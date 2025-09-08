English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
500 वर्षांनंतर शनि मार्गी आणि गुरु वक्री! 'या' 3 राशींचा लवकरच सुरु होणार सुवर्णकाळ; नवीन नोकरीसह प्रचंड आर्थिक धनलाभ

Shani Margi And Guru Vakri 2025 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार लवकरच शनि मार्गी तर गुरू वक्री होणार आहे. खास करुन याचा परिणाम 3 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. या राशीच्या लोकांवर अचानक आर्थिक लाभ होणार असून नोकरीतही फायदा होणार आहे. 

Neha Choudhary | Sep 08, 2025, 10:33 PM IST
500 वर्षांनंतर शनि मार्गी आणि गुरु वक्री!

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि हा क्रूर ग्रह मानला जातो. शनिदेव हा कर्मदाता आणि न्यायदेवता मानला गेला आहे. तो आपल्याला कर्मानुसार फळ देतो. जेव्हा शनिदेवाला राग येतो तेव्हा खूप त्रास देतो. शनिदेव गुरुच्या मीन राशीत संक्रमण करत आहे. तर 13 जुलैपासून तो वक्री स्थिती आहे. तर शनिदेव नोव्हेंबर महिन्यात थेट मार्गी होणार आहे. 

त्याच वेळी, देवांचा गुरु या महिन्यात वक्री असेल. म्हणजेच, तो उलट दिशेने जाईल. बृहस्पति कर्क राशीत वक्री असेल. अशा परिस्थितीत, काही राशींसाठी चांगले दिवस सुरू होऊ शकतात तसंच अफाट पैशासह पद आणि प्रतिष्ठा देखील मिळू शकते.    

500 वर्षांनंतर शनि मार्गी आणि गुरु वक्री!

 दिवाळी २० ऑक्टोबर रोजी साजरी केली जाईल आणि १ महिन्यानंतर, २८ नोव्हेंबर रोजी, शनि प्रत्यक्ष होईल. शनि पुन्हा मीन राशीत भ्रमण करण्यास सुरुवात करेल आणि २०२७ पर्यंत ३ राशीच्या लोकांना विशेष लाभ देईल. शनीची थेट भ्रमण ३ राशीच्या लोकांना भाग्य देईल. 

तूळ रास

गुरु गुरुचे वक्री आणि शनिदेवाचे प्रत्यक्ष हालचाल या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. कारण गुरु तुमच्या गोचर कुंडलीच्या कर्म घरात वक्री होणार असून शनिदेव सहाव्या घरात थेट असणार आहे. त्यामुळे या काळात तुम्हाला नोकरी आणि व्यवसायात यश प्राप्त होणार आहे. 

तूळ रास

तसंच तुम्हाला न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये यश मिळणार आहे. दुकानदारांना काही जुन्या गुंतवणुकीचा फायदा होणार आहे. व्यावसायिकांना विरोधकांपासून मुक्तता मिळणार आहे. व्यवसायाचा विस्तार होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी समन्वय चांगला राहणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनातील अनिश्चिततेची भीती संपुष्टात येणार आहे. सामाजिक संबंधांमध्ये निर्माण होणारे गैरसमज कमी होणार असून सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होणार आहे.

कुंभ रास

तुमच्यासाठी, शनिदेवाची थेट हालचाल आणि गुरुची वक्री हालचाल फायदेशीर ठरणार आहे. कारण शनिदेव तुमच्या राशीच्या धन घरात तर बृहस्पति सहाव्या घरात वक्री होणार आहे. त्यामुळे, या काळात तुम्हाला वेळोवेळी अचानक आर्थिक लाभ होणार आहे. 

कुंभ रास

तसंच, व्यावसायिकांना आर्थिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार नाहीत. व्यवसायात नवीन भागीदार सामील होणार असून, त्यातून तुम्हाला खूप फायदेशीर होणार आहे. याशिवाय, कुटुंबातील सदस्यांमधील अंतर कमी होणार आहे. नोकरीत तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळणार आहेत. तसंच, तुम्ही न्यायालयीन खटले जिंकणार आहात. तुम्ही तुमच्या शत्रूंवर विजयी मिळवण्यात यशस्वी होणार आहात. 

मिथुन रास

तुमच्यासाठी, गुरु ग्रहाचे वक्री आणि शनीची थेट हालचाल फायदेशीर ठरणार आहे. कारण तुमच्या गोचर कुंडलीच्या धन घरात गुरु वक्री असणार असून कर्म घरात शनि थेट असणार आहे. त्यामुळे, या काळात तुम्हाला वेळोवेळी अचानक आर्थिक लाभ होणार आहे. यासोबतच, कामात आणि व्यवसायात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. 

मिथुन रास

नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होणार आहे. सामाजिक सन्मान वाढणार आहे. व्यावसायिकांना चांगला आर्थिक लाभ मिळणार आहे. तसंच, जर तुमचा व्यवसाय तेल, खनिजे, लोखंड आणि काळ्या वस्तूंशी संबंधित असेल तर तुम्हाला चांगला नफा मिळणार आहे. 

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

