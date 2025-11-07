English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shah Rukh Khan: शाहरुखचे करोडो चाहते, पण तो इंस्टाग्रामवर फॉलो करतो फक्त पाच महिलांना! जाणून घ्या कोण आहेत त्या?

Shah Rukh Khan follows only five women on Instagram: किंग खान शाहरुख खानचे जगभरात करोडो चाहते आहेत. पण तो मात्र इंस्टाग्रामवर फक्त पाच महिलांनाच फॉलो करतो. कोण आहेत या महिला याबद्दल जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Nov 07, 2025, 07:56 PM IST
Shah Rukh Khan : बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख खान याचा जगभरात भल्यामोठा फॅन फॉलोइंग आहे. बॉक्स ऑफिसवरील त्याचं वर्चस्व आणि चाहत्यांमधील क्रेझ आजही तितकीच टिकून आहे. सोशल मीडियावरही शाहरुख प्रचंड चर्चेत असतो. इन्स्टाग्रामवर 47.8 मिलियनपेक्षा जास्त लोक त्याला फॉलो करतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का? शाहरुख स्वतःच्या अकाउंटवर अतिशय निवडक लोकांनाच फॉलो करतो. त्यातही पुरुषांपेक्षा फक्त पाच महिलांनाच तो फॉलो करतो.

त्या पाच महिलांशी शाहरुखचा खास नातेसंबंध आहे. त्या कोण आहेत, पाहूया…

काजल आनंद

काजल आनंद ही शाहरुख आणि गौरीची जवळची मैत्रीण. ती व्यवसायिक आणि वकील असून मुंबईतील अनेक मोठ्या सेलिब्रिटी पार्ट्या होस्ट करण्यासाठी ओळखली जाते. शाहरुख इंस्टाग्रामवर काजललाही फॉलो करतो.

पूजा ददलानी

शाहरुखची मॅनेजर पूजा ददलानी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याच्यासोबत काम करीत आहे. शाहरुख आणि पूजा अनेकदा एकत्र स्पॉट होतात. पूजा ही गौरीचीही जिवलग मैत्रीण आहे. प्रोफेशनल आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर पूजाचा शाहरुखच्या आयुष्यात खास महत्त्वाचा वाटा आहे.

आलिया चिब्बा

गौरी खानची भाची आलिया चिब्बाही शाहरुखच्या फॉलो लिस्टमध्ये आहे. आलिया दिल्लीमध्ये राहते. कुटुंबाशी असलेल्या जवळिकीमुळे शाहरुख तिला देखील इंस्टाग्रामवर फॉलो करतो.

सुहाना खान

शाहरुख फक्त एक सुपरस्टार नाही, तर एक लाडका बाबा देखील आहे. सुहाना आणि शाहरुखचं नातं केवळ बाप-लेकीचं नसून अगदी मैत्रिणीसारखं आहे. सुहाना इन्स्टाग्रामवर काहीही पोस्ट केली की शाहरुख तिच्या पोस्टवर कमेंट करायलाच विसरत नाही. लवकरच सुहाना आणि शाहरुख 'किंग' या चित्रपटातून एकत्र स्क्रीनवर दिसणार आहेत.

गौरी खान

शाहरुखच्या आयुष्यातील कायमचा आधार  त्याची पत्नी गौरी खान. करिअरची सुरुवात होण्याआधीच गौरीसोबत त्याचं लग्न झालं. आज त्यांच्या वैवाहिक जीवनाला 30 वर्षांहून जास्त काळ झाला आहे. शाहरुखने जरी रुपेरी पडद्यावर अनेक नायिकांसोबत रोमँटिक सीन केले असले, तरी त्याच्या हृदयातील जागा नेहमीच गौरीचीच राहिली आहे.

तर अशा या पाच महिला आहेत ज्यांना जगाचा बादशाह इन्स्टावर फॉलो करतो. चाहत्यांची संख्या लाखो-कोटींमध्ये असली, तरी शाहरुखच्या फॉलो लिस्टमध्ये फक्त हेच निवडक चेहरे झळकतात.  

