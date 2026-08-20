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चंद्रग्रहणापूर्वी शनी नक्षत्र बदल! पुढील 50 दिवस मेषसह 4 राशींसाठी कठीण काळ

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 20, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:34 PM IST

चंद्रग्रहणापूर्वी श्रावणी गुरुवारी 20 ऑगस्टला आज शनी रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. शनिचे नक्षत्र गोचर 12 राशीच्या आयुष्यावर परिणाम करणार आहे. पण चार राशीच्या लोकांसाठी हे गोचर नकारात्मक असणार आहे. 

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पंचांगानुसार शनि वक्री गतीत असतानाच 20 ऑगस्टला रात्री 10:03 वाजता रेवती नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. रेवती हे आकाशातील 27 वं नक्षत्र असून त्यांचा स्वामी बुध आहे. 

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शनी देव पुढील 50 दिवस म्हणजे 9 ऑक्टोबरपर्यंत नक्षत्रात राहणार आहे.  चार राशीच्या लोकांसाठी घातक राहणार असून वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. 

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शनीच्या नक्षत्र बदल हा कोणत्या राशींच्या लोकांसाठी नकारात्मक असणार आहे. त्यांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होणार आहे जाणून घ्या. 

मेष रास 4/8

मेष रास

 

खर्च, मानसिक ताण आणि अनावश्यक संकोच वाढ होणार आहे. अविचारी गुंतवणूक टाळा. नोकरदारांना कामाच्या ठिकाणी जबाबदारी वाढणार आहे. वरिष्ठांशी संवाद साधताना काळजी घ्या. व्यावसायिकांनी करार करताना घाई करु नये. प्रवास पुढे ढकलला. 

कर्क रास 5/8

कर्क रास

शिक्षण, लांबचा प्रवास आणि महत्त्वाचे निर्णय घेताना यांनी सावधगिरी बाळगा. या लोकांना नोकरी किंवा व्यवसायात अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे. वरिष्ठांशी मतभेद होण्याची संकेत आहेत. कायदेशीर किंवा सरकारी बाबींमध्ये न वाचता कागदांवर सही करु नका. मोठी गुंतवणूक टाळा. 

वृश्चिक रास 6/8

वृश्चिक रास

या लोकांनी करिअर, संतती, प्रेम जीवन आणि गुंतवणुकीशी संबंधित सावधगिरी बाळगा. नोकरीतील जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. कामं अपेक्षेप्रमाणे होणार नाही, खूप वेळ खाऊ गोष्ट होणार आहे. मोठी आणि जोखीम भरलेल्या गोष्टीमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करु नको. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात अधिक मेहनत करावी लागणार आहे. प्रेम जीवनात गैरसमज वाढणार आहे. 

मकर रास 7/8

मकर रास

 

या लोकांनी करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये सर्वाधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. कामातील विलंब किंवा अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमुळे या लोकांवर ताण वाढणार आहे. व्यावसायिकांनी मोठे निर्णय टाळा. अगदी नोकरी बदलण्याचा विचार सध्या पुढे ढकला. या लोकांनी त्यांच्या रागावर नियंत्रण ठेवा. क्षुल्लक गोष्टींवरून वाद घातल्याने नात्यात तणाव वाढण्याची चिन्ह आहेत. वाहन चालवताना काळजी घ्या. प्रवासात काळजी घ्या. आर्थिक गणित बिघडणार आहे. अनावश्यक खर्च टाळा. 

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(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
astrology
horoscope
zodiac signs

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