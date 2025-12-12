Sharad Pawar Family Tree : आई-वडील, 7 भाऊ अन् 4 बहिणी; अशी आहे पवार कुटुंबाची वंशावळ
महाराष्ट्राच्या राजकारणामधील सर्वात चर्चेत असलेलं नाव शरदचंद्र पवार. शरदचंद्र पवार यांचा आज 85 वा वाढदिवस. शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊया त्यांच्या कुटुंबांची वंशावळ.
Dakshata Thasale | Dec 12, 2025, 03:12 PM IST
शरद पवार कोण आहेत?
शरद पवार यांना भारतीय राजकारणाचे चाणक्य म्हणूनही ओळखले जाते. असे म्हटले जाते की ते कोणत्याही राजकीय घटनेची जाणीव करू शकतात. सध्या पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आहेत. ते सध्या त्यांचे पुतणे अजित पवार यांच्या बंडखोरीविरुद्ध लढत आहेत. शरद पवार यांनी माजी कसोटी क्रिकेटपटू सदाशिव शिंदे यांची मुलगी प्रतिभा यांच्याशी लग्न केले. प्रतिभा पवार राजकारणापासून दूर असल्या तरी, त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये हस्तक्षेप करत राहिल्या.
शरद पवार यांचे वडील कोण
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचे वडील गोविंद राव पवार ऊस शेती करायचे. ते शिक्षित नव्हते, परंतु त्यांच्या कुशाग्र मनाने आणि शेतकऱ्यांबद्दलच्या सकारात्मक वृत्तीने सर्वांना प्रभावित केले. त्यांनी बारामतीतील ऊस उत्पादकांना एकत्र केले आणि सहकारी संस्था स्थापन केली. हे त्यांच्यासाठी एक मोठे यश होते आणि सहकारी उपक्रम जवळच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरू लागले. त्यानंतर पतसंस्था आणि साखर सहकारी कारखाने स्थापन झाले. गोविंद राव यांनी दीर्घकाळ ऊस सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले.
माझी आई माझी प्रेरणा - शरद पवार
शरद पवार यांच्या आईचे नाव शारदाबाई होते. त्या मुलांच्या शिक्षणासाठी खूप वचनबद्ध होत्या आणि प्रत्येक मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे अशी त्यांची इच्छा होती. पवारांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात त्यांच्या आईचा विस्तृत उल्लेख केला आहे. शरद पवारांनी त्यांचे प्रेरणेचे स्रोत म्हणून वर्णन केले आहे. त्यांच्या पुस्तकात, पवार लिहितात की त्यांच्या आईने महिलांसाठी एक रात्रशाळा आणि रात्र क्लिनिक देखील चालवले. ब्रिटीश राजवटीत, जिल्हा अधीक्षकांनी त्यांना बारामती महिला उत्कर्ष समितीमध्ये नियुक्त केले. शरद पवार हे राजकारणात प्रवेश करणाऱ्या कुटुंबातील पहिल्या महिला होत्या. त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही लढवल्या.
शरद पवारांच्या भावंडांबद्दल बोलायचे झाले तर, शरद यांचे पालक, गोविंद राव पवार आणि शारदाबाई यांना एकूण 11 मुले होती. शरद पवार यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिले आहे की त्यांची आई 11 मुलांची आणि तिच्या पतीची काळजी घेण्याव्यतिरिक्त शेतीचीही काळजी घेत असे. ती सार्वजनिक जीवनात तितकीच सक्रिय होती. पवार 11 भावंडांपैकी नवव्या होत्या. त्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात याचा उल्लेख केला आहे.
आप्पा साहेब
अनंतराव पवार
सुप्रिया सुळे
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची मुलगी सुप्रिया सुळे या देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा आहेत. अजित पवारांच्या बंडाच्या कठीण काळात त्या त्यांचे वडील शरद पवार यांच्यासोबत खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. 2006 मध्ये सुप्रिया सुळे राज्यसभेच्या खासदार झाल्या. तीन वर्षे राज्यसभेत काम केल्यानंतर, 2009 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा बारामती येथून लोकसभा निवडणूक लढवली. 2014 आणि 2019 मध्ये सुप्रिया बारामती येथून लोकसभा खासदारही राहिल्या आहेत. 1991 मध्ये सुप्रिया यांनी सदानंद बाळचंद्र सुळे यांच्याशी लग्न केले. त्यांना एक मुलगा विजय आणि एक मुलगी रेवती आहे.
