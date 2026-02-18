English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Shiv Jayanti 2026 : निर्भय, धाडसी आणि लोकनेते! जन्मकुंडलीतील या ग्रहांमध्ये दडलंय शिवाजी महाराजांच्या यशाचं रहस्य?

Shiv Jayanti 2026 : निर्भय, धाडसी आणि लोकनेते! जन्मकुंडलीतील 'या' ग्रहांमध्ये दडलंय शिवाजी महाराजांच्या यशाचं रहस्य?

Shiv Jayanti 2026 Astrology : महाराष्ट्रासह विदेशातही छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येते. कुशल शासक, पराक्रमी योद्धा, निर्भय, धाडसी आणि मुघल पराभूत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मकुंडलीतील या ग्रहांमध्ये त्यांचं यश आणि महानतेचे रहस्य दडलंय असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ मानतात.  

Neha Choudhary | Feb 18, 2026, 07:12 PM IST
1/10

छत्रपती शिवाजी महाराज: जन्मकुंडली आणि यशाचे अजब रहस्य!

Chhatrapati Shivaji Maharaj Kundali

भारतासह महाराष्ट्राच्या मातीती अनेक योद्धे आणि शूर व्यक्ती जन्माले आले. इतिहासाची पानं जेव्हा आपण पलटतो तेव्हा त्यांच्या शौर्यगाथा वाचून आजही अंगावर शहारा येतो. या शूर आणि लोकांचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं नाव कायम स्मरणात येतं. 

2/10

निश्चयाचा महामेरू: छत्रपती शिवाजी महाराज

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti

हिंदुहृदयसम्राट शिवाजी महाराज यांची जयंती 19 फेब्रुवारी 2026 गुरुवारी साजरा करण्यात येणार आहे. शिवाजी महाराज हे  कुशल शासक, पराक्रमी योद्धा, निर्भय, धाडसी, महान शासक आणि दयाळू राजा म्हणून ओळखले जायचे. 

3/10

शिवरायांचे गुण आणि ज्योतिषशास्त्र

Chhatrapati Shivaji Maharaj Kundali Horoscope

शिवाजी महाराज यांच्यातील प्रत्येक गुणांची आजही प्रत्येक आई आपल्या मुलाला उदाहरण देते. ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ सांगतात की, मानवाची जन्मकुंडलीतील ग्रह हे त्यांचे गुणधर्म ठरवते. 

4/10

यशाचे गुपित: शिवरायांची जन्मकुंडली

Shivaji Maharaj Kundali

ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ सांगतात की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मकुंडलीतही त्यांचे यश आणि लोकप्रियचे रहस्य दडले आहे. 

5/10

ऐतिहासिक पुरावे आणि शिवरायांचा जन्म

Shivaji Maharaj Birth Date Controversy

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मतारखेवरुन विवाद आहे. कारण इतिहासात त्यांच्या जन्मतारखेबद्दल कुठलेही कागदपत्र सापडत नाही. पण इतिहासकारकांनी सांगितलेल्या 19 फेब्रुवारी 1630 साली  18:26:00 वेळी शिवनेरी किल्ल्यावर जुन्नर, पुणे इथे झाला.

6/10

सिंह राशीचा प्रभाव - सूर्यासारखे प्रखर आणि प्रभावी नेतृत्व

Shivaji Maharaj

जन्माचा हा संदर्भ घेता ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जन्मकुंडली मांडली आहे.  छत्रपती शिवाजी महाराजांची कुंडलीनुसार सिंह ही लग्नाची रास आहे. त्यानुसार या राशीनुसार ते एक कार्यक्षम, सत्यनिष्ठ आणि निष्ठावंत राज्यकर्ते असल्याचा गुणधर्म त्यांच्यामध्ये होता. कुंडलीतील सातव्या घरात सूर्य विराजमान होता. त्यामुळे ते एक उत्कृष्ट शासक, एक आकर्षक नेते आणि एक भव्य व्यक्तिमत्व त्यांना मिळतं.

7/10

राजमाता जिजाऊंचे संस्कार आणि चंद्रबळ

राजमाता जिजाऊंचे संस्कार आणि चंद्रबळ

तर चंद्र दहाव्या घराच्या उच्च राशीमध्ये पाहिला मिळतो. या घरातील चंद्रानुसार त्यांचं आईशी नातं मजबूत आणि अनेक गुण आईकडून मिळाले आहेत. तसंत शिवाजी महाराज खूप बलवान तर होतेच तसंच त्यांच्याकडे मजबूत अंतर्दृष्टी होती. ज्यामुळे त्यांना एक दूरदर्शी शासक म्हणून बहुमान मिळाला होता. 

8/10

शिस्त आणि धाडस: सहाव्या घरातील शनीचा प्रभाव

शिस्त आणि धाडस: सहाव्या घरातील शनीचा प्रभाव

आता कुंडलीतील सहाव्या घरात शनी विराजमान होता. ज्योतिषशास्त्रानुसार हे घर म्हणजे कामाप्रती समर्पित राहण्याच आहे. त्यामुळे शिवाजी महाराज कायम स्वतःला कोणत्याही कामात पूर्णपणे झुकून देऊन करताना दिसायचे. शनिदेवानुसार ते एक निर्भय, धाडसी आणि लोकनेते होते. 

9/10

वायु तत्त्वाचा प्रभाव: बुद्धिमत्ता आणि कल्पकता

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti

तर कुंडलीतील 5 ग्रह वायु तत्व राशीत असल्याचे दिसतात. म्हणजे मिथुनमध्ये मंगळ, तूळ राशीमध्ये बुध-गुरू आणि सूर्य कुंभ राशीमध्ये आहे. ग्रहांच्या स्थितीनुसार त्यांच्यामध्ये उत्तम शासक, नेहमी काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करण्याचे गुणधर्म दिसतात. त्यासोबतच, त्यांच्या कुंडलीतील आठव्या घरातील उच्चस्थानी शुक्राची स्थिती पाहता त्यांची ग्रहण क्षमता खूप चांगली होती आणि त्यांची बोलण्याची शैली सगळ्यांना प्रभावीत करायची. शुक्राची हीच स्थिती लोकांना सहजपणे अनुयायी बनवण्यास मदतगार ठरते.

10/10

हिंदूहृदयसम्राट: ग्रहांची साथ आणि जिजाऊंची शिकवण

Chhatrapati Shivaji Maharaj

तसंच कुंडलीत मंगळ आणि शनि या दोन्ही ग्रहांची उपस्थिती माणसाला खूप शक्तिशाली आणि बलवान बनवते. म्हणूनच काय महाराजांची कुंडलीतील ग्रह त्यांना हिंदूहृदयसम्राट म्हणून नावारूपाल आणलं खरं, पण शेवटी आईची शिकवण आणि महाराजांची कर्म, धर्म आणि कृती ही  ही कुंडलीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. 

