Upcoming OTT release: नोव्हेंबरमध्ये OTT वर 'या' सीरिजचा बॅक टू बॅक धमाका, 'हे' चित्रपट घालतील धुमाकूळ
Upcoming Movies in November Month: नोव्हेंबर 2025, हा महिना ओटीटी प्रेक्षकांसाठी खास असणार आहे. प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी असंख्य वेब सीरीज येत आहेत. यापैकी काही सीरीजला त्यांच्या मागील सीझनसाठी प्रेक्षकांकडून भरभरुन प्रतिसाद मिळाला आता, चाहते त्यांच्या नवीन सीझनची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. गुन्हेगारी, सस्पेन्स, कॉमेडी, अॅक्शन आणि थरारक कथानकाचा भरणा या सीरीज पाहण्याचा आनंद घरी बसल्या बसल्या घ्या. या सीरीजची यादी एकदा पाहाच.
1/8
2/8
Upcoming OTT release: नोव्हेंबरमध्ये OTT वर 'या' सीरिजचा बॅक टू बॅक धमाका
अभिनेता मनोज बाजपेयीची 'द फॅमिली मॅन' ही ओटीटीवरील सर्वात लोकप्रिय वेबसीरिजपैकी एक आहे. या सीरिजचे आतापर्यंत दोन सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला आले असून, गेल्या अनेक दिवसांपासून तिसऱ्या भागाची चर्च सुरु हेती. तर मग चाहत्यांच्या प्रतिक्षेला पूर्णविराम लागला आसून ही वेब सीरीज लवकरच तुमचं मनोरंजन करायला येत आहे. ओटीटी माध्यामांवर 21 नोव्हेंबरला ही बहुप्रतिक्षीत वेब सीरीज येणार आहे.
3/8
बारामुल्ला
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर एक नवीन मिस्ट्री थ्रिलर प्रदर्शित होणार असून याची कथा अतिशय हृदयस्पर्शी आहे. एका साधारण मुलाच्या अचानक गायब होण्यापासून सुरु होणारी ही कथा मोठमोठे रहस्य उलगडते. या वेब सीरीजची काहाणी रोमांचांनी भरलेल्या एका रहस्यमयी घरावर केंद्रित आहे. मानव कौल अभिनीत हा चित्रपट अवघ्या काही दिवसांवरच म्हणजे 7 नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार आहे.
4/8
महाराणी 4
बॉलिवूड अभिनेत्री हुमा कुरेशीची 'महाराणी 4' ही दमदार वेब सीरीज पुन्हा एकदा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर धुमाकूळ घालण्यास सज्ज आहे. त्याचा नवीन ट्रेलर सोशल मीडियावर रिलीज झाला असून आता या मालिकेत आणखी एक ट्विस्ट येणार आहे. हुमा कुरेशी म्हणजे भारती देवी यांना एका 10 वर्षे जुन्या रहस्यमयी प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या प्रकरणाचं पुढे काय होईल हे लवकरच सोनी लाईव्ह वर 7 नोव्हेंबरला पाहता येईल.
5/8
जॉली एलएलबी 3
'जॉली एलएलबी 3' या चित्रपटने बॉक्स ओफिसवर चांगलीच कमाई केली आहे आता हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफोर्म गाजवण्यासाठी येत आहेत. 'जॉली एलएलबी' आणि 'जॉली एलएलबी 2' या देन्ही भागांनीदेखील दमदार कौर्टरुप ड्रामा द्वारे प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. धम्माल विनोदी आणि भावनाप्रधान असं घट्ट पॅकेज असलेला 'जॉली एलएलबी 3' अक्षयकुमार आणि अर्शद वारसी या दोघांची जोडी म्हणजे खास 'ट्रीट' आहे. तर 14 नोव्हेंबरला नक्कीच पाहा ओटीटी प्लॅटफोर्मवर.
6/8
7/8
स्ट्रेंजर थिंग्स सीझन 5
8/8