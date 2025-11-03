Shafali Verma: संघातून वगळल्याची बातमी लपवून ठेवली, वडिलांना हार्टअटॅक....शेफाली वर्माची स्टोरी तुम्हाला करेल भावुक!
Shefali Verma’s Emotional Journey: टीम इंडिया ची युवा ओपनर शेफाली वर्मा नाव ऐकताच भारतीय क्रिकेट चाहत्यांच्या डोळ्यासमोर येते ती एक निर्भीड, आक्रमक आणि आत्मविश्वासू फलंदाज. पण तिच्या वर्ल्ड कप 2025 च्या विजयामागे आहे एक अश्रू, वेदना आणि अथक परिश्रमांनी भरलेली कहाणी आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 03, 2025, 05:30 PM IST
टीममधून बाहेर... आणि पुन्हा शिखरावर!
ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 च्या सेमीफायनलपूर्वी टीम इंडिया मध्ये अचानक एक बदल झाला. ओपनर प्रतीका रावलला शेवटच्या लीग सामन्यात दुखापत झाल्याने ती बाहेर झाली आणि तिच्या जागी शेफाली वर्माची निवड झाली. या क्षणाने शेफालीच्या आयुष्याचा मार्गच बदलला. ती मैदानात उतरली आणि सेमीफायनलपासूनच तिच्या बॅटमधून रनची आतषबाजी सुरू झाली.
वडिलांना आला हार्ट अटॅक
या आनंदाच्या मागे एक वेदनादायी गोष्ट दडलेली होती. नोव्हेंबर 2024 मध्ये शेफालीला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठीच्या भारतीय संघातून वगळण्यात आले होते. पण या बातमीच्या दोन दिवस आधीच तिच्या वडिलांना संजीव वर्मा यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्या क्षणी शेफालीवर दु:खांचा डोंगर कोसळला होता, पण ती खंबीर राहिली.
ती म्हणाली होती, “मी ही बातमी बाबांना सांगू शकले नाही. ते हॉस्पिटलमध्ये होते, त्यांची तब्येत नाजूक होती. मला वाटलं ही गोष्ट सांगितली तर त्यांचा आत्मविश्वास कमी होईल. त्यामुळे मी ते बरे होईपर्यंत सगळं मनातच ठेवलं. आठवड्यानंतर सांगितल्यावर त्यांनी काही क्षण शांत राहून म्हटलं, आता पुन्हा कामाला लाग. पुन्हा तुझं नाव टीममध्ये आणायचं.”
भावाची साथ
संघर्षाचं फळ – जग जिंकलेली शेफाली
वडिलांचा आशीर्वाद, भावाची साथ आणि स्वतःची मेहनत या सगळ्यांचा संगम म्हणजे शेफाली वर्मा. वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यानंतर तिच्या डोळ्यांत अश्रू होते, पण ते आनंदाचे होते. तिने जे गमावलं होतं, त्यावर आज ती उभी राहिली होती अधिक शक्तिशालीपणे. शेफाली म्हणाली, “कधी कधी जीवनात अपयश आपल्याला सर्वात जास्त शिकवतं. जेव्हा तुम्ही खाली पडता, तेव्हाच तुम्ही उभं राहण्याची ताकद मिळवता.”
