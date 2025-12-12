English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
22 महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेला महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल पक्ष! डायरेक्ट 8 खासदार दिल्लीत पाठवले

अवघ्या 22 महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेला राजकीय पक्ष मोठ्या पक्षांना टक्कर देत आहे.  

Vanita Kamble | Dec 12, 2025, 06:06 PM IST
Nationalist Congress Party  Sharadchandra Pawar : महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आपली ताकद सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. अशातच चर्चा आहे ती  22 महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेला महाराष्ट्रातील सर्वात 'पावर'फुल पक्षाची. हा पक्ष नवीन असला तरी ग्रामीण भागात या पक्षाची मुळं अनेक वर्ष आधीपासूनच खोलवर रोवली आहेत. हा पक्ष नवीन असला तरी या पक्षाचा संस्थापक मात्र, भारतातील सर्वात पावरफुल नेता मानला जातो. हा नेता दुसरा तिसरा कुणी नसून महाराष्ट्राच नाही तर थेट दिल्लीत दबदबा असलेले शरद पवार आहेत. शरद पवार यांनी वयाच्या 83 व्या वर्षी नवीन पक्ष स्थापने केला. पुतण्यानेच पक्ष फोडल्यामुळे शरद पवारांना नवीन पक्ष स्थापन करावा लागला.  

भाजप, शिंदेची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी या तिन पक्षाचे सरकरा सत्तेत आहे. या तिन्ही पक्षांना टफ फाईट देत आहे तो अवघ्या 22 महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेला राजकीय पक्ष. वयाच्या 83 व्या वर्षी महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल नेत्याने हा पक्ष स्थापन केला.    

 लोकसभा निवडणुकीत 84 वर्षांच्या तरुणानं महाराष्ट्र पिंजून काढला आणि वातावरण फिरवलं. राष्ट्रवादीतल्या फुटीनंतर 10 पैकी 8 खासदार निवडून आणत पवारांनी आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं.  

 शरद पवारांनी लोकसभेच्या आठ जागा जिंकल्या. तर अजित पवारांना अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावं लागलं. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला 9 जागा मिळाल्या. तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 7 जागांवर समाधान मानावं लागलं. भाजपचीही लोकसभा निवडणुकीत जबरदस्त पिछेहाट झाली होती.  

निवडणूक आयोगानं घड्याळ आणि राष्ट्रवादी  पक्षाचे नाव अजित पवारांना दिले. शरद पवारांना तुतारी वाजवणारा माणूस हे पक्षचिन्ह देण्यात आले.  शरद पवारांनी लोकसभा निवडणुकीत पायाला भिंगरी लावून प्रचार केला.   

अजित पवार यांनी बंडखोरी करत  26 वर्ष शरग पवारांनी वाढवलेल्या राष्ट्रवादी पक्षावर देखील दावा केला.  शिवसेनेप्रमाणं राष्ट्रवादी पक्षाचे नाव आणि चिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात गेला.   

10 जून 199 रोजी शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी पक्ष स्थापन केला होता. शरद पवारांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात पक्षाची ताकद वाढवली.   

2 जुलै 2023 रोजी राष्ट्रवादी पक्षातही फूट पडली. अजित पवारांनी महायुती सरकारमध्ये सामील होत उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. यानंतरच महाराष्ट्रात स्थापन झाला एक नवीन पक्ष.

मागील पाच वर्षात महाराष्ट्रात अनेक राजकीय भूकंप झाले.  शिवसेना फुटल्यानंतर राष्ट्रवादीतही काही अलबेल दिसत नव्हतं. शरद पवारांनी 2 मे 2023 मध्ये राजकारणातून निवृत्तीची घोषणा केली. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन सुरु केलं. पुढं शरद पवारांनी चारच दिवसांत राजकीय निवृत्तीचा निर्णय माघारी घेतला. पण यामुळं अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यात दरी निर्माण झाली.

