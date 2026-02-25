English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Konkan Railway : होळीसाठी धावणार विशेष ट्रेन! MEMU Train बाबत A to Z माहिती

Konkan Railway : होळीसाठी धावणार विशेष ट्रेन! MEMU Train बाबत A to Z माहिती

Special Train for Shimga Konkan : होळीपाठोपाठ कोकणात शिमगा हा उत्सव अतिशय उत्साहाने आणि मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. अशावेळी कोकणात जाण्यासाठी दिव्याहून चिपळूणला जाण्यासाठी स्पेशल ट्रेन सोडली जाणार आहे. मेमू ट्रेनचे वेळापत्रक जाणून घ्या. 

Dakshata Thasale | Feb 25, 2026, 02:59 PM IST
होळी स्पेशल मेमू ट्रेन

Shimga Special Konkan railway Announcement 8 days MEMU Train Diva Chiplun running for chakarmani

शिमगा हा सण कोकणात गणेशोत्सवाप्रमाणेच उत्साहात साजरा केला जातो. यासाठी चाकरमानी मोठ्या प्रमाणात कोकणात जातो. शिमग्यात ग्रामदेवता प्रत्येकाच्या घरी येते. या दिवसांमध्ये ग्रामदेवांची पालखी नाचवली जाते. असे मानले जाते की देव स्वतः भक्तांच्या भेटीला त्यांच्या घरी येतात.  (फोटो - सोशल मीडिया) 

होळी स्पेशल मेमू ट्रेन

Shimga Special Konkan railway Announcement 8 days MEMU Train Diva Chiplun running for chakarmani

उत्सवादरम्यान नमन, खेळे, दशावतार आणि कोळी नृत्य असे पारंपरिक प्रकार सादर केले जातात. ढोल-ताशांच्या गजरात 'शिमगा गीते' गायली जातात. यासगळ्यासाठी चाकरमानी गावी जाण्यासाठी आतुरत असतात. अशावेळी ट्रेनची तिकिट न मिळणे अतिशय सामान्य बाब झाली आहे. पण यावर प्रशासनाने तोडगा काढला आहे.  (फोटो - सोशल मीडिया) 

होळी स्पेशल मेमू ट्रेन

Shimga Special Konkan railway Announcement 8 days MEMU Train Diva Chiplun running for chakarmani

मुंबई आणि दिवा या शहरातून कोकणात जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. त्याचमुळे ही वाढती गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने दिवा ते चिपळूण दरम्यान विशेष अनारक्षित मेमू ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (फोटो - सोशल मीडिया) 

होळी स्पेशल मेमू ट्रेन

Shimga Special Konkan railway Announcement 8 days MEMU Train Diva Chiplun running for chakarmani

शिमगा हा सण कोकणातील अतिशय महत्त्वाचा सण आहे. या सणाकरीता प्रत्येक कोकणकर गावी हमखास जात असतो. त्यामुळे कोकण मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी किंवा रेल्वेवर प्रचंड ताण येतो. त्या सर्व दिव्यातून आता चिपळूणला जाता येणार आहे. त्यामुळे ही मेमू विशेष गाडी 1 मार्च 2026 ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत दररोज दोन्ही दिशांनी धावणार आहे. (फोटो - सोशल मीडिया) 

होळी स्पेशल मेमू ट्रेन

Shimga Special Konkan railway Announcement 8 days MEMU Train Diva Chiplun running for chakarmani

गाडी क्रमांक 01159 ही रात्री 11 वाजून 25 मिनिटांनी दिवा स्थानकातून सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6 वाजून 30 मिनिटांनी चिपळूण येथे पोहोचेल. तर गाडी क्रमांक 01160 ही दुपारी 3 वाजून 30 मिनिटांनी चिपळूणहून सुटून रात्री 11:10 वाजता दिवा येथे येईल. (फोटो - सोशल मीडिया)   

असे असतील याचे थांबे

Shimga Special Konkan railway Announcement 8 days MEMU Train Diva Chiplun running for chakarmani

या गाडीला दिवा, निळजे, तळोजे, कळंबोली, पनवेल, सोमटणे, आपटा, जिते, पेण, कासू, नागोठणे, रोहा, कोलाड, इंदापूर, माणगाव, गोरेगाव रोड, वीर, सापे वामने, करंजाडी, विन्हेरे, दिवाणखवटी, कळंबणी बुद्रुक, खेड, अंजनी आणि चिपळूण अशा अनेक स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे. (फोटो - सोशल मीडिया) 

होळी स्पेशल मेमू ट्रेन

Shimga Special Konkan railway Announcement 8 days MEMU Train Diva Chiplun running for chakarmani

मध्य रेल्वेने होळी आणि शिमग्यानिमित्त एकूण 186 फेऱ्यांची घोषणा केली आहे. या गाड्या प्रामुख्याने मुंबई (CSMT/LTT) ते सावंतवाडी रोड, रत्नागिरी आणि मडगाव या मार्गांवर चालवल्या जातील. चिपळूण ते दिवा दरम्यान अनारक्षित (Unreserved) मेमू (MEMU) विशेष गाड्या 1 मार्च ते 8 मार्च 2026 दरम्यान दररोज चालवल्या जातील.  (फोटो - सोशल मीडिया) 

होळी स्पेशल मेमू ट्रेन

Shimga Special Konkan railway Announcement 8 days MEMU Train Diva Chiplun running for chakarmani

मुंबई CSMT - सावंतवाडी रोड (01171/01172): ही साप्ताहिक विशेष गाडी 26 फेब्रुवारी आणि 5 मार्च रोजी मुंबईहून सुटेल. LTT - सावंतवाडी रोड (01119/01120): ही गाडी 26 फेब्रुवारी आणि 5 मार्च रोजी लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून सुटेल. या गाड्या दादर, ठाणे, पनवेल, रोहा, माणगाव, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापूर रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ या महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबतील. (फोटो - सोशल मीडिया) 

