मुलींसोबत हॉटेल रूमवर पकडला गेला क्रिकेटर, मग कुटुंबाने मामाच्या मुलीसोबत लावून दिलं लग्न

Shahid Afridi Controversy​ : पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर शाहिद आफ्रिदी हा आपल्या विस्फोटक फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र जेवढा तो त्याच्या खेळासाठी प्रसिद्ध होता तेवढाच तो त्याच्या वादांमुळे सुद्धा प्रसिद्ध राहिला. कधी मैदानात तर कधी मैदानाबाहेर शाहिद आफ्रिदी वादात अडकला त्यामुळे त्याच्यावर बंदी सुद्धा घालण्यात आली होती.   

Pooja Pawar | Apr 24, 2026, 09:12 PM IST
करिअरच्या सुरुवातीच्या वर्षात 2000 रोजी कराचीच्या एका हॉटेलमध्ये शाहिद आफ्रिदी काही मुलींसोबत पकडला गेला होता. याबातमीने संपूर्ण क्रिकेट जगतात खळबळ उडाली होती. या प्रकरणामुळे शाहिद आफ्रिदीवर बंदी सुद्धा घालण्यात आली होती.   

या प्रकरणामुळे फक्त त्याच्या क्रिकेट करिअरवरच नाही तर वैयक्तिक आयुष्यात सुद्धा बदल झाला. मुलगा वाईट वळणाला जाऊ नये यासाठी शाहिद आफ्रिदीच्या कुटुंबाने वयाच्या 20 व्या वर्षी त्याचं लग्न लावून दिलं. शाहिदचं लग्न त्याच्या मामाची मुलगी नादिया सोबत लावून देण्यात आलं.   

सादर प्रकरण हे 2000 सालच असून शाहिद आफ्रिदीच्या करिअरचा ग्राफ खूप वेगाने वर जात होता. पाकिस्तानचा संघ सिंगापूरमध्ये ट्राय सीरिज खेळण्यासाठी जाणार होता, ज्यात दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड असे संघ होते. संघ सिंगापूरला जाण्यासाठी तयार होता. मात्र उड्डाण घेण्याच्या एक रात्र आधी शाहिद आफ्रिदी त्याचे सह खेळाडू अतीक उज जमान आणि हसन रजा यांच्या सोबत हॉटेल रूमवर थांबला होता.   

तेव्हा अचानक एक बातमी समोर आली की या तीन क्रिकेटर्सना एका खोलीत काही मुलींसोबत पकडण्यात आलं. ही बातमी वेगाने सर्वत्र पसरली, शिस्तीच्या बाबतीत कडक असलेल्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डासाठी हा एक मोठा धक्का होता.  

संबंधित प्रकरण जेव्हा बोर्डाकडे पोहोचले तेव्हा या तीन खेळाडूंना चौकशीसाठी बोलवण्यात आलं. यावेळी शाहिद आफ्रिदीने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की तो निर्दोष आहे त्याला उगाच या प्रकरणात फसवलं जातंय. त्यांनी सांगितलं की मुली हॉटेल रूममध्ये केवळ ऑटोग्राफ घेण्यासाठी आल्या होत्या आणि या व्यतिरिक्त त्यांचा या मुलींशी कोणताही संबंध नाही.   

मात्र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला यामुळे संतुष्टी मिळाली नाही आणि प्रकरणाची गंभीरता पाहता बोर्डाने त्यांच्यावर बंदी लावली आणि दंड सुद्धा केला. शाहिद आफ्रिदीवर आयसीसी चॅम्पियन ट्रॉफी खेळण्यावर बंदी घालण्यात आली. सोबतच त्यांच्यावर 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.   

या घटनेनंतर अतीक उझ झमान आणि हसन रझा यांच्या कारकिर्दीला उतरती कळा लागली, पण शाहिद आफ्रिदी आपल्या लोकप्रियतेमुळे पुनरागमन करण्यात यशस्वी झाला.  

स्वप्नात स्वतःचच लग्न पाहणं, याचा काय अर्थ? कोणत्या गोष्टीचे मिळतात संकेत?

स्वप्नात स्वतःचच लग्न पाहणं, याचा काय अर्थ? कोणत्या गोष्टीचे मिळतात संकेत? 9
नवीन फोन घेताय? 10,499 रुपयात मिळणार नवा स्मार्टफोन, Redmi चा नवा सेल झाला सुरु

नवीन फोन घेताय? 10,499 रुपयात मिळणार नवा स्मार्टफोन, Redmi चा नवा सेल झाला सुरु 7
पीठ, डाळ किंवा सोनं नव्हे! जगात &#039;ही&#039; वस्तू सर्वाधिक खरेदी केली जाते, पाहा 10 टॉप लिस्ट

पीठ, डाळ किंवा सोनं नव्हे! जगात 'ही' वस्तू सर्वाधिक खरेदी केली जाते, पाहा 10 टॉप लिस्ट 8
IPL 2026 नंतर या खेळाडूंचं पालटणार नशीब! भारतीय संघामध्ये होऊ शकेत एन्ट्री, यादीत गोलंदाजांचाही समावेश

IPL 2026 नंतर या खेळाडूंचं पालटणार नशीब! भारतीय संघामध्ये होऊ शकेत एन्ट्री, यादीत गोलंदाजांचाही समावेश 10