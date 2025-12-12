English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sharad Pawar Family Tree : आई-वडील, 7 भाऊ अन् 4 बहिणी; अशी आहे पवार कुटुंबाची वंशावळ

महाराष्ट्राच्या राजकारणामधील सर्वात चर्चेत असलेलं नाव शरदचंद्र पवार. शरदचंद्र पवार यांचा आज 85 वा वाढदिवस. शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊया त्यांच्या कुटुंबांची वंशावळ. 

Dakshata Thasale | Dec 12, 2025, 03:12 PM IST
twitter
1/8

शरद पवार कोण आहेत?

Sharad Pawar Family Tree

शरद पवार यांना भारतीय राजकारणाचे चाणक्य म्हणूनही ओळखले जाते. असे म्हटले जाते की ते कोणत्याही राजकीय घटनेची जाणीव करू शकतात. सध्या पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आहेत. ते सध्या त्यांचे पुतणे अजित पवार यांच्या बंडखोरीविरुद्ध लढत आहेत. शरद पवार यांनी माजी कसोटी क्रिकेटपटू सदाशिव शिंदे यांची मुलगी प्रतिभा यांच्याशी लग्न केले. प्रतिभा पवार राजकारणापासून दूर असल्या तरी, त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये हस्तक्षेप करत राहिल्या.  

twitter
2/8

शरद पवार यांचे वडील कोण

Sharad Pawar Family Tree

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचे वडील गोविंद राव पवार ऊस शेती करायचे. ते शिक्षित नव्हते, परंतु त्यांच्या कुशाग्र मनाने आणि शेतकऱ्यांबद्दलच्या सकारात्मक वृत्तीने सर्वांना प्रभावित केले. त्यांनी बारामतीतील ऊस उत्पादकांना एकत्र केले आणि सहकारी संस्था स्थापन केली. हे त्यांच्यासाठी एक मोठे यश होते आणि सहकारी उपक्रम जवळच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरू लागले. त्यानंतर पतसंस्था आणि साखर सहकारी कारखाने स्थापन झाले. गोविंद राव यांनी दीर्घकाळ ऊस सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले.

twitter
3/8

माझी आई माझी प्रेरणा - शरद पवार

Sharad Pawar Family Tree

शरद पवार यांच्या आईचे नाव शारदाबाई होते. त्या मुलांच्या शिक्षणासाठी खूप वचनबद्ध होत्या आणि प्रत्येक मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे अशी त्यांची इच्छा होती. पवारांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात त्यांच्या आईचा विस्तृत उल्लेख केला आहे. शरद पवारांनी त्यांचे प्रेरणेचे स्रोत म्हणून वर्णन केले आहे. त्यांच्या पुस्तकात, पवार लिहितात की त्यांच्या आईने महिलांसाठी एक रात्रशाळा आणि रात्र क्लिनिक देखील चालवले. ब्रिटीश राजवटीत, जिल्हा अधीक्षकांनी त्यांना बारामती महिला उत्कर्ष समितीमध्ये नियुक्त केले. शरद पवार हे राजकारणात प्रवेश करणाऱ्या कुटुंबातील पहिल्या महिला होत्या. त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही लढवल्या.

twitter
4/8

Sharad Pawar Family Tree

शरद पवारांच्या भावंडांबद्दल बोलायचे झाले तर, शरद यांचे पालक, गोविंद राव पवार आणि शारदाबाई यांना एकूण 11 मुले होती. शरद पवार यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिले आहे की त्यांची आई 11 मुलांची आणि तिच्या पतीची काळजी घेण्याव्यतिरिक्त शेतीचीही काळजी घेत असे. ती सार्वजनिक जीवनात तितकीच सक्रिय होती. पवार 11 भावंडांपैकी नवव्या होत्या. त्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात याचा उल्लेख केला आहे.

twitter
5/8

आप्पा साहेब

Sharad Pawar Family Tree

शरद पवार यांचे मोठे बंधू आप्पा साहेब यांचे निधन झाले आहे. आप्पा साहेब यांना दोन मुले आहेत, राजेंद्र आणि रणजित. राजेंद्र हे शेती व्यवसायी आहेत, तर रणजित वाइन उद्योगात आहेत. राजेंद्र यांचा मुलगा रोहितही राजकारणात आहे आणि पुणे जिल्हा परिषदेचा सदस्य आहे.

