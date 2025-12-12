English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शरद पवारांकडे किती पैसा आहे? संपत्तीचा आकडा समोर; सर्वाधिक गुंतवणूक शेअर्समध्ये, सुनेकडून कर्ज अन्...

राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवारांचा आज 85 वा वाढदिवस असून शरद पवारांची एकूण संपत्ती किती आहे ते आपण यानिमित्ताने पाहणार आहोत. 

Swapnil Ghangale | Dec 12, 2025, 07:51 AM IST
twitter

Sharad Pawar Birthday Special: राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवारांचा आज 85 वा वाढदिवस असून शरद पवारांची एकूण संपत्ती किती आहे ते आपण यानिमित्ताने पाहणार आहोत. 

1/13

वाढदिवस विशेष: शरद पवार किती श्रीमंत? एकूण संपत्तीचा आकडा आला समोर

sharadpawarbday

शरद पवारांची संपत्ती अनेकदा चर्चेत राहिली आहे. कधी त्यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांमुळे तर कधी त्यांनी निवडणुकींसाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमुळे... मात्र शरद पवारांची संपत्ती नेमकी आहे किती? त्यांनी कोणत्या सुनेकडून कर्ज घेतलंय? त्यांच्याकडे किती सोनं आहे? सर्वाधिक गुंतवणूक शेअर्समध्ये असल्याचं म्हटलं जातं पण त्यात नेमका किती पैसा आहे? त्यांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा किती? जाणून घेऊयात त्यांच्या 85 व्या वाढदिवसानिमित्त...

twitter
2/13

शरद पवारांचा 85 वा वाढदिवस

sharadpawarbday

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) संस्थापक आणि माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांचा आज वाढदिवस! आज शरद पवार 85 वर्षांचे झाले. शरद पवारांचा जन्म 12 डिसेंबर 1940 रोजी बारामती (पुणे) येथे झाला. महाराष्ट्रातील सर्वात ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते म्हणून शरद पवारांकडे पाहिलं जातं.  

twitter
3/13

पवारांची भूमिका कायमच महत्त्वाची

sharadpawarbday

शरद पवारांच्या उल्लेख केल्याशिवाय महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा इतिहास लिहिता येणार नाही असं म्हटलं जातं. अनेक विषयांमध्ये असलेलं ज्ञान आणि अनुभव यामुळे पवारांची भूमिका राज्याच्या राजकारणात कायमच महत्त्वाची ठरली आहे. केंद्रीय कृषीमंत्रीपद, संरक्षणमंत्री पदही त्यांनी भूषवलं आहे.   

twitter
4/13

85 व्या वर्षी राजकारणात सक्रीय

sharadpawarbday

अनेकदा पवार वादातही अडकले आणि त्यांच्यावर विरोधकांनी तोंडसुखही घेतलं. पण पवार अनेक पराभव पचवून, टीका सहन करुन करुन आजही वयाच्या 85 व्या वर्षी राजकारणात सक्रीय आहेत. अनेकदा पवारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. मात्र ते कधी सिद्ध होऊ शकले नाही. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवरच त्यांची संपत्तीही अनेकदा चर्चेत राहिली.

twitter
5/13

कुठून समोर आली पवारांच्या संपत्तीची माहिती?

sharadpawarbday

खरं तर शरद पवारांच्या संपत्तीची अधिकृत माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या शपथपत्रांवरून मिळते. 2020 साली राज्यसभा निवडणुकीत सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार, शरद पवारांनी त्यांची एकूण संपत्ती जाहीर केली होती. यामध्ये त्यांनी स्थावर, जंगम मालमत्ता किती आहे याचा सविस्तर तपशील दिला होता.

twitter
6/13

जंगम मालमत्ता किती?

sharadpawarbday

जंगम मालमत्ता (मोबाइल अॅसेट्स) शरद पवारांनी त्यांच्याकडे 25 कोटी 21 लाख 33 हजार 329 रुपयांची जंगम मालमत्ता असल्याचं नमूद केलेलं. यामध्ये त्यांच्याकडे बँक खाती, दागिन्यांचा समावेश आहे. पवारांनी त्यांच्याकडे 88 लाखांचे सोन्या-चांदीचे दागिने असल्याचं सांगितलं होतं. हे दर 2020 नुसार आहेत. त्यामुळे आता या दागिन्यांची किंमत कोट्यवधींमध्ये असेल.

twitter
7/13

सर्वाधिक गुंतवणूक शेअर्समध्ये

sharadpawarbday

विशेष म्हणजे शरद पवारांच्या जंगम मालमत्तेमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक ही शेअर्समध्ये असल्याचं दिसून येते. पवारांनी शेअर्स, बॉण्ड्स आणि डिबेंचर्सच्या मध्यमातून पैसे गुंतवले आहेत. पवारांच्या नावावर तब्बल 7 कोटी 46 लाखांचे शेअर्स आहेत.  

twitter
8/13

बारामतीमध्ये बरीच संपत्ती

sharadpawarbday

स्थावर मालमत्ता (इमोबाइल अॅसेट्स) पुणे आणि बारामतीमध्ये शरद पवारांच्या नावावर जमीन आणि व्यवसायिक इमारती आहेत. पुण्यामध्ये पवारांच्या नावावर 3.12 कोटींची अख्खी एक व्यवसायिक इमारतही आहे.   

twitter
9/13

जमिनी आणि इमारतींची एकूण किंमत किती?

