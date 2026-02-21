English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • शिखर धवन दुसऱ्यांदा लग्नाच्या बेडीत अकडला; सोफी शाइन काय करते? तिची संपत्ती किती? त्यांची भेट कशी झाली?

शिखर धवन दुसऱ्यांदा लग्नाच्या बेडीत अकडला; सोफी शाइन काय करते? तिची संपत्ती किती? त्यांची भेट कशी झाली?

माजी भारतीय क्रिकेटपटू शिखर धवन दुसऱ्यां लग्नाच्या बेडीत अडकला आहे. 

Vanita Kamble | Feb 21, 2026, 11:49 PM IST
Shikhar Dhawan Ties The Knot With Sophie Shine : माजी भारतीय क्रिकेटपटू शिखर धवन वयाच्या 40 व्या वर्षी दुसऱ्यांदा लग्नाच्या बेडीत अकडकला आहे. शिखर धवनने गर्लफ्रेंड सोफी शाइनशी लग्न केले. शिखर आणि सोफी गेल्या दोन वर्षांपासून डेटिंग करत होते. शिखर धवनच्या लग्नाला त्याचे क्रिकेटपटू मित्र आणि जवळचे कुटुंबीय उपस्थित होते. शिखर धवनची दुसरी पत्नी सोफी शाइन कोण आहे, तिचे शिक्षण किती आहे आणि तिची एकूण संपत्ती किती आहे ते जाणून घेऊया.

 

भारतीय संघाचा माजी स्टार फलंदाज शिखर धवनने दुसरे लग्न केले आहे. तो एका वर्षापेक्षा जास्त काळ सोफी शाइनसोबत रिलेशनशिपमध्ये होता. आता दोघांनीही लग्न केले आहे.

धवन आणि सोफीचे लग्न 21 फेब्रुवारी रोजी एका खाजगी समारंभात झाले. टीम इंडियामधून बाहेर असलेला लेग स्पिनर युजवेंद्र चहलने लग्नाचा फोटो शेअर केला.

गेल्या वर्षीच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी दरम्यान दुबईमध्ये शिखर धवन आणि सोफी एकत्र सामना पाहताना दिसले होते. मे महिन्यात त्यांनी त्यांच्या नात्याची जाहीर कबुली दिली होती. 

सोफीचे शिक्षण आयर्लंडमध्ये झाले. शालेय शिक्षणानंतर तिने लिमरिक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि कॅसलरॉय कॉलेजमधून उच्च शिक्षणात पदवी मिळवली. 

मिळवली. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सोफीने कॉर्पोरेट जगात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले. सोफीने कॉर्पोरेट जगात तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात आयर्लंडमधील उत्पादन सल्लागार म्हणून केली. तिने अबू धाबी येथील नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशनमध्ये द्वितीय उपाध्यक्ष म्हणूनही काम केल्याचे म्हटले जाते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सोफी सध्या दा वन स्पोर्ट्सची सीओओ आहे. तिची एकूण संपत्ती शिखर धवनपेक्षा खूपच कमी आहे. अंदाचे 2 कोटीच्या आसपास आहे. 

शिखर धवनने पहिले लग्न 2012 मध्ये आयेशा मुखर्जीसह झाले होते.  जी त्याच्यापेक्षा 10 वर्षांनी मोठी होती. आयेशा घटस्फोटित होती आणि तिला दोन मुली होत्या. त्यांचा मुलगा जोरावरचा जन्म 2014 मध्ये झाला. 2023 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. 

फोटो सौजन्य सोशल मिडिया. 

