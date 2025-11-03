English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Shahrukh khan Birthday celebration:शाहरुखच्या बर्थ डे पार्टचा जल्लोष, 'या' कालाकरांनी लावली हजेरी

Shah Rukh Khan Birthday Party: बॉलिवूडचा किंग खान म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता म्हणजे शाहरुख खान, त्याने अलिकडेच (2 नोव्हेंबर 2025) त्याचा 60वा वाढदिवस साजरा केला. या पार्टीत मोठमोठ्या कलाकारांनी हजेरी लावली. चाहत्यांच्या लाडक्या किंग खानचा बर्थडे सेलिब्रेशनचे फोटो एकदा पाहाच.  

Nov 03, 2025, 05:19 PM IST
Shah Rukh Khan Birthday Special: बॉलिवूडचा 'किंग' शाहरुख खान सध्या त्याच्या आगामी चित्रपटांपेक्षा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत आहे. शाहरुख खानच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अपडेट्स एकामागून एक समोर येतच राहतात. काल (2 नोव्हेंबर 2025) त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने एक खास बातमी आली. शाहरुख खानचा 60वा वाढदिवस त्याने आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी मोठ्या उत्साहाने साजरा केला.   

अलिबाग येथे आधीच शाहरुख खानच्या वाढदिवसाची जय्यत तयारी सुरु होती. त्याच्या मंन्नत बंगल्याच्या नुतनीकरणाचे काम चालू असल्यामुळे ही ग्रेंड पार्टी अलिबागसारख्या सुंदर ठिकाणी ठेवण्यात आली. आता सोशल मीडियावर या जल्लोषाचे फोटो तुफान व्हयरल होत आहेत.  

किंग खानच्या वाढदिवसानिमित्त फराह खानपासून तर ममता बॅनर्जीपर्यंत अनेक सिनेकलाकारांनी आणि राजकीय नेत्यांनी त्याला भरभरुन शुभेच्छा दिल्या. वाढदिवसाच्या पहिल्या रात्री शाहरुखने ट्विटरद्वारे त्याच्या चाहत्यांशी मनसोक्त संवाद साधला.  

शाहरुखच्या बरर्थ डे पर्टीत फराह खान उपस्थित असून त्यांनी मज्जामस्तीचे बरेच फोटो सोअल मीडिया शेअर केले.  

शाहरुख खानच्या वाढदिवसाला फराह खानसोबत करण जोहरदेखील झळकला.   

सुप्रसिद्ध अभिनेत्री राणी मुखर्जीदेखील या भल्या मोठ्या सेलिब्रेशनमध्ये सहभागी झाली. तसेच या पार्टीतील करण जोहर सोबतचा तिचा फोटदेखील चर्चेचा विषय ठरला आहे.  

शाहरुखच्या आनंदात सामिल होण्यासाठी त्याचे कुटुंबीय आणि सिनेकलाकार बोटमध्ये मज्जा करत करत गेले. नव्या नवेली नंदादेखील बोटमध्ये गप्पा मस्करी करताना दिसली.  

शाहरुख खानच्या आगामी चित्रपटांविषयी बोलायचे झाले तर तो सध्या बऱ्याच प्रोजेक्टमध्ये व्यस्त असून लवकरच त्याचा 'किंग' चित्रपट चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे.