sharadpawarbday

बारामती आणि पुणे या ठिकाणी मिळून जितक्या जमिनी आणि इमारती शरद पवारांच्या नावावर आहेत त्याची किंमत 7 कोटी 52 लाख 33 हजार 941 रुपये इतकी होते.  

twitter
10/13

सुनेत्रा आणि पार्थ पवारांकडून घेतलं कर्ज

sharadpawarbday

विशेष म्हणजे या प्रतिज्ञापत्रात शरद पवारांनी दायित्वे म्हणजेच कर्ज म्हणून अजित पवारांची पत्नी सुनेत्रा आणि पार्थ पवारांकडून एक कोटी रुपये घेतल्याचा उल्लेख आहे. शेअर ट्रान्सफरसाठी अग्रिम रक्कम म्हणून त्यांनी ही रक्कम घेतली होती.  

twitter
11/13

शरद पवारांची एकूण संपत्ती....

sharadpawarbday

शरद पवारांची एकूण संपत्ती सुमारे 32 कोटी 73 लाख रुपये इतकी आहे. ही रक्कम त्यांची आणि पत्नी प्रतिभा पवार यांची संयुक्त संपत्ती आहे (हिंदू अविभाजित कुटुंबासह). 2025 पर्यंतची नवीनतम अधिकृत माहिती उपलब्ध नसली तरी, उपलब्ध स्रोतांनुसार हीच आकडेवारी आधारभूत आहे.  

twitter
12/13

संपत्ती 268 टक्क्यांनी वाढली

sharadpawarbday

2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी शरद पवारांच्या नावावर 8 कोटी 72 लाखांची संपत्ती होती. 2014 मध्ये राज्यसभा निवडणूक लढवताना त्यांनी आपल्याकडे 32.13 कोटींची संपत्ती असल्याचं जाहीर केलं होतं. म्हणजेच पाच वर्षात यांची संपत्ती 268 टक्क्यांनी वाढली. 2020 मध्ये पुन्हा राज्यसभेसाठी अर्ज करताना त्यांनी संपत्ती 32 कोटी 73 लाख म्हणजेच सहा वर्षात केवळ 60 लाखांनी वाढल्याचं सांगितलं होतं.  

twitter
13/13

300 कोटींच्या संपत्तीचे दावे पण पुरावे नाहीत

sharadpawarbday

काही माध्यमे आणि सोशल मीडिया (जसे क्वोरा, रेडीट) मध्ये त्यांच्या कुटुंबातील जमीन व्यवहार, लावासा प्रकल्प आणि बारामतीतील मोठ्या प्रमाणातील जागांमुळे संपत्ती 300 कोटी किंवा त्याहून अधिक असल्याचे आरोप आहेत. मात्र, हे दावे अधिकृत नाहीत आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर आधारित आहेत. या अनौपचारिक दाव्यांना पाठबळ देणारे कोणतेही पुरावे कोणीही कधी समोर आलेले नाहीत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - शरद पवारांच्या फेसबुक पेजवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

Yuvraj Singh Birthday: आलिशान घर ते महागड्या गाड्या; किती संपत्तीचा मालक आहे युवराज सिंग? जाणून घ्या Net Worth

पुढील अल्बम

Yuvraj Singh Birthday: आलिशान घर ते महागड्या गाड्या; किती संपत्तीचा मालक आहे युवराज सिंग? जाणून घ्या Net Worth

Yuvraj Singh Birthday: आलिशान घर ते महागड्या गाड्या; किती संपत्तीचा मालक आहे युवराज सिंग? जाणून घ्या Net Worth

Yuvraj Singh Birthday: आलिशान घर ते महागड्या गाड्या; किती संपत्तीचा मालक आहे युवराज सिंग? जाणून घ्या Net Worth 8
Daily Numerology 12 December : &#039;या&#039; लोकांना आज भावनेच्या भरात निर्णय घेऊ नका; तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार

Daily Numerology 12 December : 'या' लोकांना आज भावनेच्या भरात निर्णय घेऊ नका; तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार

Daily Numerology 12 December : 'या' लोकांना आज भावनेच्या भरात निर्णय घेऊ नका; तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार 9
Daily Tarot Card Horoscope : समयोगामुळे आज 5 राशीच्या लोकांच्या सर्व इच्छा होणार पूर्ण; तर &#039;या&#039; लोकांनी पैशाचा व्यवहार करताना सावधान

Daily Tarot Card Horoscope : समयोगामुळे आज 5 राशीच्या लोकांच्या सर्व इच्छा होणार पूर्ण; तर 'या' लोकांनी पैशाचा व्यवहार करताना सावधान

Daily Tarot Card Horoscope : समयोगामुळे आज 5 राशीच्या लोकांच्या सर्व इच्छा होणार पूर्ण; तर 'या' लोकांनी पैशाचा व्यवहार करताना सावधान 12
ना &#039;कांतारा&#039; ना &#039;छावा&#039; या चित्रपटाने मारली बाजी; दमदार रेंटिंगसह IMDb यादीत नंबर 1

ना 'कांतारा' ना 'छावा' या चित्रपटाने मारली बाजी; दमदार रेंटिंगसह IMDb यादीत नंबर 1

ना 'कांतारा' ना 'छावा' या चित्रपटाने मारली बाजी; दमदार रेंटिंगसह IMDb यादीत नंबर 1 9