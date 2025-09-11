English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Navratri 2025 : यंदा नवरात्रोत्सव 10 दिवसांचा; 'हा' रंग होणार रिपीट, असं का? जाणून घ्या

Navratri 2025 : यंदा नवरात्रोत्सव 9 दिवसांची नाही 10 दिवस असणार आहे. त्यामुळे 9 दिवसांमधील एक रंग रिपीट होणार आहे, यामागील कारण काय जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Sep 11, 2025, 04:08 PM IST
यंदा अनेक वर्षांपासून नवरात्री 9 दिवस नाही तर 10 दिवसांची आली आहे. हिंदू पंचांगानुसार शारदीय नवरात्र आश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या प्रतिपदा तिथी 22 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून 2 ऑक्टोबर रोजी विजय दशमी म्हणजेच दसऱ्यापर्यंत असणार आहे. 

 हिंदू पंचांगानुसार यंदा नवरात्रीमधील तृतीया तिथी ही दोन दिवस म्हणजे 24 आणि 25 सप्टेंबर या दोन्ही दिवशी आहे. त्यामुळे महानवमी ही 1 ऑक्टोबर 2025 ला असणार आहे. तर 2 ऑक्टोबरला विजयादशमी म्हणजे दसरा असणार आहे.  

तृतीया तिथी दोन दिवस असल्याने यादिवशी असलेला रंग 24 आणि 25 सप्टेंबरला रिपीट होणार आहे. चला मग नवरात्री 2025 मधील 9 दिवसांचे रंग जाणून घ्या. वेळेवर तुमची धावपळ होणार नाही. 

22 सप्टेंबर 2025 सोमवार (देवी शैलपुत्री, प्रतिपदा) - पांढरा

पहिल्या दिवशी शैलपुत्री देवीची पूजा केली जाते. पांढरा रंग निरागसता आणि स्वच्छतेचे प्रतीक मानला जातो. तसेच हा रंग निर्मळ, शांतता, पवित्रतेचे प्रतीक आहे.

23 सप्टेंबर 2025 मंगळवार (देवी ब्रह्मचारिणी, द्वितीया) - लाल

दुसऱ्या दिवशी ब्रह्मचारिणी देवीची पूजा केली जाते. लाल हा रंग आवड, शुभ संकेत आणि रागाचे प्रतीक आहे.

24 सप्टेंबर 2025 बुधवार (देवी चंद्रघंटा, तृतीया) - गडद निळा

नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी चंद्रघंटा देवीची पूजा केली जाते. निळा रंग हा उर्जेचे प्रतीक मानला जातो. विश्वासाचं, श्रद्धेचं प्रतिक म्हणूनही निळ्या रंगाकडे पाहिले जाते.  

25 सप्टेंबर 2025 गुरुवार (देवी चंद्रघंटा, तृतीया) - गडद निळा

तृतीया तिथी दोन दिवस आल्याने गुरुवारीही देवी चंद्रघंटा हिची पूजा करण्यात येणार आहे. 

26 सप्टेंबर 2025 शुक्रवार - (देवी कुष्मांडा, चतुर्थी) - पिवळा

चौथ्या दिवशी कृष्मांडा देवीची पूजा केली जाते. पिवळा रंग आनंद आणि उत्साहाचे प्रतीक मानला जातो.

27 सप्टेंबर 2025 शनिवार - (देवी स्कंदमाता, पंचमी) हिरवा

पाचव्या दिवशी स्कंदमातेची पूजा केली जाते. हा रंग निसर्गाचे आणि मायेचे प्रतीक मानला जातो.

28 सप्टेंबर 2025 रविवार - (देवी कात्यायनी, षष्ठी) - राखाडी

सहाव्या दिवशी कात्यायनी देवीची पूजा केली जाते. राखाडी रंग हा स्थिरतेचा आणि शिस्तबद्धतेचा रंग म्हणून ओळखला जातो.

29 सप्टेंबर 2025 सोमवार -(देवी कालरात्री, सप्तमी) केशरी

सातव्या दिवशी कालरात्री देवीची पूजा केली जाते. केशरी रंग शांतता, ज्ञानाचे प्रतीक आहे.

30 सप्टेंबर 2025 मंगळवार - (देवी महागौरी, अष्टमी) मोरपंखी

आठव्या दिवशी महागौरीची पूजा केली जाते. मोरपंखी रंग वाढ आणि सुपिकतेचं प्रतीक आहे.

1 ऑक्टोबर 2025 बुधवारी - (देवी सिद्धिदात्री, नवमी) गुलाबी

नवव्या दिवशी सिद्धीदात्री देवीची पूजा केली जाते. गुलाबी रंग हा प्रेम, जिव्हाळा आणि भावनेचे प्रतीक आहे.

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

