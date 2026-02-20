'...तर आम्ही तोंड बंद करणार,' शाहिद आफ्रिदीने भारतावरुन टोमणा मारणाऱ्या शादाब खानला सुनावलं, 'तुला इतकंच वाटत असेल तर...'
Word Fight Between Shahid Afridi and Shadab Khan:पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाबने माजी खेळाडू शाहिद आफ्रिदी आणि मोहम्मद युसूफ यांना तुम्ही वर्ल्डकपमध्ये भारताला कधीच हरवू शकला नाहीत याची आठवण करुन दिली आहे. यानंतर आता शाहिद आफ्रिदीने त्याला प्रत्युत्तर दिलं आहे.
Shivraj Yadav | Feb 20, 2026, 07:32 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
"विश्वचषकात आम्ही भारताला हरवू शकलो नाही, पण त्याच्या संघाने हरवले हे शादाबचं म्हणणं अगदी खरं आहे. त्यानंतर त्यांना आदर मिळाला, पण तो आदर ते हाताळू शकले नाहीत. भारताला हरवल्यानंतर, ते त्यांच्यातील वाद हाताळू शकले नाहीत. शादाबला हे देखील माहित असले पाहिजे की जेव्हा तो संघासाठी कामगिरी करू शकला नाही, तेव्हा आम्ही राष्ट्रीय चॅनेलवर त्याच्या बाजूने उभे राहून म्हटलं की तो संघाचा कणा आहे," असे शाहिद आफ्रिदीने समा टीव्हीवर सांगितलं.
7/8
8/8