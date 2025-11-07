Shah Rukh Khan: शाहरुखचे करोडो चाहते, पण तो इंस्टाग्रामवर फॉलो करतो फक्त पाच महिलांना! जाणून घ्या कोण आहेत त्या?
Shah Rukh Khan follows only five women on Instagram: किंग खान शाहरुख खानचे जगभरात करोडो चाहते आहेत. पण तो मात्र इंस्टाग्रामवर फक्त पाच महिलांनाच फॉलो करतो. कोण आहेत या महिला याबद्दल जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Nov 07, 2025, 07:56 PM IST
Shah Rukh Khan : बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख खान याचा जगभरात भल्यामोठा फॅन फॉलोइंग आहे. बॉक्स ऑफिसवरील त्याचं वर्चस्व आणि चाहत्यांमधील क्रेझ आजही तितकीच टिकून आहे. सोशल मीडियावरही शाहरुख प्रचंड चर्चेत असतो. इन्स्टाग्रामवर 47.8 मिलियनपेक्षा जास्त लोक त्याला फॉलो करतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का? शाहरुख स्वतःच्या अकाउंटवर अतिशय निवडक लोकांनाच फॉलो करतो. त्यातही पुरुषांपेक्षा फक्त पाच महिलांनाच तो फॉलो करतो.
काजल आनंद
पूजा ददलानी
आलिया चिब्बा
सुहाना खान
