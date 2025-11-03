English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Shafali Verma: संघातून वगळल्याची बातमी लपवून ठेवली, वडिलांना हार्टअटॅक....शेफाली वर्माची स्टोरी तुम्हाला करेल भावुक!

Shefali Verma’s Emotional Journey: टीम इंडिया ची युवा ओपनर शेफाली वर्मा नाव ऐकताच भारतीय क्रिकेट चाहत्यांच्या डोळ्यासमोर येते ती एक निर्भीड, आक्रमक आणि आत्मविश्वासू फलंदाज. पण तिच्या वर्ल्ड कप 2025 च्या विजयामागे आहे एक अश्रू, वेदना आणि अथक परिश्रमांनी भरलेली कहाणी आहे.   

Tejashree Gaikwad | Nov 03, 2025, 05:30 PM IST
twitter
1/8

टीममधून बाहेर... आणि पुन्हा शिखरावर!

Shefali Verma’s Emotional Journey

ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 च्या सेमीफायनलपूर्वी टीम इंडिया मध्ये अचानक एक बदल झाला. ओपनर प्रतीका रावलला शेवटच्या लीग सामन्यात दुखापत झाल्याने ती बाहेर झाली आणि तिच्या जागी शेफाली वर्माची निवड झाली. या क्षणाने शेफालीच्या आयुष्याचा मार्गच बदलला. ती मैदानात उतरली आणि सेमीफायनलपासूनच तिच्या बॅटमधून रनची आतषबाजी सुरू झाली.

twitter
2/8

Shefali Verma’s Emotional Journey

फायनलमध्ये साउथ आफ्रिकेविरुद्ध शेफालीने जबरदस्त 87 धावांची खेळी केली, ज्यात 7 चौकार आणि 2 षटकार होते. यासोबतच तिने गोलंदाजीतही कमाल दाखवली.  7 षटकांत 36 धावा देऊन 2 विकेट घेतल्या. भारताने पहिल्यांदाच महिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकला आणि शेफाली वर्मा सामन्याची “प्लेयर ऑफ द मॅच” ठरली.

twitter
3/8

वडिलांना आला हार्ट अटॅक

Shefali Verma’s Emotional Journey

या आनंदाच्या मागे एक वेदनादायी गोष्ट दडलेली होती. नोव्हेंबर 2024 मध्ये शेफालीला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठीच्या भारतीय संघातून वगळण्यात आले होते. पण या बातमीच्या दोन दिवस आधीच तिच्या वडिलांना  संजीव वर्मा यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्या क्षणी शेफालीवर दु:खांचा डोंगर कोसळला होता, पण ती खंबीर राहिली.

twitter
4/8

Shefali Verma’s Emotional Journey

ती म्हणाली होती, “मी ही बातमी बाबांना सांगू शकले नाही. ते हॉस्पिटलमध्ये होते, त्यांची तब्येत नाजूक होती. मला वाटलं ही गोष्ट सांगितली तर त्यांचा आत्मविश्वास कमी होईल. त्यामुळे मी ते बरे होईपर्यंत सगळं मनातच ठेवलं. आठवड्यानंतर सांगितल्यावर त्यांनी काही क्षण शांत राहून म्हटलं, आता पुन्हा कामाला लाग. पुन्हा तुझं नाव टीममध्ये आणायचं.”

twitter
5/8

भावाची साथ

Shefali Verma’s Emotional Journey

शेफालीच्या संघर्षात तिचा भाऊ साहिल वर्मा सुद्धा तितकाच महत्वाचा ठरला. जेव्हा वडिलांची तब्येत बरी नव्हती आणि शेफाली टीममधून बाहेर होती, तेव्हा साहिलने तिच्या नेट प्रॅक्टिसची जबाबदारी घेतली. तो स्वतः बॉलिंग करत असे, व्हिडिओ शूट करून तिच्या तंत्रावर चर्चा करत असे.

twitter
6/8

Shefali Verma’s Emotional Journey

साहिल म्हणाला होता, “ताई जेव्हा टीममधून बाहेर झाली, तेव्हा ती तुटली होती. पण आम्ही ठरवलं की तिला पुन्हा आत्मविश्वास द्यायचा. बाबा आजारी होते, पण त्यांनीही खिडकीतून सराव पाहत तिचं कौतुक केलं. आम्ही घराच्या मागच्या अंगणात छोटं मैदान तयार केलं आणि रोज सकाळी 5 वाजता सराव सुरू करत होतो.”  

