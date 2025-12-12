22 महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेला महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल पक्ष! डायरेक्ट 8 खासदार दिल्लीत पाठवले
अवघ्या 22 महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेला राजकीय पक्ष मोठ्या पक्षांना टक्कर देत आहे.
Nationalist Congress Party Sharadchandra Pawar : महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आपली ताकद सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अशातच चर्चा आहे ती 22 महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेला महाराष्ट्रातील सर्वात 'पावर'फुल पक्षाची. हा पक्ष नवीन असला तरी ग्रामीण भागात या पक्षाची मुळं अनेक वर्ष आधीपासूनच खोलवर रोवली आहेत. हा पक्ष नवीन असला तरी या पक्षाचा संस्थापक मात्र, भारतातील सर्वात पावरफुल नेता मानला जातो. हा नेता दुसरा तिसरा कुणी नसून महाराष्ट्राच नाही तर थेट दिल्लीत दबदबा असलेले शरद पवार आहेत. शरद पवार यांनी वयाच्या 83 व्या वर्षी नवीन पक्ष स्थापने केला. पुतण्यानेच पक्ष फोडल्यामुळे शरद पवारांना नवीन पक्ष स्थापन करावा लागला.