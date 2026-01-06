English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Shikhar-Sophie: पुन्हा एकदा बोहल्यावर चढणार शिखर धवन! सोफी होणार नवरी; लग्नाची तारीख, ठिकाण जाणून घ्या

Shikhar Dhawan & Sophie Shine Wedding:  शिखर धवन पहिल्या पत्नीपासून विभक्त झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा लग्नबेडीत अडकणार आहे. तो त्याची बऱ्याच काळापासून मैत्रीण असलेली सोफी शाइनसोबत विवाहबंधनात अडकणार असल्याची चर्चा आहे.   

Tejashree Gaikwad | Jan 06, 2026, 11:23 AM IST
1/11

Shikhar Dhawan & Sophie Shine Wedding

माजी भारतीय सलामीवीर शिखर धवनच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत मोठी अपडेट समोर आली असून, तो फेब्रुवारी 2026 मध्ये आपल्या अनेक काळापासून मैत्रीण असलेली सोफी शाइनसोबत विवाहबंधनात अडकणार असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. 2023 मध्ये झालेल्या घटस्फोटानंतर धवनच्या आयुष्यात सुरू होणारा हा नवा टप्पा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा मानला जात आहे.  

2/11

कुठे होणार लग्न?

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिखर धवन आणि सोफी शाइन यांचा विवाह फेब्रुवारी 2026 च्या तिसऱ्या आठवड्यात दिल्ली-NCR परिसरात पार पडण्याची शक्यता आहे. हा विवाह अचानक घेतलेला निर्णय नसून, तो नियोजनपूर्वक आणि खासगी स्वरूपात आयोजित केला जाणार असल्याचे संकेत आहेत.

3/11

तयारी सुरू....

सूत्रांच्या माहितीनुसार लग्नाच्या तयारीला सुरुवात झाली असली, तरी कार्यक्रमाबाबतची माहिती मुद्दाम मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. क्रिकेट आणि बॉलिवूड क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहण्याची शक्यता असली, तरी धवन या सोहळ्याला भव्यतेपेक्षा साधेपणाची किनार देऊ इच्छित असल्याचे समजते.

4/11

सोफी शाइन

इतर सेलिब्रिटी जोड्यांपेक्षा वेगळी ओळख असलेली सोफी शाइन ही आयर्लंडमधील कॉर्पोरेट प्रोफेशनल असून मार्केटिंग आणि मॅनेजमेंट क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तिमत्त्व आहे. यामुळे शिखर धवनच्या विवाहकथेतील समतोल आणि स्थैर्य अधिक ठळकपणे समोर येते.

5/11

केवळ नातं नाही, तर सामाजिक भागीदारी

सोफी शाइन ही शिखर धवन फाउंडेशनची प्रमुख असून, दोघांचे नाते केवळ वैयक्तिक मर्यादेत न राहता सामाजिक कार्यातही एकत्र दिसून येते. ही भागीदारी त्यांच्या येणाऱ्या विवाहाला अधिक अर्थपूर्ण बनवते.

6/11

चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 दरम्यान नात्याची पहिली झलक

चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 दरम्यान सोफी शाइन सार्वजनिकरित्या धवनसोबत दिसल्यानंतर त्यांच्या नात्याबाबत चर्चा सुरू झाली. कोणतीही अधिकृत घोषणा न करता, त्या उपस्थितीने त्यांच्या नात्याची शांतपणे पुष्टी झाली.

7/11

दुबईत मैत्री, हळूहळू नात्यात रूपांतर

मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघांची ओळख दुबईमध्ये मैत्रीच्या माध्यमातून झाली होती. कालांतराने हे नाते अधिक घट्ट होत गेले, आणि म्हणूनच लग्नापर्यंतचा त्यांचा प्रवास शांत, स्थिर आणि कमी चर्चेत राहिला.

8/11

2023 च्या घटस्फोटानंतर नवा अध्याय

2023 मध्ये आयेशा मुखर्जीपासून विभक्त झाल्यानंतर धवनसाठी हा विवाह भावनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. वैयक्तिक आयुष्यात पुन्हा स्थैर्य मिळवण्याचा हा प्रयत्न सार्वजनिक पातळीवरही चर्चेचा विषय ठरत आहे.

9/11

IPL 2024 मधील उपस्थितीने वाढवली लग्नाची चर्चा

IPL 2024 दरम्यान पंजाब किंग्सच्या सामन्यांमध्ये सोफी शाइनची उपस्थिती सातत्याने दिसून आली. यामुळे दोघांचे नाते दीर्घकालीन असल्याचे संकेत मिळाले आणि विवाहाची चर्चा अपरिहार्य वाटू लागली.

10/11

खासगीपणा

जरी अनेक स्टार पाहुणे उपस्थित राहण्याची शक्यता असली, तरी हा विवाह मोठ्या दिखाव्यापासून दूर ठेवण्याचा धवनचा मानस आहे. हा दृष्टिकोन सेलिब्रिटी क्रिकेटपटूंच्या विवाह कव्हरेजला वेगळी दिशा देऊ शकतो.

11/11

क्रिकेटपलीकडील ओळख घडवणारा क्षण

हा विवाह शिखर धवनच्या आयुष्यातील केवळ वैयक्तिक बदल नाही, तर क्रिकेटपटूपासून एक नवे, छान आयुष्य उभारणाऱ्या व्यक्तीपर्यंतचा त्याचा प्रवास दर्शवतो.  (All Photos: Instagram) 

