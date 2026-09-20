/6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,4,4,4... शेफाली वर्माची सेमीफायनलमध्ये वादळी खेळी, झळकावले शतक!

भारतीय महिला संघ विरुद्ध बांग्लादेश महिला संघ यांच्यामध्ये आशियाई खेळांचा उपांत्य फेरीचा सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने 114 धावांनी विजय मिळवला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 20 ओव्हरमध्ये 4 विकेट्स गमावून 195 धावा केल्या होत्या. बांग्लादेशने प्रत्युत्तरात फक्त 81 धावा केल्या आणि संघ सर्वबाद झाला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
बांगलादेशविरुद्धच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात शफालीने सुरुवातीपासूनच मोठे फटके मारायला सुरुवात केली आणि डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर शतक पूर्ण केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. स्मृती मंधाना आणि शफाली वर्मा यांनी 72 धावांची भागीदारी करून भारतीय संघाला भक्कम सुरुवात करून दिली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
स्मृती 37 धावांवर बाद झाली, पण शफाली वर्माने धावा करणे सुरूच ठेवले. तिला हरमनप्रीत कौरने उत्तम साथ दिली. डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर एक धाव घेत तिने आपले शतक पूर्ण केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
शेफालीने 49 चेंडूंमध्ये 100 धावांची शानदार खेळी केली. तिने 204.08 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली, ज्यात 3 चौकार आणि 9 षटकारांचा समावेश होता. तिच्या खेळीमुळे भारताला पहिल्या डावात 195 धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
शेफाली वर्माने आपल्या खेळीत नऊ षटकार ठोकून इतिहासात आपले नाव कोरले. टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात 100 षटकार मारणारी ती दुसरी भारतीय महिला ठरली. तसेच, तिने स्मृती मंधानाला मागे टाकत टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताची सर्वाधिक षटकार मारणारी खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मंधानाने तिच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत 100 षटकार मारले आहेत, तर शेफालीने 104 षटकारांसह अव्वल स्थान पटकावले आहे. हा विक्रम तिच्या नावावर आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया