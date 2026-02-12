English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • ₹10.91 लाख कोटींची बँक... TCS लाही मागे टाकणारी ही भारतीय बँक कोणती? वर्षभरात...

₹10.91 लाख कोटींची बँक... TCS लाही मागे टाकणारी 'ही' भारतीय बँक कोणती? वर्षभरात...

Q3FY26 Profits Of Big Indian Companies: भारतातील एका मोठ्या बँकेने व्हॅल्युएशनच्या बाबतीत देशातील सर्वोत्तम आयटी कंपनीलाही मागे टाकलं आहे. नेमकी ही बँक कोणती आणि तिचं एकूण मूल्य किती आहे जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Feb 12, 2026, 12:29 PM IST
1/8

₹10.91 लाख कोटींची बँक... TCS लाही मागे टाकणारी ही भारतीय बँक कोणती?

sbishare

भारतामधील सर्वात मोठी आणि लोकप्रिय आयटी कंपनी असलेल्या टीसीएसला एका बँकेने मागे टाकलं आहे. ही बँक कोणती आणि नेमकं काय घडलंय जाणून घेऊयात...

2/8

देशातील सर्वात मोठ्या बँकेची दमदार कामगिरी

sbishare

शेअर बाजाराकडून यासंदर्भातील आकडेवारी जारी करण्यात आली आहे. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या भारतीय स्टेट बँकेने टीसीएसला मागे टाकलं आहे.  

3/8

ऐतिहासिक कामगिरी

sbishare

उपलब्ध बाजार भांडवलात चौथ्या स्थानावर झेप घेणारी ऐतिहासिक कामगिरी स्टेट बँकेने बुधवारी केली. टीसीएसला तिने पाचव्या स्थानावर लोटले आहे.  

4/8

स्टेट बँकेचे बाजार भांडवल किती?

sbishare

बुधवारच्या सत्रात स्टेट बँकेच्या समभागाने 3.39 टक्क्यांची उसळी घेतली. दिवसअखेरीस समभाग 1,182.90 रुपयांवर बंद झाला. सध्याच्या बाजार भावानुसार स्टेट बँकेचे बाजार भांडवल 10.91 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे टीसीएसच्या 10.53 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.  

5/8

पहिल्या क्रमांकावर कोण?

sbishare

बाजार भांडवलाच्या बाबतीत रिलायन्स इंडस्ट्रीज पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. तिचे बाजार भांडवल 19.88 लाख कोटी रुपये आहे. त्यापाठोपाठ एचडीएफसी बँक आणि भारती एअरटेलचा क्रमांक लागतो.  

6/8

बँकेच्या समभागात सलगपणे वाढ

sbishare

स्टेट बँकेच्या सोमवारी जाहीर झालेल्या तिसऱ्या तिमाहीतील उत्कृष्ट निकालांनंतर बँकेच्या समभागात सलगपणे वाढ सुरू आहे.   

7/8

निव्वळ नफा किती?

sbishare

स्टेट बँकेच्या समभागाने बुधवारच्या सत्रात 1,187.50 ही 52 आठवड्यांच्या उच्चांकी पातळी गाठली. स्टेट बँकेने ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत 21,028.15 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला.  

8/8

सर्वाधिक तिमाही नफा

sbishare

हा स्टेट बँकेने नोंदवलेला आतापर्यंतचा सर्वाधिक तिमाही नफा आहे. दुसरीकडे जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील समभागांतील पडझडीच्या परिणामी टीसीएसचा समभाग 2.5 टक्क्यांनी घसरून 2,909 रुपयांवर बंद झाला.  (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य - रॉयटर्स आणि पीटीआयकडून साभार)

