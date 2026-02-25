Konkan Railway : होळीसाठी धावणार विशेष ट्रेन! MEMU Train बाबत A to Z माहिती
Special Train for Shimga Konkan : होळीपाठोपाठ कोकणात शिमगा हा उत्सव अतिशय उत्साहाने आणि मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. अशावेळी कोकणात जाण्यासाठी दिव्याहून चिपळूणला जाण्यासाठी स्पेशल ट्रेन सोडली जाणार आहे. मेमू ट्रेनचे वेळापत्रक जाणून घ्या.
Dakshata Thasale | Feb 25, 2026, 02:59 PM IST
शिमगा हा सण कोकणातील अतिशय महत्त्वाचा सण आहे. या सणाकरीता प्रत्येक कोकणकर गावी हमखास जात असतो. त्यामुळे कोकण मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी किंवा रेल्वेवर प्रचंड ताण येतो. त्या सर्व दिव्यातून आता चिपळूणला जाता येणार आहे. त्यामुळे ही मेमू विशेष गाडी 1 मार्च 2026 ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत दररोज दोन्ही दिशांनी धावणार आहे. (फोटो - सोशल मीडिया)
असे असतील याचे थांबे
मध्य रेल्वेने होळी आणि शिमग्यानिमित्त एकूण 186 फेऱ्यांची घोषणा केली आहे. या गाड्या प्रामुख्याने मुंबई (CSMT/LTT) ते सावंतवाडी रोड, रत्नागिरी आणि मडगाव या मार्गांवर चालवल्या जातील. चिपळूण ते दिवा दरम्यान अनारक्षित (Unreserved) मेमू (MEMU) विशेष गाड्या 1 मार्च ते 8 मार्च 2026 दरम्यान दररोज चालवल्या जातील. (फोटो - सोशल मीडिया)
