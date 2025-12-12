English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IT वाल्यांनाही लाजवेल इतकी 85 वर्षीय शरद पवारांची Monthly Salary; पगाराचा आकडा पाहिला का?

Sharad Pawar Monthly Salary: 85 वर्षीय शरद पवारांचा महिन्याचा पगार किती आहे हे पाहून तुम्हाला नक्कीच आश्चर्याचा धक्का बसेल. 

Swapnil Ghangale | Dec 12, 2025, 12:24 PM IST
शरद पवारांचा महिन्याचा पगार किती? सॅलरीचा एकूण आकडा एकदा पाहाच

sharadpawarsalary

आजही वयाच्या 85 व्या वर्षी राजकारणात सक्रीय असलेल्या शरद पवारांचा मासिक पगार किती आहे माहितीये का? शरद पवारांची महिन्याची टेक होम सॅलरी किती आहे हे त्यांच्या 85 व्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊयात...

आज 85 वा वाढदिवस

sharadpawarsalary

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांचा आज 85 वा वाढदिवस! 1940 मध्ये पुण्यातील बारामतीमध्ये जन्मलेले पवार हे वयाच्या 85 व्या वर्षीही राजकारणात सक्रीय आहेत.  

पवारांच्या मताला वेगळं वजन

sharadpawarsalary

50 वर्षांहून अधिक काळापासून राजकीय अनुभव पाठीशी असलेले शरद पवार हे सत्तेत असो किंवा विरोधात त्यांच्या मताला वेगळं वजन असल्याचं आणि ते अनेकदा गेम चेंजर ठरल्याचं दिसून आलं आहे.  

राज्यसभेचे खासदार म्हणून सक्रीय

sharadpawarsalary

वयाच्या 85 व्या वर्षीही शरद पवार राजकारणात सक्रीय असून ते सध्या राज्यसभेचे खासदार आहेत. महाराष्ट्रातून ते 2020 मध्ये निवडून आलेले. त्यांच्या खासदारकीची मुदत एप्रिल 2026 ची आहे.  

वेतनाची आकडेवारी थक्क करणारी

sharadpawarsalary

खासदार म्हणून शरद पवारांना महिन्याला मिळणाऱ्या वेतनाची आकडेवारी पाहून तुम्ही थक्क झाल्याशिवाय राहणार नाही. भारतीय संसदेच्या खासदारांसाठी (लोकसभा किंवा राज्यसभा) वेतन आणि भत्ते संसद सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते कायदा, 1954 (Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954) नुसार ठरवले जातात. 

खासदारांप्रमाणेच वेतन लागू

sharadpawarsalary

या कायद्यानुसार दिलं जाणारं वेतन हे सर्व खासदारांसाठी एकसारखे आहे. म्हणजे शरद पवारांनाही सर्व खासदारांप्रमाणेच वेतन लागू होते. आता हे मासिक वेतन नेमकं किती ते पाहूयात...  

शरद पवारांचं मासिक मूलभूत वेतन किती?

sharadpawarsalary

2025 मध्ये खासदारांच्या वेतन आणि भत्तांमध्ये सरासरी 24 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. आतापर्यंतच्या अद्ययावत माहितीनुसार म्हणजेच 24 टक्के वाढीनुसार इतर खासदारांसहीत शरद पवारांचं मासिक मूलभूत वेतन हे 1 लाख 24 हजार रुपये इतकं आहे. जे पूर्वी एक लाख रुपये होतं.

केवळ पगारच नाही तर...

sharadpawarsalary

केवळ पगारच नाही तर खासदारांना दर महिन्याला काही ठराविक रक्कम भत्ता म्हणून मिळते. हा त्यांच्या वेतनाचाच भाग असतो फक्त तो कशासाठी दिला जातोय याचा उल्लेख केलेला असतो. शरद पवारांसारख्या नेत्याला मिळणारे हे भत्ते कोणते आणि किती मिळतात ते पाहूयात...

दैनिक भत्ता

sharadpawarsalary

शरद पवारांसहीत राज्यसभेच्या सर्व खासादारांना सत्रादरम्यान प्रति दिवस दोन हजार रुपये भत्ता मिळतो. संसद सत्रात उपस्थितीवर आधारित भत्ता दिला जातो.   

34 वेळा प्रवास मोफत

sharadpawarsalary

तर खासदारांना प्रवास भत्त्याअंतर्गत दरवर्षी विमान अथवा ट्रेनने 34 वेळा प्रवास मोफत असतो. प्रति महिना कार्यालय भत्ता म्हणून 20 हजारांचा निधी मिळतो. स्टेशनरी, इंटरनेट इत्यादीसाठी तो वापरला जातो.  

दर महिन्याला 60 हजार रुपये

sharadpawarsalary

शरद पवारांसारख्या राज्यसभा खासदारांचं दिल्लीत जर सरकारी निवास नसेल तर खासदाराला घरभाडे भत्ता म्हणून दर महिन्याला 60 हजार रुपये मिळतात. त्याचप्रमामे मोबाईल अथवा फोन भत्ता म्हणून महिना दीड हजार रुपये मिळतात.  

वाहन भत्ता आणि इतर लाभ

sharadpawarsalary

वाहन भत्ता म्हणून 2 वाहने आणि सुरक्षा तसेच इंधन खासदारांना मोफत दिलं जातं. हा लाख शरद पवारांनाही मिळतो. पेन्शनचा लाभही खासदारांना मिळतो. सेवानिवृत्तीनंतर 25 हजार मूलभूत आणि अतिरिक्त सेवा वर्षांसाठी पैसे मिळतात. शरद पवारांना हे अतिरिक्त पैसेही लागू होतात.  

महिन्याचा पगार नेमका किती?

sharadpawarsalary

शरद पवारांसारख्या खासदाराच्या एकूण मासिक उत्पन्नाबद्दल म्हणजेच वेतन आणि भत्त्यांचा विचार केल्यास त्यांना महिन्याला सुमारे 2 लाख 10 हजार रुपये मिळतात. यात मूलभूत वेतन, दैनिक भत्ता, प्रवास भत्ता, कार्यालय खर्च भत्ता 20 हजार रुपये इत्यादींचा समावेश होतो. ही सर्व माहिती सरकारी अधिसूचना आणि विश्वसनीय स्रोतांवर आधारित आहे.  (सर्व फोटो वृत्तसंस्था आणि फेसबुकवरुन साभार)

