हेंबरमध्ये OTT वर 'या' सीरिजचा बॅक टू बॅक धमाका, 'हे' चित्रपट घालतील धुमाकूळ

Upcoming Movies in November Month: नोव्हेंबर 2025, हा महिना ओटीटी प्रेक्षकांसाठी खास असणार आहे. प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी असंख्य वेब सीरीज येत आहेत. यापैकी काही सीरीजला त्यांच्या मागील सीझनसाठी प्रेक्षकांकडून भरभरुन प्रतिसाद मिळाला आता, चाहते त्यांच्या नवीन सीझनची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. गुन्हेगारी, सस्पेन्स, कॉमेडी, अॅक्शन आणि थरारक कथानकाचा भरणा या सीरीज पाहण्याचा आनंद घरी बसल्या बसल्या घ्या. या सीरीजची यादी एकदा पाहाच.  

Oct 30, 2025, 11:30 AM IST
येत्या महिन्यात चित्रपटगृहांसहीत ओटीटीवर देखील एकाहुन एक चित्रपट येत आहेत. एवढेच नाही तर काही बहुप्रतिक्षीत वेब सीरीज लवकरच चाहत्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी येत आहेत. प्राइम व्हिडिओ, नेटफ्लिक्स आणि ZEE5 वर अनेक  वेब सिरीज प्रदर्शित होत असून या सीरीजची यादी एकदा पाहाच.  

Upcoming OTT release: नोव्हेंबरमध्ये OTT वर 'या' सीरिजचा बॅक टू बॅक धमाका

अभिनेता मनोज बाजपेयीची 'द फॅमिली मॅन' ही ओटीटीवरील सर्वात लोकप्रिय वेबसीरिजपैकी एक आहे. या सीरिजचे आतापर्यंत दोन सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला आले असून, गेल्या अनेक दिवसांपासून तिसऱ्या भागाची चर्च  सुरु हेती. तर मग चाहत्यांच्या प्रतिक्षेला पूर्णविराम लागला आसून ही वेब सीरीज लवकरच तुमचं मनोरंजन करायला येत आहे. ओटीटी माध्यामांवर 21 नोव्हेंबरला ही बहुप्रतिक्षीत वेब सीरीज येणार आहे.  

बारामुल्ला

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर एक नवीन मिस्ट्री थ्रिलर प्रदर्शित होणार असून याची कथा अतिशय हृदयस्पर्शी आहे. एका साधारण मुलाच्या अचानक गायब होण्यापासून सुरु होणारी ही कथा मोठमोठे रहस्य उलगडते. या वेब सीरीजची काहाणी रोमांचांनी भरलेल्या एका रहस्यमयी घरावर केंद्रित आहे. मानव कौल अभिनीत हा चित्रपट अवघ्या काही दिवसांवरच म्हणजे 7 नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार आहे.   

महाराणी 4

बॉलिवूड अभिनेत्री हुमा कुरेशीची 'महाराणी 4' ही दमदार वेब सीरीज पुन्हा एकदा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर धुमाकूळ घालण्यास सज्ज आहे. त्याचा नवीन ट्रेलर सोशल मीडियावर रिलीज झाला असून आता या मालिकेत आणखी एक ट्विस्ट येणार आहे. हुमा कुरेशी म्हणजे भारती देवी यांना एका 10 वर्षे जुन्या रहस्यमयी प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या प्रकरणाचं पुढे काय होईल हे लवकरच सोनी लाईव्ह वर 7 नोव्हेंबरला पाहता येईल.  

जॉली एलएलबी 3

'जॉली एलएलबी 3' या चित्रपटने बॉक्स ओफिसवर चांगलीच कमाई केली आहे आता हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफोर्म गाजवण्यासाठी येत आहेत. 'जॉली एलएलबी' आणि 'जॉली एलएलबी 2' या देन्ही भागांनीदेखील दमदार कौर्टरुप ड्रामा द्वारे प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. धम्माल विनोदी आणि भावनाप्रधान असं घट्ट पॅकेज असलेला 'जॉली एलएलबी 3' अक्षयकुमार आणि अर्शद वारसी या दोघांची जोडी म्हणजे खास 'ट्रीट' आहे. तर 14 नोव्हेंबरला नक्कीच पाहा ओटीटी प्लॅटफोर्मवर.  

अभिनेत्री शेफाली शाहच्या दमदार पुनरागमनासह, 'दिल्ली क्राइम 3' पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच मनोरंजन करण्यास सज्ज आहे. यावेळी, डीआयजी वर्तिका चतुर्वेदी एका मोठ्या मानवी तस्करी रॅकेटचा सामना करताना दिसतील. ही वेब सिरीज 13 नोव्हेंबरपासून नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होईल.  

स्ट्रेंजर थिंग्स सीझन 5

जर तुम्हीदेखील 'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीरीजचे चाहते असाल आणि सीझन 5 ची आतुरतेने वाट पाहत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. या थरारक सीरीजचा नवीन सिझन 26 नोव्हेंबरला चाहत्यांच्या भेटीला येत आहे. हा फक्ट एक भाग असेल.  

किष्किंधा कांडम

तुम्हाला दाक्षिणात्य चित्रपट पाहायला आवडत असतील तर ओटीटीवर एक नवीन चित्रपट तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. ‘किष्किंधा कांडम’नावाचा हा मल्याळम चित्रपट सस्पेन्स आणि थ्रिलरने भरपूर आहे. हा चित्रपट बाहुल रमेश यांनी लिहिला असून, दिनजीत अय्याथन याचे दिग्दर्शक केला असून या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दहा पट कमाई केली आहे. एक निवृत्त लष्करी अधिकारी, एक लहान मूल आणि जंगलातील माकडे यांच्या अवतीभवती रहस्यमयी पद्धतीने फिरणारी ही कथा इतकी आकर्षक आहे की चित्रपटाला आयएमडीबी (Internet Movie Database)वर एकूण 8 रेटिंग मिळाले आहेत. हा चित्रपट 1 नोव्हेंबरला हॉटस्टारवर रिलीज होणार आहे.

