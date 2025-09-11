Navratri 2025 : यंदा नवरात्रोत्सव 10 दिवसांचा; 'हा' रंग होणार रिपीट, असं का? जाणून घ्या
Navratri 2025 : यंदा नवरात्रोत्सव 9 दिवसांची नाही 10 दिवस असणार आहे. त्यामुळे 9 दिवसांमधील एक रंग रिपीट होणार आहे, यामागील कारण काय जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Sep 11, 2025, 04:08 PM IST
22 सप्टेंबर 2025 सोमवार (देवी शैलपुत्री, प्रतिपदा) - पांढरा
23 सप्टेंबर 2025 मंगळवार (देवी ब्रह्मचारिणी, द्वितीया) - लाल
24 सप्टेंबर 2025 बुधवार (देवी चंद्रघंटा, तृतीया) - गडद निळा
25 सप्टेंबर 2025 गुरुवार (देवी चंद्रघंटा, तृतीया) - गडद निळा
26 सप्टेंबर 2025 शुक्रवार - (देवी कुष्मांडा, चतुर्थी) - पिवळा
27 सप्टेंबर 2025 शनिवार - (देवी स्कंदमाता, पंचमी) हिरवा
28 सप्टेंबर 2025 रविवार - (देवी कात्यायनी, षष्ठी) - राखाडी
29 सप्टेंबर 2025 सोमवार -(देवी कालरात्री, सप्तमी) केशरी
30 सप्टेंबर 2025 मंगळवार - (देवी महागौरी, अष्टमी) मोरपंखी
