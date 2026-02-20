English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • ...तर आम्ही तोंड बंद करणार, शाहिद आफ्रिदीने भारतावरुन टोमणा मारणाऱ्या शादाब खानला सुनावलं, तुला इतकंच वाटत असेल तर...

'...तर आम्ही तोंड बंद करणार,' शाहिद आफ्रिदीने भारतावरुन टोमणा मारणाऱ्या शादाब खानला सुनावलं, 'तुला इतकंच वाटत असेल तर...'

Word Fight Between Shahid Afridi and Shadab Khan:पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाबने माजी खेळाडू शाहिद आफ्रिदी आणि मोहम्मद युसूफ यांना तुम्ही वर्ल्डकपमध्ये भारताला कधीच हरवू शकला नाहीत याची आठवण करुन दिली आहे. यानंतर आता शाहिद आफ्रिदीने त्याला प्रत्युत्तर दिलं आहे.   

Shivraj Yadav | Feb 20, 2026, 07:32 PM IST
पाकिस्तानमध्ये सध्या आजी-माजी क्रिकेटरच आपापसात भिडत असल्याचं चित्र आहे. शाहिद आफ्रिदीने आपला जावई शाहीन आफ्रिदी, बाबर आझम आणि शादाब खान यांना आता टी-20 संघातून बाहेर काढा असा सल्लाच दिला होता. मोहम्मद युसूफनेही असंच मत मांडलं होतं.  

"शाहीन, बाबर आणि शादाबची वेळ आता संपली आहे. पाकिस्तानच्या टी-20 संघाला नव्या खेळाडूंची गरज आहे जे चांगली कामगिरी करतील. फक्त दुबळ्या संघांविरोधातील विजयाला अर्थ नाही," असं त्याने एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं होतं.   

यानंतर शादाबने त्यांना प्रत्युत्तर देताना इतिहासाची आठवण करुन दिली होती. तुम्ही वर्ल्डकपमध्ये भारताला कधीच हरवू शकला नाहीत असं त्याने सांगितलं होतं. फक्त 2021 च्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये पाकिस्तानने भारताचा पराभव केला होता. शादाब खान त्या संघाचा भाग होता.   

"टीका होणं आमच्या हातात नाही. माजी खेळाडूंची काही मतं असतात. ते दिग्गज होते, पण आम्ही केली ती कामगिरी तेदेखील करु शकले नाहीत. आम्ही वर्ल्डकपमध्ये भारताचा पराभव केला आहे. टीका हा क्रिकेटच्या इतिहासाचा भाग आहे," असं तो म्हणाला होता.   

शाहिद आफ्रिदीने शादाब खानला उत्तर दिलं असून तो सांगत आहे तो योग्य आहे, पण 2021 नंतर हा संघ दखल घेण्यासारखी कामगिरी करु शकलेला नाही असंही सांगितलं.   

"विश्वचषकात आम्ही भारताला हरवू शकलो नाही, पण त्याच्या संघाने हरवले हे शादाबचं म्हणणं अगदी खरं आहे. त्यानंतर त्यांना आदर मिळाला, पण तो आदर ते हाताळू शकले नाहीत. भारताला हरवल्यानंतर, ते त्यांच्यातील वाद हाताळू शकले नाहीत. शादाबला हे देखील माहित असले पाहिजे की जेव्हा तो संघासाठी कामगिरी करू शकला नाही, तेव्हा आम्ही राष्ट्रीय चॅनेलवर त्याच्या बाजूने उभे राहून म्हटलं की तो संघाचा कणा आहे," असे शाहिद आफ्रिदीने समा टीव्हीवर सांगितलं.  

पुढे तो म्हणाला की, "मी शादाबला ओळखतो, तो खूप चांगला व्यक्ती आहे. तो नेहमीच आमच्याशी आदराने बोलला आहे. आमच्या खेळण्याच्या काळात जेव्हा लोक आमच्याबद्दल बोलत असत तेव्हा आम्ही नेहमीच मैदानावर आमच्या कृतींद्वारे आमच्या शब्दांना पाठिंबा देत होतो".  

"छोट्या संघांविरुद्ध नाही, आम्ही मोठ्या संघांविरुद्ध कामगिरी करायचो, त्यामुळे शादाब बेटा, चांगली कामगिरी करा (आप भी परफॉर्म करिए. बेटा परफॉर्म करो). तुमच्या कठीण काळात आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे राहिलो; तुम्ही घरगुती क्रिकेट खेळला नाही, तरीही तुम्ही राष्ट्रीय संघात आलात. जर तुम्हाला आम्हाला उत्तर द्यायचे असेल तर मैदानावर कामगिरी करून ते करा. चांगली कामगिरी कर आणि त्यानंतर आम्ही शांत राहू," असं आफ्रिदी म्हणाला.  

