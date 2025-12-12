IT वाल्यांनाही लाजवेल इतकी 85 वर्षीय शरद पवारांची Monthly Salary; पगाराचा आकडा पाहिला का?
Sharad Pawar Monthly Salary: 85 वर्षीय शरद पवारांचा महिन्याचा पगार किती आहे हे पाहून तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसेल.
Swapnil Ghangale | Dec 12, 2025, 12:24 PM IST
शरद पवारांचा महिन्याचा पगार किती? सॅलरीचा एकूण आकडा एकदा पाहाच
आज 85 वा वाढदिवस
पवारांच्या मताला वेगळं वजन
राज्यसभेचे खासदार म्हणून सक्रीय
वेतनाची आकडेवारी थक्क करणारी
खासदार म्हणून शरद पवारांना महिन्याला मिळणाऱ्या वेतनाची आकडेवारी पाहून तुम्ही थक्क झाल्याशिवाय राहणार नाही. भारतीय संसदेच्या खासदारांसाठी (लोकसभा किंवा राज्यसभा) वेतन आणि भत्ते संसद सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते कायदा, 1954 (Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954) नुसार ठरवले जातात.
खासदारांप्रमाणेच वेतन लागू
शरद पवारांचं मासिक मूलभूत वेतन किती?
केवळ पगारच नाही तर...
दैनिक भत्ता
34 वेळा प्रवास मोफत
दर महिन्याला 60 हजार रुपये
वाहन भत्ता आणि इतर लाभ
