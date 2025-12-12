शरद पवारांकडे किती पैसा आहे? संपत्तीचा आकडा समोर; सर्वाधिक गुंतवणूक शेअर्समध्ये, सुनेकडून कर्ज अन्...
राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवारांचा आज 85 वा वाढदिवस असून शरद पवारांची एकूण संपत्ती किती आहे ते आपण यानिमित्ताने पाहणार आहोत.
वाढदिवस विशेष: शरद पवार किती श्रीमंत? एकूण संपत्तीचा आकडा आला समोर
शरद पवारांची संपत्ती अनेकदा चर्चेत राहिली आहे. कधी त्यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांमुळे तर कधी त्यांनी निवडणुकींसाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमुळे... मात्र शरद पवारांची संपत्ती नेमकी आहे किती? त्यांनी कोणत्या सुनेकडून कर्ज घेतलंय? त्यांच्याकडे किती सोनं आहे? सर्वाधिक गुंतवणूक शेअर्समध्ये असल्याचं म्हटलं जातं पण त्यात नेमका किती पैसा आहे? त्यांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा किती? जाणून घेऊयात त्यांच्या 85 व्या वाढदिवसानिमित्त...
शरद पवारांचा 85 वा वाढदिवस
पवारांची भूमिका कायमच महत्त्वाची
85 व्या वर्षी राजकारणात सक्रीय
अनेकदा पवार वादातही अडकले आणि त्यांच्यावर विरोधकांनी तोंडसुखही घेतलं. पण पवार अनेक पराभव पचवून, टीका सहन करुन करुन आजही वयाच्या 85 व्या वर्षी राजकारणात सक्रीय आहेत. अनेकदा पवारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. मात्र ते कधी सिद्ध होऊ शकले नाही. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवरच त्यांची संपत्तीही अनेकदा चर्चेत राहिली.
कुठून समोर आली पवारांच्या संपत्तीची माहिती?
जंगम मालमत्ता किती?
जंगम मालमत्ता (मोबाइल अॅसेट्स) शरद पवारांनी त्यांच्याकडे 25 कोटी 21 लाख 33 हजार 329 रुपयांची जंगम मालमत्ता असल्याचं नमूद केलेलं. यामध्ये त्यांच्याकडे बँक खाती, दागिन्यांचा समावेश आहे. पवारांनी त्यांच्याकडे 88 लाखांचे सोन्या-चांदीचे दागिने असल्याचं सांगितलं होतं. हे दर 2020 नुसार आहेत. त्यामुळे आता या दागिन्यांची किंमत कोट्यवधींमध्ये असेल.
सर्वाधिक गुंतवणूक शेअर्समध्ये
बारामतीमध्ये बरीच संपत्ती
जमिनी आणि इमारतींची एकूण किंमत किती?
सुनेत्रा आणि पार्थ पवारांकडून घेतलं कर्ज
शरद पवारांची एकूण संपत्ती....
संपत्ती 268 टक्क्यांनी वाढली
2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी शरद पवारांच्या नावावर 8 कोटी 72 लाखांची संपत्ती होती. 2014 मध्ये राज्यसभा निवडणूक लढवताना त्यांनी आपल्याकडे 32.13 कोटींची संपत्ती असल्याचं जाहीर केलं होतं. म्हणजेच पाच वर्षात यांची संपत्ती 268 टक्क्यांनी वाढली. 2020 मध्ये पुन्हा राज्यसभेसाठी अर्ज करताना त्यांनी संपत्ती 32 कोटी 73 लाख म्हणजेच सहा वर्षात केवळ 60 लाखांनी वाढल्याचं सांगितलं होतं.
