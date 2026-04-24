मुलींसोबत हॉटेल रूमवर पकडला गेला क्रिकेटर, मग कुटुंबाने मामाच्या मुलीसोबत लावून दिलं लग्न
Shahid Afridi Controversy : पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर शाहिद आफ्रिदी हा आपल्या विस्फोटक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र जेवढा तो त्याच्या खेळासाठी प्रसिद्ध होता तेवढाच तो त्याच्या वादांमुळे सुद्धा प्रसिद्ध राहिला. कधी मैदानात तर कधी मैदानाबाहेर शाहिद आफ्रिदी वादात अडकला त्यामुळे त्याच्यावर बंदी सुद्धा घालण्यात आली होती.
Pooja Pawar | Apr 24, 2026, 09:12 PM IST
सादर प्रकरण हे 2000 सालच असून शाहिद आफ्रिदीच्या करिअरचा ग्राफ खूप वेगाने वर जात होता. पाकिस्तानचा संघ सिंगापूरमध्ये ट्राय सीरिज खेळण्यासाठी जाणार होता, ज्यात दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड असे संघ होते. संघ सिंगापूरला जाण्यासाठी तयार होता. मात्र उड्डाण घेण्याच्या एक रात्र आधी शाहिद आफ्रिदी त्याचे सह खेळाडू अतीक उज जमान आणि हसन रजा यांच्या सोबत हॉटेल रूमवर थांबला होता.
संबंधित प्रकरण जेव्हा बोर्डाकडे पोहोचले तेव्हा या तीन खेळाडूंना चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं. यावेळी शाहिद आफ्रिदीने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की तो निर्दोष आहे त्याला उगाच या प्रकरणात फसवलं जातंय. त्यांनी सांगितलं की मुली हॉटेल रूममध्ये केवळ ऑटोग्राफ घेण्यासाठी आल्या होत्या आणि या व्यतिरिक्त त्यांचा या मुलींशी कोणताही संबंध नाही.