twitter
7/8

संघर्षाचं फळ – जग जिंकलेली शेफाली

Shefali Verma’s Emotional Journey

वडिलांचा आशीर्वाद, भावाची साथ आणि स्वतःची मेहनत  या सगळ्यांचा संगम म्हणजे शेफाली वर्मा. वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यानंतर तिच्या डोळ्यांत अश्रू होते, पण ते आनंदाचे होते. तिने जे गमावलं होतं, त्यावर आज ती उभी राहिली होती अधिक शक्तिशालीपणे. शेफाली म्हणाली, “कधी कधी जीवनात अपयश आपल्याला सर्वात जास्त शिकवतं. जेव्हा तुम्ही खाली पडता, तेव्हाच तुम्ही उभं राहण्याची ताकद मिळवता.”

twitter
8/8

आज शेफाली वर्मा म्हणजे प्रेरणास्थान

Shefali Verma’s Emotional Journey

आज शेफाली फक्त एक क्रिकेटर नाही, तर ती तरुण पिढीसाठी प्रेरणेचं प्रतीक आहे. तिची कहाणी शिकवते की परिस्थिती कितीही कठीण असली, तरी विश्वास आणि मेहनत असेल तर यश नक्की मिळतं. “टीममधून बाहेर पडल्यावरही माझं स्वप्न संपलं नव्हतं, ते फक्त थोडं थांबलं होतं,” असं शेफालीचं वाक्य तिच्या आयुष्याचं खऱ्या अर्थानं सार आहे. हातात बॅट, डोळ्यांत स्वप्नं आणि मनात वडिलांचं आशीर्वाद  शेफाली वर्मा आता केवळ भारताची स्टार नाही, तर प्रत्येक त्या मुलीचं उत्तर आहे जिच्या स्वप्नांवर कुणीतरी शंका घेतली होती.

twitter
पुढील
अल्बम

आईवडील मजूर, भाऊ चालवतो रिक्षा! लेक बनली वर्ल्डकप विजेती, तिरंगा फडकवून रचला इतिहास; कोण आहे ती?

पुढील अल्बम

आईवडील मजूर, भाऊ चालवतो रिक्षा! लेक बनली वर्ल्डकप विजेती, तिरंगा फडकवून रचला इतिहास; कोण आहे ती?

आईवडील मजूर, भाऊ चालवतो रिक्षा! लेक बनली वर्ल्डकप विजेती, तिरंगा फडकवून रचला इतिहास; कोण आहे ती?

आईवडील मजूर, भाऊ चालवतो रिक्षा! लेक बनली वर्ल्डकप विजेती, तिरंगा फडकवून रचला इतिहास; कोण आहे ती? 9
Shahrukh khan Birthday celebration:शाहरुखच्या बर्थ डे पार्टचा जल्लोष, &#039;या&#039; कालाकरांनी लावली हजेरी

Shahrukh khan Birthday celebration:शाहरुखच्या बर्थ डे पार्टचा जल्लोष, 'या' कालाकरांनी लावली हजेरी

Shahrukh khan Birthday celebration:शाहरुखच्या बर्थ डे पार्टचा जल्लोष, 'या' कालाकरांनी लावली हजेरी 8
2 दिग्गज बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट! SBI नंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची बँक निर्माण करण्याची तयारी

2 दिग्गज बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट! SBI नंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची बँक निर्माण करण्याची तयारी

2 दिग्गज बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट! SBI नंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची बँक निर्माण करण्याची तयारी 10
Weekly Horoscope : पुढील 8 दिवस &#039;या&#039; 4 राशींसाठी &#039;अशुभ&#039;; मेष ते मीन राशीसाठी कसा असेल हा आठवडा?

Weekly Horoscope : पुढील 8 दिवस 'या' 4 राशींसाठी 'अशुभ'; मेष ते मीन राशीसाठी कसा असेल हा आठवडा?

Weekly Horoscope : पुढील 8 दिवस 'या' 4 राशींसाठी 'अशुभ'; मेष ते मीन राशीसाठी कसा असेल हा आठवडा? 12