Marathi News
  • Photo: तेलुगु कबीर सिंगमधील प्रितीचा टॉपलेस लूक व्हायरल; अभिनेत्रीचा किलर अंदाज चर्चेत

Photo: तेलुगु 'कबीर सिंग'मधील 'प्रिती'चा टॉपलेस लूक व्हायरल; अभिनेत्रीचा किलर अंदाज चर्चेत

Actress Hot Look:  अभिनेत्री शालिनी पांडेने 2017 साली तेलुगू चित्रपट ‘अर्जुन रेड्डी’मधून आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर तिने हिंदी आणि तमिळ चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे.  तिच्या नव्या फोटोशूटमुळे सोशल मीडियावर चर्चा रंगली. सुट्टीदरम्यान काढलेले फोटो तिने चाहत्यांसोबत शेअर केले असून, तिच्या वेगळ्या स्टाइलने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे आणि चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Priti Ved | Feb 08, 2026, 05:13 PM IST
1/8

इन्स्टाग्राम पोस्ट

Shalini panday

अभिनेत्रीने अलीकडेच इन्स्टाग्रामवर काही नवे फोटो पोस्ट केले. या फोटोंनंतर तिच्याबद्दल पुन्हा सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली.

2/8

शालिनी पांडेच्या खास पोझ

Shalini panday

 तिच्या वेगळ्या आणि आत्मविश्वासपूर्ण पोझेसने अनेकांचे लक्ष वेधले. काहींनी तिच्या स्टाइलचे कौतुक केले, तर काहींनी आश्चर्य व्यक्त केले.

3/8

शालिनी पांडे बीच Photos

Shalini panday

समुद्रकिनारी काढलेले फोटो विशेष चर्चेचा विषय ठरले आहेत. बीचवरील तिचा आकर्षक अवतार चाहत्यांना आवडला आहे.

4/8

चाहत्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला

Shalini panday

एका फोटोमध्ये ती आरशासमोर उभी राहून सेल्फी घेताना दिसते. या साध्या क्षणालाही चाहत्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला आहे.

5/8

शालिनीचा रिलॅक्स मूड

Shalini panday

आणखी काही छायाचित्रांमध्ये ती प्रवासाचा आनंद घेताना दिसते. निसर्गरम्य ठिकाणांवर फिरताना तिचा रिलॅक्स मूड दिसून येतो.

6/8

सुंदर फोटो

Shalini panday

सुट्टीतील क्षण तिने अगदी नैसर्गिक पद्धतीने मांडले आहेत. त्यामुळे फोटो अधिक सुंदर आणि आणि नैसर्गिक वाटत आहेत

7/8

लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव

Shalini panday

 तिच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे.  अनेकांनी तिच्या आत्मविश्वासाचे आणि फिटनेसचे कौतुक केले.

8/8

शालिनी पांडे सोशल मीडिया

Shalini panday

शालिनी पांडे सोशल मीडियावर सक्रिय असते. तिच्या प्रत्येक पोस्टला मोठा प्रतिसाद मिळतो. या फोटोशूटमुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली असून, लवकरच ती नव्या भूमिकेत दिसेल अशी चर्चा सुरू आहे.