twitter
6/8

अनंतराव पवार

Sharad Pawar Family Tree

शरद पवार यांचे दुसरे मोठे बंधू अनंतराव यांचेही निधन झाले आहे. अनंतराव यांना तीन मुले आहेत: श्रीनिवास, अजित पवार आणि विजया पाटील. अनंतराव यांचे पुत्र अजित पवार नुकतेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री झाले आहेत.

twitter
7/8

सुप्रिया सुळे

Sharad Pawar Family Tree

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची मुलगी सुप्रिया सुळे या देखील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा आहेत. अजित पवारांच्या बंडाच्या कठीण काळात त्या त्यांचे वडील शरद पवार यांच्यासोबत खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. 2006 मध्ये सुप्रिया सुळे राज्यसभेच्या खासदार झाल्या. तीन वर्षे राज्यसभेत काम केल्यानंतर, 2009 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा बारामती येथून लोकसभा निवडणूक लढवली. 2014 आणि 2019 मध्ये सुप्रिया बारामती येथून लोकसभा खासदारही राहिल्या आहेत. 1991 मध्ये सुप्रिया यांनी सदानंद बाळचंद्र सुळे यांच्याशी लग्न केले. त्यांना एक मुलगा विजय आणि एक मुलगी रेवती आहे.

twitter
8/8

रोहित पवार कोण आहेत?

Sharad Pawar Family Tree

महाराष्ट्राच्या राजकारणात रोहित पवार यांचे नावही चर्चेत आहे. रोहित हा महाराष्ट्रातील कर्जत-जामखेड येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आमदार आहे. ते शरद पवार यांचे भाऊ अप्पासाहेब यांचे पुत्र राजेंद्र पवार यांचा मुलगा आहे. यामुळे रोहित पवार नात्याने शरद पवारांचा नातू आहेत. रोहित पवार बारामती अ‍ॅग्रोचा सीईओ देखील आहे. शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्याप्रमाणेच रोहितही राजकारणात सक्रिय आहे

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबईत उभी राहणार जगातील सर्वात मोठी GCC; 45 हजार लोकांना मिळणार नोकऱ्या, तीन मोठ्या जागतिक कंपन्यांची महाराष्ट्रात एंट्री

पुढील अल्बम

जगभरात वेगाने वाढतोय हा आजार, 74200000 रुग्णांसह भारताचा नंबर कितवा? पाहा टॉप 10 देशांची यादी!

जगभरात वेगाने वाढतोय हा आजार, 74200000 रुग्णांसह भारताचा नंबर कितवा? पाहा टॉप 10 देशांची यादी!

जगभरात वेगाने वाढतोय हा आजार, 74200000 रुग्णांसह भारताचा नंबर कितवा? पाहा टॉप 10 देशांची यादी! 16
मुंबईत उभी राहणार जगातील सर्वात मोठी GCC; 45 हजार लोकांना मिळणार नोकऱ्या, तीन मोठ्या जागतिक कंपन्यांची महाराष्ट्रात एंट्री

मुंबईत उभी राहणार जगातील सर्वात मोठी GCC; 45 हजार लोकांना मिळणार नोकऱ्या, तीन मोठ्या जागतिक कंपन्यांची महाराष्ट्रात एंट्री

मुंबईत उभी राहणार जगातील सर्वात मोठी GCC; 45 हजार लोकांना मिळणार नोकऱ्या, तीन मोठ्या जागतिक कंपन्यांची महाराष्ट्रात एंट्री 8
IPL 2026 Auction मध्ये दिसणार एकमेव पाकिस्तानी खेळाडू, मोडला पंड्याचा विश्वविक्रम! कोण आहे जाणून घ्या

IPL 2026 Auction मध्ये दिसणार एकमेव पाकिस्तानी खेळाडू, मोडला पंड्याचा विश्वविक्रम! कोण आहे जाणून घ्या

IPL 2026 Auction मध्ये दिसणार एकमेव पाकिस्तानी खेळाडू, मोडला पंड्याचा विश्वविक्रम! कोण आहे जाणून घ्या 8
&#039;...म्हणून या दुःखातून मी कधी बाहेर पडू शकणार नाही&#039;, धरमजींविषयी बोलताना हेमा मालिनींना अश्रू अनावर

'...म्हणून या दुःखातून मी कधी बाहेर पडू शकणार नाही', धरमजींविषयी बोलताना हेमा मालिनींना अश्रू अनावर

'...म्हणून या दुःखातून मी कधी बाहेर पडू शकणार नाही', धरमजींविषयी बोलताना हेमा मालिनींना अश्रू अनावर 8