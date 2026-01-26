English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  ₹51,420 चे झाले 2 कोटी 10 लाख रुपये; पण कसे? असं नेमकं केलं तरी काय? वाचा A To Z माहिती

₹51,420 चे झाले 2 कोटी 10 लाख रुपये; पण कसे? असं नेमकं केलं तरी काय? वाचा A To Z माहिती

Invesment Tips: तुम्हीसुद्धा एसआयपीमध्ये गुंतवणूक करता का? तुम्हालाही शेअर बाजार पडताना पैसे काढून घ्यावेत असं वाटतं का? असं असेल तर नक्की तुम्ही हे वाचलेच पाहिजे. थोडा संयम ठेवला आणि काही गोष्टी लक्षात घेतल्या तर तुमच्या हजारो रुपयांचे कोट्यवधी रुपये कसे होऊ शकतात जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Jan 26, 2026, 08:12 AM IST
₹51,420 चे झाले 2 कोटी 10 लाख रुपये; पण कसे?

गुंतवणूक म्हटल्यावर धोका पत्कारणं हा भाग आलाच. विशेष म्हणजे हा धोका किती क्षमतेपर्यंत पत्करावा याबद्दल अनेकांना काही कल्पना नसते. अनेकजण बाजारात थोडीशी पडझड झाली तरी पैसे काढून घेतात. पण असं करणं चुकीचं असून केवळ काही निर्णय योग्य पद्धतीने घेतले तर किती मोठा परिणाम होऊ शकतो हे एकाने उदाहरणासहीत स्पष्ट केलं आहे. अवघ्या 51420 रुपयांचे 2 कोटी 10 लाख रुपये झालं असं तुम्हाला सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल. पण ते कसं झालं समजून घ्या...

बाजारातील अस्थिरतेमुळे अनेकजण गोंधळतात आणि...

इक्विटी बाजारातील अस्थिरतेमुळे अनेकजण गोंधळतात आणि तातडीचा उपाय म्हणून किरकोळ गुंतवणूकदार त्यांच्या सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) थांबवण्याचा किंवा बंद करण्याचा निर्णय घेतात किंवा किमान तसा विचार तरी करतात.  

उदाहरणासहीत माहिती

मात्र, 'रेडिट'वरील एका पोस्टमुळे गुंतवणुकीमध्ये संयम ठेवल्यास तो किती उत्तम परतावा देऊ शकतो याबद्दल उदाहरणासहीत माहिती दिली आहे. एका युझरने 15 वर्षांच्या शिस्तबद्ध गुंतवणुकीमुळे केवळ 51,420 रुपयांचे 2 कोटी 10 लाख रुपये कसे झाले हे सांगितलं आहे. म्हणजेच या व्यक्तीला दरवर्षाला जवळपास 17 टक्क्यांहून अधिक (17.10 टक्के) परतावा मिळाला आहे.  

बाजारातील चढ-उतारांमध्येही...

नशीब साथ देईल म्हणून निवडलेला शेअर किंवा योग्य वेळी केलेली शेअर्सची विक्री यापैकी काहीही या युझरने केलेलं नाही. उलट बाजारातील चढ-उतारांमध्येही आपली गुंतवणूक कायम ठेवण्यावर भर देण्याचं धोरण या व्यक्तीने स्वीकारलं.  

बाजार खाली असतो तेव्हा...

“बाजार वर-खाली होत राहतो. जेव्हा ते खाली असते, तेव्हा तुम्ही त्याच किमतीत अधिक युनिट्स जमा करता. जेव्हा बाजार वर जातो, तेव्हा तुमच्या संयमाचे फळ मिळते,” असे या युझरने लिहिले आहे. रुपयाच्या कॉस्ट ॲव्हरेजिंगवर विश्वास ठेवला पाहिजे असा या युझरचा सल्ला आहे.

नफ्याची सविस्तर आकडेमोड

या युझरला झालेल्या नफ्याची सविस्तर आकडेमोड सांगायची झाली तर, 15 वर्षांसाठी 17.10% वार्षिक परताव्याने दरमहा 10,000 रुपयांची एसआयपी गुंतवणूक केल्यास, एकूण गुंतवणूक केवळ 18 लाख रुपये असूनही, ती रक्कम अंदाजे 74 लाख रुपयांपर्यंत वाढेल.

परिणामकारक परतावा सहज शक्य

साहजिकच, हाच हिशोब ठेवला तरी जास्त मासिक गुंतवणुकीमुळे मोठे परिणाम साध्य करता येतात. याच कालावधीत 30 हजार रुपयांच्या एसआयपीमधून 2 कोटी 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त निधी सहज जमा करता होऊ शकतो.  

यशामागील अनेक तत्त्वांपैकी मोजकी खालीलप्रमाणे:

मुख्य परताव्याव्यतिरिक्त, रेडिट पोस्टमध्ये या युझरच्या यशामागील अनेक तत्त्वं नमूद करण्यात आली आहेत. यामध्ये कमिशन वाचवण्यासाठी रेग्युलरऐवजी डायरेक्ट म्युच्युअल फंड योजनांना प्राधान्य देणे, स्टार रेटिंगवर जास्त अवलंबून राहणे टाळणे, कमी खर्च गुणोत्तर (एक्सपेन्सेस रेशो) असलेले फंड निवडणे आणि केवळ अतिरिक्त पैशांची गुंतवणूक करण्याचा समावेश आहे. नियमित पोर्टफोलिओ पुनरावलोकन आणि म्युच्युअल फंडांची मूलभूत समज असणे हे देखील महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

बाजारात घसरण होत असताना...

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बाजारात घसरण होत असताना शांत राहण्यावर या युझरने भर दिला आहे. हीच गोष्ट अनेकांना जमत नाही आणि ते तातडीने एसआयपी बंद करुन मोठं नुकसान करुन घेतात.  

अभ्यास चांगला केला असेल, तर...

“जेव्हा पोर्टफोलिओ खाली जातो, तेव्हा जास्त चिंता करू नका. जर तुम्ही तुमचा अभ्यास चांगला केला असेल, तर तो पुन्हा जोरदारपणे सावरतो,” असे या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. तसेच हे वैयक्तिक विचार आहेत, सार्वत्रिक नियम नाहीत, असेही त्याने पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.

तळटीप

टीप - सदर माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून, गुंतवणुकीसंदर्भातील निर्णयांसाठी तज्ञांचं मार्गदर्शन घ्या. ही जोखमीची बाब ठरु शकते. ही माहिती वाचून केलेल्या गुंतवणुकीसाठी किंवा व्यवहारांसाठी कोणत्याही प्रकारे 'झी 24 तास' जबाबदार नसेल याची नोंद घ्यावी.  (सर्व फोटो - प्रातिनिधिक)

