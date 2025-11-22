'...तर माझा मृत्यू होईल,' अक्षय कुमारचं नाव घेत शेफाली शाहने सांगितला 'तो' भयानक अनुभव
दिल्ली क्राइम सीझन 3 मुळे अभिनेत्री शेफाली शाह पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये शेफाली शाह एक उत्तम अभिनेत्री म्हणून उदयास आली आहे. मात्र यासाठी तिला फार संघर्ष करावा लागला आहे.
Shivraj Yadav | Nov 22, 2025, 03:42 PM IST
1/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
"दिल्ली क्राइम" सीरिजमध्ये काम केल्यानंतर माझी काम करण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलली, असं तिने सांगितलं आहे. "दिल्ली क्राइम चित्रपटात काम केल्यानंतर माझ्या कामाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला. हा माझ्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पाच नव्हता तर माझ्या कामाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलला", असं तिने सांगितंल आहे.
8/10
9/10