शिखर धवन दुसऱ्यांदा लग्नाच्या बेडीत अकडला; सोफी शाइन काय करते? तिची संपत्ती किती? त्यांची भेट कशी झाली?
माजी भारतीय क्रिकेटपटू शिखर धवन दुसऱ्यां लग्नाच्या बेडीत अडकला आहे.
Shikhar Dhawan Ties The Knot With Sophie Shine : माजी भारतीय क्रिकेटपटू शिखर धवन वयाच्या 40 व्या वर्षी दुसऱ्यांदा लग्नाच्या बेडीत अकडकला आहे. शिखर धवनने गर्लफ्रेंड सोफी शाइनशी लग्न केले. शिखर आणि सोफी गेल्या दोन वर्षांपासून डेटिंग करत होते. शिखर धवनच्या लग्नाला त्याचे क्रिकेटपटू मित्र आणि जवळचे कुटुंबीय उपस्थित होते. शिखर धवनची दुसरी पत्नी सोफी शाइन कोण आहे, तिचे शिक्षण किती आहे आणि तिची एकूण संपत्ती किती आहे ते जाणून घेऊया.