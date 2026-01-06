'या' लोकांसाठी 2026 वर्ष एक टर्निंग पॉईंट! शनि गोचर कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी अशुभ?
Shani Transit 2026 : ज्योतिषशास्त्रानुसार 9 ग्रह हे मानवी जीवनातील घडामोडीवर परिणाम करतात. ग्रहांच्या स्थितीचा परिणाम हा कोणासाठी सकारात्मक तर कोणासाठी नकारात्मक असतो. तुमचे नशीब पालटण्याची ताकद या ग्रहांमध्ये असते. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि हा मानवी जीवनावर सर्वाधिक परिणाम करणारा ग्रह आहे. शनि हा ग्रह न्यायदेवता मानला जातो. कारण शनिदेव हा मानवाला त्याचा कर्मानुसार फळ देतो. 2026 मध्ये शनिचं गोचर कोणासाठी लाभदायक आणि कोणासाठी नकारात्मक ठरणार आहेत, पाहुयात.
Neha Choudhary | Jan 06, 2026, 09:20 PM IST
वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनि हा सर्वात संथ आपली जागा बदलतो. तो एका राशीत सुमारे अडीच वर्ष असतो. शनिदेवाने 29 मार्च 2025 मध्ये कुंभ राशीतून मीन राशीत प्रवेश केल्यामुळे 2026 मध्ये अख्खा वर्ष तो मीन राशीत असणार आहे. 7 मार्च 2026 रोजी शनिचा अस्त होईल आणि 13 एप्रिल 2026 रोजी उदय येणार आहे. यानंतर, 27 जुलै 2026 रोजी शनि आपली वक्री गती सुरू करेल, जी 11 डिसेंबरपर्यंत असणार आहे. तसंच, मीन राशीत राहून, 20 जानेवारी 2026 रोजी शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रात आणि नंतर 17 मे 2026 रोजी रेवती नक्षत्रात संक्रमण करणार आहे. शनिचा या स्थितीचा 12 राशीच्या लोकांवर काय परिणाम होणार पाहूयात.
मेष (Aries Zodiac)
तुमचा कमाईपेक्षा जास्त खर्च होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक गणित बिघडणार आहे. त्यासोबत आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. तुम्हाला अनेक वेळा हॉस्पिटलच्या पायऱ्या चढावा लागतील. पण दुसरीकडे तुम्हाला परदेशवारीचे संकेत आहेत. तुम्हाला या काळात अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल पण त्यातून तुम्ही सराईत रित्या बाहेर पडणार आहात. तसंच निवासस्थान किंवा नोकरी बदलाचे संकेत आहेत. मान सन्मानावरही शनिचा प्रभाव नकारात्मक पडणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
शनिचं गोचर हे या लोकांसाठी लाभदायक ठरणार आहे. तुमच्या कामातील अडथळे दूर होणार आहेत. तसंच यशाचा मार्गही मोकळा होणार आहे. या वर्षी तुमची रखडलेली कामं मार्गी लागणार आहे. तसंच तुमच्यातील धैर्य आणि शक्तीत वाढ होणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहात. तर कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे, अशात तुमचे चांगले संबंध अनेक कामं मार्गी लावण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. अगदी कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर मोठी जबाबदारी देण्यात येईल. तर विद्यार्थ्यांसाठी शनिदेव सकारात्मक राहणार असून अभ्यासातील अडथळे दूर होण्यास मदत मिळेल.
मिथुन (Gemini Zodiac)
या लोकांसाठी शनि गोचर अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. तुम्ही यावर्षी कठोर परिश्रम करणार आहेत. लहान कामात पण त्रास वाटत असला तरी घाबरू नका. तुमचे काम सुधारण्यावर भर द्या. यावर्षी कामावर तुमची स्थिती बळकट होणार आहे. तर यावर्षी खर्चावर नियंत्रण राहणार आहे. पण धावपळीत वाढ होणार आहे. तर कौटुंबिक जीवनात चढ - उतार पाहिला मिळतील. वैवाहिक संबंधांमध्ये योग्य निर्णय घेणे हिताचे ठरणार आहे. तर मार्च ते मे महिन्यादरम्यान काही बदल होण्याचे संकेत आहेत.
कर्क (Cancer Zodiac)
या वर्षी तुम्ही धार्मिक तीर्थयात्रा करणार असून यातून तुम्हाला मनशांती मिळणार आहे. तुम्हाला आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी अनेक अडथळे येणार आहेत पण ते काही वेळानंतर हळूहळू मार्गी लागणार आहेत. कामावर तुमचे विचार मांडण्यासाठी हे उत्तम वर्ष आहे. वैवाहिक जीवनही सुखात राहणार असून जोडीदारामुळे नशीब पालटणार आहे. जोडीदार तुम्हाला प्रेरणा देणार आहे. गुंतवणुकीतून फायदा मिळणार असून उत्पन्न वाढणार आहे. विवाह इच्छूक लोकांचे लग्नाचे संकेत आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
या राशीच्या काही लोकांना आयुष्यात आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. या वर्षी शनि तुमची परीक्षा घेणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी अडथळा येणार आहे. काही कामं वारंवार करावी लागणार आहे. त्यामुळे चिडचिडपणा आणि मानसिक त्रास होणार आहे. नात्यात वाढलेल्या ताण आणि ताणलेल्या संबंधांमुळे वाद होण्याचे संकेत आहेत. तर व्यवसायिकांसाठी संधीचे नवीन मार्ग उघडणार आहे. त्यांचे उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत तुम्हाला यावर्षी मिळणार आहे. तसंच कोठ परिश्रम तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी यशाचा मार्ग मोकळा करणार आहे. एवढंच नाहीतर अनपेक्षित आर्थिक लाभाचे संकेतही शनि गोचर देत आहेत.
