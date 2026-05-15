16 मे रोजीची अमावस्या अतिशय खास, 'या' चुकांमुळे घरात गरिबी, तणाव आणि कलह वाढण्याची भीती

या महिन्यातील अमावस्या अतिशय खास आहे. वैशाख अमावस्या किंवा शनि अमावस्याला शनि जयंती आहे. यादिवशी काही चुकांमुळे आयुष्यात मोठं नुकसान होण्याची भीती असते असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं आहे.
सनातन धर्मात अमावस्येच्या तारखेला विशेष महत्त्व असून यादिवशी शनी जयंती साजरी केली जाणार आहे. शिवाय, 2026 सालची पहिली शनी अमावस्या सुद्धा त्याच दिवशी असणार आहे. यादिवशी काही कामं टाळावीत, अन्यथा तुम्ही दुःख आणि दुर्दैवाने घेरले जाईल, असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय.
द्रिक पंचांगानुसार, ज्येष्ठ अमावस्या 16 मे 2026 रोजी सकाळी 5:11 वाजेपासून 17 मे 2026 रोजी पहाटे 1:30 वाजेपर्यंत असणार आहे. उगवत्या तारखेनुसार, अमावस्येचा उपवास, स्नान आणि दान शनिवार,16 मे 2026 रोजी करण्यात येणार आहे.
16 मे रोजी शनिवारी वैशाख अमावस्या, शनि अमावस्या आहे. यादिवशी शनि जयंतीदेखील आहे. शास्त्रात अमावस्येला काही चुका केल्यास त्याचा परिणाम आयुष्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. यादिवशी केलेल्या चुकांमुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा वावरते, बँक खाते रिकामे होते आणि तुमचे जीवन अधिक तणावपूर्ण होतं. घरात भांडणं आणि वाद होतात, असं पिंपळकर सांगतात.
अमावस्येच्या दिवशी नकारात्मक गोष्टी करु नका असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. त्यामुळे यादिवशी केस किंवा नखे कापू नयेत, असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय.
अमावस्येचा दिवस पूर्वजांना समर्पित असल्याने या दिवशी आपल्या पूर्वजांना तर्पण (अर्पण) करणे सांगण्यात आलंय. त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी दानधर्म करणे चांगल मानलं जातं. या दिवशी आपल्या वडीलधाऱ्यांचा आणि पूर्वजांचा अपमान करु नका. अन्यथा, पूर्वजांचा प्रकोप संपूर्ण कुटुंबावर तीव्रतेने होतो असं सांगितलं जातं.
अमावस्येच्या दिवशी आपले शरीर आणि मन शुद्ध ठेवावं असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. या दिवशी तामसिक पदार्थ म्हणजे मासाहाराचे सेवन करु नका. घरात पसारा करु नका. सकाळी लवकर स्नान करा.
अमावस्येच्या दिवशी नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय असतं असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. त्यामुळे, निर्जन ठिकाणे, स्मशानभूमी, पडक्या इमारती इत्यादी ठिकाणी चुकूनही जाऊ नका.
शास्त्रात सांगितल्यानुसार अमावस्येच्या दिवशी कोणतंही शुभ काम तसंच नवीन कामाला सुरू करु नका. त्यासोबत यादिवशी वस्तूही खरेदी करु नका.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)