Shiv Jayanti 2026 : निर्भय, धाडसी आणि लोकनेते! जन्मकुंडलीतील 'या' ग्रहांमध्ये दडलंय शिवाजी महाराजांच्या यशाचं रहस्य?
Shiv Jayanti 2026 Astrology : महाराष्ट्रासह विदेशातही छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येते. कुशल शासक, पराक्रमी योद्धा, निर्भय, धाडसी आणि मुघल पराभूत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मकुंडलीतील या ग्रहांमध्ये त्यांचं यश आणि महानतेचे रहस्य दडलंय असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ मानतात.
छत्रपती शिवाजी महाराज: जन्मकुंडली आणि यशाचे अजब रहस्य!
निश्चयाचा महामेरू: छत्रपती शिवाजी महाराज
शिवरायांचे गुण आणि ज्योतिषशास्त्र
यशाचे गुपित: शिवरायांची जन्मकुंडली
ऐतिहासिक पुरावे आणि शिवरायांचा जन्म
सिंह राशीचा प्रभाव - सूर्यासारखे प्रखर आणि प्रभावी नेतृत्व
जन्माचा हा संदर्भ घेता ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जन्मकुंडली मांडली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची कुंडलीनुसार सिंह ही लग्नाची रास आहे. त्यानुसार या राशीनुसार ते एक कार्यक्षम, सत्यनिष्ठ आणि निष्ठावंत राज्यकर्ते असल्याचा गुणधर्म त्यांच्यामध्ये होता. कुंडलीतील सातव्या घरात सूर्य विराजमान होता. त्यामुळे ते एक उत्कृष्ट शासक, एक आकर्षक नेते आणि एक भव्य व्यक्तिमत्व त्यांना मिळतं.
राजमाता जिजाऊंचे संस्कार आणि चंद्रबळ
शिस्त आणि धाडस: सहाव्या घरातील शनीचा प्रभाव
वायु तत्त्वाचा प्रभाव: बुद्धिमत्ता आणि कल्पकता
तर कुंडलीतील 5 ग्रह वायु तत्व राशीत असल्याचे दिसतात. म्हणजे मिथुनमध्ये मंगळ, तूळ राशीमध्ये बुध-गुरू आणि सूर्य कुंभ राशीमध्ये आहे. ग्रहांच्या स्थितीनुसार त्यांच्यामध्ये उत्तम शासक, नेहमी काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करण्याचे गुणधर्म दिसतात. त्यासोबतच, त्यांच्या कुंडलीतील आठव्या घरातील उच्चस्थानी शुक्राची स्थिती पाहता त्यांची ग्रहण क्षमता खूप चांगली होती आणि त्यांची बोलण्याची शैली सगळ्यांना प्रभावीत करायची. शुक्राची हीच स्थिती लोकांना सहजपणे अनुयायी बनवण्यास मदतगार ठरते.