कन्या (Virgo Zodiac)
यावर्षी तुमचे तुमच्या जोडीदाराशी असलेले वाद आणि मतभेद दूर करणारे वर्ष ठरणार आहे. जोडीदाराला थेट सत्य सांगितल्यामुळे नात्यात त्रास होईल त्यामुळे काळजी घ्या. तर व्यावसायिकांसाठी हे वर्ष उत्तम असणार आहे. व्यवसाय वाढीसाठी हे वर्ष असणार आहे. या लोकांना मुलांकडून पाठिंबा मिळणार आहे. पण मतभेद होण्याची शक्यता आहे. तुमच्यावर यावर्षी कर्जाचा डोंगर वाढू शकतो त्यामुळे अनावश्यक खर्च टाळा. आरोग्याकडेही विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
नोकरदार लोकांसाठी हे वर्ष यशाचे सिद्ध होणार आहे. त्यांच्या प्रयत्नाला यावर्षी उत्तम फळ मिळणार आहे. तुमची यावर्षी मजबूत पकड असणार असून दीर्घकालीन योजना फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्हाला आर्थिक प्रगतीसाठी कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. तर न्यायालयीन प्रकरणात तुम्हाला यश मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठीही हे वर्ष उत्तम असणार आहे. खासकरून स्पर्धा परीक्षांसाठी हे वर्ष लक्षणीय ठरणार आहे. आरोग्यात सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. अविवाहित लोकांना लग्नाचे प्रस्ताव येणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
हे वर्ष तुमच्या आरोग्यासाठी चांगल नसणार आहे, याचा परिणाम तुमच्या कामाच्या ठिकाणी होणार आहे. तर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासातही काही अडथळे येणार असून एकाग्रता येणार नाही. तर प्रेम जीवनात तणाव राहणार असून शनिदेव तुमची परीक्षा घेणार आहे. नोकरदारांचे उत्पन्न वाढेल पण नोकरी बदलाचे संकेतही आहेत. दुसरीकडे आर्थिक बाबतीत हे वर्ष लाभदायक असेल. तुम्ही घर बांधणी किंवा नूतनीकरणासाठी पैसे जमा करणार आहात.
धनु (Sagittarius Zodiac)
शनि गोचर या राशीच्या लोकांसाठी अतिशय धोकादायक असणार आहे. जीवनातील आनंद हरवल्याचे अनुभव येणार आहे. जीवनातील वास्तविकता समोर येणार असून ज्यामुळे तुम्ही तणावात असणार आहे. भौतिक सुखात जास्त बुडाल्यामुळे अनेक समस्या त्रासदायक ठरणार आहे. तुम्हाला आरोग्याची समस्या यावर्षी उद्भवणार आहे. विरोधकांचा त्रास आणि त्यांचा विचार तुम्हाला मानसिक त्रास देणार आहे. आर्थिक दबाव वाढणार असून जूनपूर्वी तुम्ही कुठलातरी मोठा निर्णय घेणार आहात.
मकर (Capricorn Zodiac)
शनि या राशीचा स्वामी असल्यामुळे तुमच्यासाठी शनिचं स्थिती खूप महत्त्वाची असणार आहे. यावर्षी तुमचं धैर्य आणि शौर्य चांगल असेलच, पण ही थोडी भावनिक राहणार आहेत. शनि तुमची परीक्षा घेणार असून तुम्ही आळशी होणार आहात. पण प्रेमासाठी हे वर्ष उत्तम असणार आहे. प्रिय व्यक्तीसोबतच तुमचं नातं मजबूत करण्यावर तुम्ही भर देणार आहात. तर मुलाच्या भवित्वासाठी तुम्ही प्रयत्नशील असणार आहे. करिअर, आर्थिक स्थिती आणि तुमच्या प्रयत्नांना यश मिळणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
हे वर्ष आर्थिकदृष्ट्या चांगल राहणार आहे. यावर्षी गोड बोलण्यावर नाही तर सत्य बोलण्यावर भर द्या. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवा पण सोबत कुटुंबाकडे लक्ष द्या. पैशामागे घराकडे दुर्लक्ष करुन नात्यात दुरावे आणू नका. यावर्षी सर्वोत्तम वर्तन राखल्यास चांगला फायदा होईल. मेहनतीशिवाय यश नाही त्यामुळे करिअरमध्ये कोणताही धोका पत्करु नका. आरोग्य आणि मानसिक तणाव यामुळे समस्या निर्माण होणार आहे.
