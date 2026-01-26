₹51,420 चे झाले 2 कोटी 10 लाख रुपये; पण कसे? असं नेमकं केलं तरी काय? वाचा A To Z माहिती
Invesment Tips: तुम्हीसुद्धा एसआयपीमध्ये गुंतवणूक करता का? तुम्हालाही शेअर बाजार पडताना पैसे काढून घ्यावेत असं वाटतं का? असं असेल तर नक्की तुम्ही हे वाचलेच पाहिजे. थोडा संयम ठेवला आणि काही गोष्टी लक्षात घेतल्या तर तुमच्या हजारो रुपयांचे कोट्यवधी रुपये कसे होऊ शकतात जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Jan 26, 2026, 08:12 AM IST
₹51,420 चे झाले 2 कोटी 10 लाख रुपये; पण कसे?
गुंतवणूक म्हटल्यावर धोका पत्कारणं हा भाग आलाच. विशेष म्हणजे हा धोका किती क्षमतेपर्यंत पत्करावा याबद्दल अनेकांना काही कल्पना नसते. अनेकजण बाजारात थोडीशी पडझड झाली तरी पैसे काढून घेतात. पण असं करणं चुकीचं असून केवळ काही निर्णय योग्य पद्धतीने घेतले तर किती मोठा परिणाम होऊ शकतो हे एकाने उदाहरणासहीत स्पष्ट केलं आहे. अवघ्या 51420 रुपयांचे 2 कोटी 10 लाख रुपये झालं असं तुम्हाला सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल. पण ते कसं झालं समजून घ्या...
बाजारातील अस्थिरतेमुळे अनेकजण गोंधळतात आणि...
उदाहरणासहीत माहिती
मात्र, 'रेडिट'वरील एका पोस्टमुळे गुंतवणुकीमध्ये संयम ठेवल्यास तो किती उत्तम परतावा देऊ शकतो याबद्दल उदाहरणासहीत माहिती दिली आहे. एका युझरने 15 वर्षांच्या शिस्तबद्ध गुंतवणुकीमुळे केवळ 51,420 रुपयांचे 2 कोटी 10 लाख रुपये कसे झाले हे सांगितलं आहे. म्हणजेच या व्यक्तीला दरवर्षाला जवळपास 17 टक्क्यांहून अधिक (17.10 टक्के) परतावा मिळाला आहे.
बाजारातील चढ-उतारांमध्येही...
बाजार खाली असतो तेव्हा...
नफ्याची सविस्तर आकडेमोड
परिणामकारक परतावा सहज शक्य
यशामागील अनेक तत्त्वांपैकी मोजकी खालीलप्रमाणे:
मुख्य परताव्याव्यतिरिक्त, रेडिट पोस्टमध्ये या युझरच्या यशामागील अनेक तत्त्वं नमूद करण्यात आली आहेत. यामध्ये कमिशन वाचवण्यासाठी रेग्युलरऐवजी डायरेक्ट म्युच्युअल फंड योजनांना प्राधान्य देणे, स्टार रेटिंगवर जास्त अवलंबून राहणे टाळणे, कमी खर्च गुणोत्तर (एक्सपेन्सेस रेशो) असलेले फंड निवडणे आणि केवळ अतिरिक्त पैशांची गुंतवणूक करण्याचा समावेश आहे. नियमित पोर्टफोलिओ पुनरावलोकन आणि म्युच्युअल फंडांची मूलभूत समज असणे हे देखील महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
बाजारात घसरण होत असताना...
