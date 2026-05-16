/Shani Jayanyi Wishes In Marathi : छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्... शनी जयंतीनिमित्त शेअर करा खास मराठीतून शुभेच्छा

Shani Jayanyi Wishes In Marathi : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात शनि या ग्रहाला अतिशय महत्त्व आहे. शनिदेव हा कर्मदाता आणि न्यायदेवता मानला जातो. वैशाख अमावस्येला शनिदेवाची जयंती साजरी करण्यात येते. शनिदेव हा सूर्यपूत्र आहे. असं म्हणतात की, शनिदेव हा आपल्याला कर्माचे फळ देतात. यामुळे शनिच्या रौद्र रुपाचा सामना करायचा नसेल तर माणसांकडून सत्कर्मावर वाटचाल घडावी. अशा या शनिजयंतीच्या द्या भक्तीमय शुभेच्छा
सूर्यपुत्र, छायात्मज, कर्मफलदाते
भगवान शनिदेव यांच्या जयंतीनिमित्त
सर्व भाविकांना हार्दिक शुभेच्छा!
शनि जयंतीच्या पावन पर्वावर
भगवान शनैश्चर आपल्या सर्व
संकटांचे निवारण करोत, हीच प्रार्थना
सर्व भाविकांना हार्दिक शुभेच्छा!
सूर्यपुत्र शनिदेवांची कृपादृष्टी तुमच्यावर
आणि तुमच्या कुटुंबावर सदैव राहावी
शनैश्चर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
ओम शं शनैश्चराय नमः!
शनि जयंतीच्या या पवित्र दिवशी
शनिदेवांच्या चरणी साष्टांग दंडवत.
शनि जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
शनि जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर तुमच्या
घरात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदो
हीच शनिदेवांच्या चरणी प्रार्थना.
शनि जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
शनिदेवांची वक्रदृष्टी दूर होऊन त्यांची कृपादृष्टी तुमच्यावर सदैव वर्षत राहो. शनि जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
कर्मफळदाते शनी महाराज तुमच्या आयुष्यात यश, कीर्ती आणि ऐश्वर्य घेऊन येवोत. शनि जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!