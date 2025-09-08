500 वर्षांनंतर शनि मार्गी आणि गुरु वक्री! 'या' 3 राशींचा लवकरच सुरु होणार सुवर्णकाळ; नवीन नोकरीसह प्रचंड आर्थिक धनलाभ
Shani Margi And Guru Vakri 2025 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार लवकरच शनि मार्गी तर गुरू वक्री होणार आहे. खास करुन याचा परिणाम 3 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. या राशीच्या लोकांवर अचानक आर्थिक लाभ होणार असून नोकरीतही फायदा होणार आहे.
Neha Choudhary | Sep 08, 2025, 10:33 PM IST
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि हा क्रूर ग्रह मानला जातो. शनिदेव हा कर्मदाता आणि न्यायदेवता मानला गेला आहे. तो आपल्याला कर्मानुसार फळ देतो. जेव्हा शनिदेवाला राग येतो तेव्हा खूप त्रास देतो. शनिदेव गुरुच्या मीन राशीत संक्रमण करत आहे. तर 13 जुलैपासून तो वक्री स्थिती आहे. तर शनिदेव नोव्हेंबर महिन्यात थेट मार्गी होणार आहे.
तूळ रास
तसंच तुम्हाला न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये यश मिळणार आहे. दुकानदारांना काही जुन्या गुंतवणुकीचा फायदा होणार आहे. व्यावसायिकांना विरोधकांपासून मुक्तता मिळणार आहे. व्यवसायाचा विस्तार होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी समन्वय चांगला राहणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनातील अनिश्चिततेची भीती संपुष्टात येणार आहे. सामाजिक संबंधांमध्ये निर्माण होणारे गैरसमज कमी होणार असून सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होणार आहे.
कुंभ रास
तसंच, व्यावसायिकांना आर्थिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार नाहीत. व्यवसायात नवीन भागीदार सामील होणार असून, त्यातून तुम्हाला खूप फायदेशीर होणार आहे. याशिवाय, कुटुंबातील सदस्यांमधील अंतर कमी होणार आहे. नोकरीत तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळणार आहेत. तसंच, तुम्ही न्यायालयीन खटले जिंकणार आहात. तुम्ही तुमच्या शत्रूंवर विजयी मिळवण्यात यशस्वी होणार आहात.
मिथुन रास
